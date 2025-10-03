Chiêu đãi nhân dịp Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Sáu, 03/10/2025
Đỗ Như
03/10/2025, 01:03
Tối 2/10, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham dự buổi chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80 Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945 - 10/10/2025)...
Tham dự buổi lễ còn có đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương cùng một số bộ, ngành của Việt Nam và các tổ chức hữu nghị với Triều Tiên.
Tại buổi lễ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã gửi lời chúc mừng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.
Đồng thời đánh giá cao trong suốt 80 năm qua, Đảng Lao động Triều Tiên đã không ngừng trưởng thành và phát triển, phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng nhân dân Triều Tiên đạt nhiều thắng lợi lớn trên con đường cách mạng.
Mặt khác nhấn mạnh kể từ khi thành lập Đảng Lao động Triều Tiên đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vui mừng được chứng kiến và trở thành người đồng chí thân thiết, người anh em cùng đồng hành trên chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng Lao động Triều Tiên.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao tin tưởng chắc chắn rằng hai Đảng và nhân dân hai nước luôn duy trì truyền thống tốt đẹp tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình đấu tranh bảo vệ đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.
Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk đã giới thiệu về những thành tựu mà đất nước và nhân dân Triều Tiên đạt được trong suốt 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là các thế hệ lãnh đạo Chủ tịch Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Kim Jong Il và nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un.
Đại sứ Ri Sung Guk khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước Triều Tiên và Việt Nam do Chủ tịch Kim Nhật Thành, vị Lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Triều Tiên và Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam đích thân xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo cấp cao hai nước dày công vun đắp đã không ngừng được củng cố và phát triển, phù hợp với nguyện vọng và mong muốn của nhân dân mỗi nước.
Đại sứ cũng chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng chắc chắn rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ triển khai thành công Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV và thực hiện thành công hai mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Chiều ngày 2/10/2025, Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam (Vietnam New Economy Forum - VNEF) lần thứ ba với chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam từ nội lực đến chuỗi giá trị toàn cầu" đã được tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn thu hút sự tham gia của đại diện nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, các chuyên gia kinh tế cũng như các nhà quản lý...
Dựa trên tính toán, đánh giá tác động của các xu hướng truyền thống lên tốc độ tăng trưởng, TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, nêu rõ: việc duy trì mô hình tăng trưởng trên cơ sở xu hướng, cách thức khai thác các động lực tăng trưởng truyền thống sẽ trở thành một thách thức lớn với mục tiêu tăng trưởng nếu không có thay đổi liên quan đến mô hình tăng trưởng...
Chiều 2/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 (Bualoi)...
Các doanh nghiệp được vinh danh trong Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 đều là những đơn vị tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, có đóng góp nổi bật vào sự phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ hội nhập và vươn mình trong kỷ nguyên mới...
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: "Việt Nam cần nâng cao chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Quá trình chuyển đổi không chỉ cần được thực theo chiều rộng mà còn phải tiến hành theo chiều sâu, phát huy nội lực dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của đất nước"...
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: