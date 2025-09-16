Thứ Ba, 16/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Cà phê giảm phát thải: Con đường nông nghiệp xanh của Sơn La

Chu Khôi

16/09/2025, 15:38

Trên hành trình xây dựng nền nông nghiệp sinh thái phát thải thấp, Sơn La đang khoác lên mình màu xanh mới. Nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng nhau thay đổi thói quen canh tác: bớt phụ thuộc vào phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, thay bằng chế phẩm sinh học, quy trình hữu cơ và kỹ thuật thân thiện môi trường, hướng tới một nền sản xuất bền vững, an lành…

Vườn cà phê sinh thái tại Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La.
Vườn cà phê sinh thái tại Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La.

Bà Cầm Thị Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Sơn La, chia sẻ: “Năm 2025, Sơn La đặt mục tiêu xuất khẩu trên 25.000 tấn cà phê nhân, đạt giá trị gần 100 triệu USD; 30% sản lượng cà phê quả tươi được chế biến công nghiệp, 5% chế biến sâu. Đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu có 25.000 ha cà phê, sản lượng 40.000 tấn, trong đó 9.800 ha tái canh, gần 6.000 ha cà phê đặc sản, 18.000 ha đạt chuẩn bền vững, 20–25% sản lượng được chế biến sâu”.

Đến Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La ở Bản Mạt, xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La, chúng tôi tham quan những vườn cà phê sinh thái được canh tác theo quy trình tuân thủ những quy tắc: không sử dụng thuốc hóa học, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, canh tác bền vững giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các vườn cà phê nơi đây được thiết kế thành nhiều lô, được trồng bởi nông dân từ các bản khác nhau, tạo nên những khu nguyên liệu đồng bộ, chất lượng cao.

Ông Vũ Việt Thắng, Giám đốc Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La, cho biết hiện doanh nghiệp đang liên kết với 1.600 hộ dân, trên diện tích 2.000 ha trồng cà phê theo chương trình chứng nhận Rainforest Alliance – tiêu chuẩn quốc tế về nông nghiệp bền vững. Công ty không chỉ cung cấp giống, kỹ thuật canh tác, hướng dẫn sử dụng phân bón hữu cơ, tưới tiêu tiết kiệm, thu hoạch đúng chuẩn… mà còn thay đổi tư duy canh tác của từng hộ nông dân.

Theo bà Cầm Thị Phong, đến nay diện tích cà phê đạt chứng nhận RA, 4C, VietGAP, hữu cơ trên địa bàn toàn tỉnh đạt hơn 19.000 ha, trong đó có 543,7 ha hữu cơ và 1.120 ha cà phê đặc sản. Sơn La hiện có 28 doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia sản xuất, chế biến cà phê, với 5 cơ sở chế biến công nghiệp đáp ứng khoảng 50% nhu cầu chế biến cà phê quả tươi. Nhiều cơ sở đã chú trọng tái sử dụng phụ phẩm để sản xuất phân bón hữu cơ, góp phần bảo vệ môi trường.

Mặc dù giữ vị trí số một cả nước về diện tích Arabica, ngành cà phê Sơn La vẫn đối mặt với nhiều thách thức: thời tiết khắc nghiệt, sương muối, diện tích già cỗi, tác động của biến đổi khí hậu, yêu cầu ngày càng cao từ các thị trường xuất khẩu. Chính vì vậy, định hướng sản xuất xanh – sạch – bền vững được tỉnh xác định là con đường duy nhất để giữ vững và nâng cao giá trị cây cà phê.

Trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, nông nghiệp Sơn La được coi là ngành vừa phát thải lớn, vừa có khả năng hấp thụ carbon mạnh mẽ. Nhiều mô hình canh tác cà phê, chè và lúa đặc sản đang được triển khai theo hướng quản lý chất lượng gắn với giảm phát thải, cấp tín chỉ carbon. Các giải pháp nông nghiệp thông minh thích ứng thời tiết, chủ động phòng chống thiên tai và sâu bệnh cũng được áp dụng rộng rãi.

Nông nghiệp sinh thái không chỉ đem lại lợi ích ở cấp hộ nông dân, mà còn hỗ trợ tầng chính sách. Khi các thực hành lấy thiên nhiên làm chuẩn mực, mục tiêu phát triển nông thôn, bảo tồn tài nguyên và ứng phó khí hậu có thể được tích hợp trong cùng một chiến lược.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

https://vneconomy.vn/don-doc-tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-37-2025.htm

VnEconomy

Việt Nam đang đi đầu trong chuyển đổi sang nền nông nghiệp sinh thái

12:34, 01/04/2025

Việt Nam đang đi đầu trong chuyển đổi sang nền nông nghiệp sinh thái

Hoạch định chính sách để thúc đẩy hệ thống nông nghiệp sinh thái tuần hoàn

16:59, 17/01/2025

Hoạch định chính sách để thúc đẩy hệ thống nông nghiệp sinh thái tuần hoàn

Chuyển đổi nông nghiệp sinh thái để giảm phát thải khí nhà kính

16:30, 11/12/2024

Chuyển đổi nông nghiệp sinh thái để giảm phát thải khí nhà kính

Từ khóa:

Cà phê Nông nghiệp sinh thái nông sản sơn la thị trường

Đọc thêm

Xuất khẩu tôm 8 tháng đạt gần 3 tỷ USD, tăng trưởng 23%

Xuất khẩu tôm 8 tháng đạt gần 3 tỷ USD, tăng trưởng 23%

Xuất khẩu tôm Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, 8 tháng năm 2025 đạt gần 3 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Trung Quốc và EU trở thành động lực chính, còn Mỹ nổi lên như thị trường trọng yếu nhưng tiềm ẩn nhiều thách thức về thuế…

Quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước đứng trước nhiều thách thức

Quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước đứng trước nhiều thách thức

Mức đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia của Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức, hiện nay chỉ đạt mức 2/5, trong khi đó ở Indonesia đạt mức 3/5, Hàn Quốc và Úc đạt 4/5 là mức cao nhất thế giới năm 2020…

DEF - Phú Mỹ Xanh: Giải pháp xử lý khí thải cho động cơ diesel

DEF - Phú Mỹ Xanh: Giải pháp xử lý khí thải cho động cơ diesel

DEF - Phú Mỹ Xanh không chỉ là một sản phẩm hóa chất đơn thuần mà còn là một giải pháp thiết thực cho vấn đề ô nhiễm không khí tại Việt Nam. Sản phẩm này không chỉ giúp các phương tiện giao thông và thiết bị công nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường, hướng tới một tương lai xanh và bền vững cho Việt Nam…

Nghệ An bàn giải pháp nâng cao chất lượng chế biến gỗ và lâm sản

Nghệ An bàn giải pháp nâng cao chất lượng chế biến gỗ và lâm sản

Ngành chế biến gỗ và lâm sản đang trở thành một trong những hướng đi quan trọng của Nghệ An, vừa khai thác lợi thế tài nguyên rừng, vừa đóng góp lớn cho xuất khẩu...

Việt Nam thiếu những tập đoàn công nghiệp sản xuất “đủ sức” để vươn tầm

Việt Nam thiếu những tập đoàn công nghiệp sản xuất “đủ sức” để vươn tầm

Việt Nam chưa có những tập đoàn phát triển về công nghiệp nặng, công nghiệp công nghệ cao. Hầu hết hai lĩnh vực này đều nằm trong tay các tập đoàn FDI và các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hưng Yên tăng cường phòng ngừa rủi ro trong giao dịch bất động sản

Bất động sản

2

Doanh nghiệp Nga tìm cách trao đổi hàng hóa hiện vật để lách trừng phạt

Thế giới

3

FPT ký kết hợp tác AI mở ra cơ hội lên đến 30 triệu USD với tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á

Kinh tế số

4

Cam sạch Cẩm Thạch và hành trình làm giàu từ đổi mới cách nghĩ, phát triển nông nghiệp hữu cơ

Kinh tế xanh

5

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: