Cà phê giảm phát thải: Con đường nông nghiệp xanh của Sơn La
Chu Khôi
16/09/2025, 15:38
Trên hành trình xây dựng nền nông nghiệp sinh thái phát thải thấp, Sơn La đang khoác lên mình màu xanh mới. Nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng nhau thay đổi thói quen canh tác: bớt phụ thuộc vào phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, thay bằng chế phẩm sinh học, quy trình hữu cơ và kỹ thuật thân thiện môi trường, hướng tới một nền sản xuất bền vững, an lành…
Bà Cầm Thị Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Sơn
La, chia sẻ: “Năm 2025, Sơn La đặt mục tiêu xuất khẩu trên 25.000 tấn cà phê
nhân, đạt giá trị gần 100 triệu USD; 30% sản lượng cà phê quả tươi được chế
biến công nghiệp, 5% chế biến sâu. Đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu có 25.000
ha cà phê, sản lượng 40.000 tấn, trong đó 9.800 ha tái canh, gần 6.000 ha cà
phê đặc sản, 18.000 ha đạt chuẩn bền vững, 20–25% sản lượng được chế biến sâu”.
Đến Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La ở Bản Mạt, xã Chiềng Mung,
tỉnh Sơn La, chúng tôi tham quan những vườn cà phê sinh thái được canh tác theo
quy trình tuân thủ những quy tắc: không sử dụng thuốc hóa học, bảo vệ hệ sinh
thái tự nhiên, canh tác bền vững giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với
biến đổi khí hậu. Các vườn cà phê nơi đây được thiết kế thành nhiều lô, được
trồng bởi nông dân từ các bản khác nhau, tạo nên những khu nguyên liệu đồng bộ,
chất lượng cao.
Ông Vũ Việt Thắng, Giám đốc Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La,
cho biết hiện doanh nghiệp đang liên kết với 1.600 hộ dân, trên diện tích 2.000
ha trồng cà phê theo chương trình chứng nhận Rainforest Alliance – tiêu chuẩn
quốc tế về nông nghiệp bền vững. Công ty không chỉ cung cấp giống, kỹ thuật
canh tác, hướng dẫn sử dụng phân bón hữu cơ, tưới tiêu tiết kiệm, thu hoạch
đúng chuẩn… mà còn thay đổi tư duy canh tác của từng hộ nông dân.
Theo bà Cầm Thị Phong, đến nay diện tích cà phê đạt chứng nhận
RA, 4C, VietGAP, hữu cơ trên địa bàn toàn tỉnh đạt hơn 19.000 ha, trong đó có
543,7 ha hữu cơ và 1.120 ha cà phê đặc sản. Sơn La hiện có 28 doanh nghiệp và
hợp tác xã tham gia sản xuất, chế biến cà phê, với 5 cơ sở chế biến công nghiệp
đáp ứng khoảng 50% nhu cầu chế biến cà phê quả tươi. Nhiều cơ sở đã chú trọng
tái sử dụng phụ phẩm để sản xuất phân bón hữu cơ, góp phần bảo vệ môi trường.
Mặc dù giữ vị trí số một cả nước về diện tích Arabica, ngành cà
phê Sơn La vẫn đối mặt với nhiều thách thức: thời tiết khắc nghiệt, sương muối,
diện tích già cỗi, tác động của biến đổi khí hậu, yêu cầu ngày càng cao từ các
thị trường xuất khẩu. Chính vì vậy, định hướng sản xuất xanh – sạch – bền vững
được tỉnh xác định là con đường duy nhất để giữ vững và nâng cao giá trị cây cà
phê.
Trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào
năm 2050, nông nghiệp Sơn La được coi là ngành vừa phát thải lớn, vừa có khả
năng hấp thụ carbon mạnh mẽ. Nhiều mô hình canh tác cà phê, chè và lúa đặc sản
đang được triển khai theo hướng quản lý chất lượng gắn với giảm phát thải, cấp
tín chỉ carbon. Các giải pháp nông nghiệp thông minh thích ứng thời tiết, chủ
động phòng chống thiên tai và sâu bệnh cũng được áp dụng rộng rãi.
Nông nghiệp sinh thái không chỉ đem lại lợi ích ở cấp hộ nông
dân, mà còn hỗ trợ tầng chính sách. Khi các thực hành lấy thiên nhiên làm chuẩn
mực, mục tiêu phát triển nông thôn, bảo tồn tài nguyên và ứng phó khí hậu có
thể được tích hợp trong cùng một chiến lược.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tạiđây:
Xuất khẩu tôm 8 tháng đạt gần 3 tỷ USD, tăng trưởng 23%
Xuất khẩu tôm Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, 8 tháng năm 2025 đạt gần 3 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Trung Quốc và EU trở thành động lực chính, còn Mỹ nổi lên như thị trường trọng yếu nhưng tiềm ẩn nhiều thách thức về thuế…
Quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước đứng trước nhiều thách thức
Mức đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia của Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức, hiện nay chỉ đạt mức 2/5, trong khi đó ở Indonesia đạt mức 3/5, Hàn Quốc và Úc đạt 4/5 là mức cao nhất thế giới năm 2020…
DEF - Phú Mỹ Xanh: Giải pháp xử lý khí thải cho động cơ diesel
DEF - Phú Mỹ Xanh không chỉ là một sản phẩm hóa chất đơn thuần mà còn là một giải pháp thiết thực cho vấn đề ô nhiễm không khí tại Việt Nam. Sản phẩm này không chỉ giúp các phương tiện giao thông và thiết bị công nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường, hướng tới một tương lai xanh và bền vững cho Việt Nam…
Nghệ An bàn giải pháp nâng cao chất lượng chế biến gỗ và lâm sản
Ngành chế biến gỗ và lâm sản đang trở thành một trong những hướng đi quan trọng của Nghệ An, vừa khai thác lợi thế tài nguyên rừng, vừa đóng góp lớn cho xuất khẩu...
Việt Nam thiếu những tập đoàn công nghiệp sản xuất “đủ sức” để vươn tầm
Việt Nam chưa có những tập đoàn phát triển về công nghiệp nặng, công nghiệp công nghệ cao. Hầu hết hai lĩnh vực này đều nằm trong tay các tập đoàn FDI và các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: