Chính phủ ban hành Nghị quyết khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất khu vực miền Trung

Chính phủ ban hành Nghị quyết 380/NQ-CP nhằm tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân và phục hồi sản xuất tại các địa phương miền Trung, với mục tiêu bảo đảm an sinh, hỗ trợ khẩn cấp và khôi phục kinh tế – xã hội sau bão lũ kéo dài tháng 10–11/2025...

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 380/NQ-CP ngày 25/11/2025 về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai và phục hồi sản xuất tại khu vực miền Trung. Mục tiêu là nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh và phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 đạt trên 8%, năm 2026 đạt từ 10% trở lên.

Nghị quyết yêu cầu các bộ, ngành và địa phương, nhất là các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 12, 13 và mưa lũ tháng 10–11/2025, thực hiện khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Phạm vi hỗ trợ trải dài từ Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng, với thời gian hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2025.

Trọng tâm hàng đầu được nêu rõ là bảo vệ tính mạng, sức khỏe và sớm ổn định đời sống nhân dân, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, thiếu nước sạch; không để phát sinh dịch bệnh; bảo đảm điều kiện học tập và chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng lũ. Công tác khắc phục được triển khai theo tinh thần chủ động, khẩn trương, đúng nguyên tắc “6 rõ”, kết hợp hỗ trợ trước mắt với tái cơ cấu sản xuất và sắp xếp dân cư tại các khu vực nguy hiểm.

Các địa phương tiếp tục rà soát và thực hiện mọi biện pháp cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói; sơ tán người dân khỏi vùng ngập sâu, nguy hiểm; công bố kịp thời nhu cầu hỗ trợ để việc chi viện được tổ chức thiết thực, hiệu quả.

Bộ Tài chính tiếp tục xuất cấp hàng dự trữ quốc gia và chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải hàng không, hàng hải, đường sắt hỗ trợ tối đa vận chuyển hàng cứu trợ đến các tỉnh, thành bị ảnh hưởng. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ tiếp nhận, vận chuyển và phân phối lương thực đến tận tay người dân tại các khu vực bị chia cắt.

Các đô thị lớn gồm Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Quảng Ninh tham gia chi viện trực tiếp lương thực, thực phẩm, thuốc men và nhân lực y tế cho Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Về an sinh xã hội, Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trong kỳ chi trả tháng 12/2025 đối với các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Ngành bảo hiểm y tế khẩn trương cấp và gia hạn thẻ, tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục khám chữa bệnh để bảo đảm người dân vùng lũ được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời.

Trong lĩnh vực phục hồi sản xuất và ổn định thị trường, các tỉnh chủ động triển khai giải pháp khôi phục sản xuất kinh doanh; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường khôi phục nông nghiệp, hỗ trợ vật tư, giống cây trồng, vật nuôi, thuốc thú y; ưu tiên các vùng nuôi trồng thủy sản ven biển, khu vực sản xuất bị thiệt hại nặng.

Bộ Công Thương làm việc với các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng để bảo đảm nguồn cung cho các địa phương; đồng thời, tăng cường quản lý thị trường, chống đầu cơ, găm hàng và các hành vi trục lợi trong bối cảnh thiên tai. Bộ Tài chính phối hợp triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục thiệt hại.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương quán triệt, triển khai đồng bộ, kịp thời và đúng quy định các chính sách hỗ trợ; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa thất thoát, lãng phí và lợi ích nhóm. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải được báo cáo để xử lý kịp thời.

Các cơ quan báo chí, gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam được đề nghị tăng cường thông tin về diễn biến thiên tai, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và kết quả khắc phục tại các địa phương, nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn sau bão lũ.