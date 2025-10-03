Thứ Sáu, 03/10/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Chiêu đãi nhân dịp Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

Đỗ Như

03/10/2025, 01:03

Tối 2/10, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham dự buổi chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80 Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945 - 10/10/2025)...

Các đại biểu chúc mừng Đại sứ cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quan Triều Tiên tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1954 - 10/10/2025). Ảnh: TTXVN.
Các đại biểu chúc mừng Đại sứ cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quan Triều Tiên tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1954 - 10/10/2025). Ảnh: TTXVN.

Tham dự buổi lễ còn có đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương cùng một số bộ, ngành của Việt Nam và các tổ chức hữu nghị với Triều Tiên.

Tại buổi lễ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã gửi lời chúc mừng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu. Ảnh: TTXVN.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Đồng thời đánh giá cao trong suốt 80 năm qua, Đảng Lao động Triều Tiên đã không ngừng trưởng thành và phát triển, phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng nhân dân Triều Tiên đạt nhiều thắng lợi lớn trên con đường cách mạng.

Mặt khác nhấn mạnh kể từ khi thành lập Đảng Lao động Triều Tiên đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vui mừng được chứng kiến và trở thành người đồng chí thân thiết, người anh em cùng đồng hành trên chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng Lao động Triều Tiên.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao tin tưởng chắc chắn rằng hai Đảng và nhân dân hai nước luôn duy trì truyền thống tốt đẹp tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình đấu tranh bảo vệ đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk đã giới thiệu về những thành tựu mà đất nước và nhân dân Triều Tiên đạt được trong suốt 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là các thế hệ lãnh đạo Chủ tịch Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Kim Jong Il và nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các đại biểu. Ảnh: TTXVN.
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các đại biểu. Ảnh: TTXVN.

Đại sứ Ri Sung Guk khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước Triều Tiên và Việt Nam do Chủ tịch Kim Nhật Thành, vị Lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Triều Tiên và Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam đích thân xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo cấp cao hai nước dày công vun đắp đã không ngừng được củng cố và phát triển, phù hợp với nguyện vọng và mong muốn của nhân dân mỗi nước.

Đại sứ cũng chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng chắc chắn rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ triển khai thành công Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV và thực hiện thành công hai mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

