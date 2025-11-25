Thủ tướng phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 25/11/2025
Hà Lê
25/11/2025, 08:09
Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Chính phủ chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ, phát huy tinh thần tương thân tương ái.
Chiều 24/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Chính phủ và tập thể Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ phát động và quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.
Thủ tướng cùng lãnh đạo Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân thiệt mạng và ủng hộ tối thiểu một ngày lương gửi tới đồng bào bị ảnh hưởng.
Hoạt động nhằm chia sẻ khó khăn, mất mát với các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”.
Từ đầu tháng 11 đến nay, khu vực miền Trung liên tiếp hứng chịu bão số 13 và mưa lớn kéo dài vượt mức lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, sản xuất và hạ tầng tại nhiều địa phương, nhất là Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng. Đây là một trong những đợt thiên tai lớn trong nhiều năm qua.
Trong thời gian này, Thủ tướng đã ban hành nhiều công điện, chủ trì các cuộc họp chỉ đạo bộ, ngành và địa phương triển khai ứng phó mưa bão từ sớm, từ xa. Các đoàn công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng được cử tới địa bàn bị ảnh hưởng để kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo trực tiếp.
Trong chuyến công tác nước ngoài gần đây, Thủ tướng cũng tổ chức họp trực tuyến với trong nước để nắm tình hình, chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả.
Theo thống kê chưa đầy đủ, từ 16/11 đến nay, mưa lũ tại bốn tỉnh đã làm 102 người chết và mất tích; 332 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; 933 nhà hư hỏng; hơn 82 nghìn ha lúa và hoa màu thiệt hại; hơn 3,3 triệu con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi; 1.120 ha thủy sản thiệt hại; nhiều tuyến giao thông và hạ tầng thiết yếu sạt lở, hư hỏng nặng. Thiệt hại kinh tế ước tính trên 13 nghìn tỷ đồng.
Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mức độ đau thương, mất mát rất lớn do thiên tai gây ra, đòi hỏi nguồn lực đáng kể và thời gian dài để khắc phục, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống nhân dân. Thủ tướng kêu gọi cán bộ, nhân viên Văn phòng Chính phủ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tích cực ủng hộ đồng bào vùng bị nạn.
Thủ tướng đề nghị sớm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống người dân, phục hồi sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát.
Tại lễ phát động, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Chính phủ cùng cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ đã quyên góp tại chỗ 525 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng thiên tai.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án nghị quyết sửa đổi, bổ sung cơ chế đặc thù cho TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, trong đó tập trung vào đề xuất thành lập Khu thương mại tự do, hoàn thiện khung pháp lý và phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương.
Theo đại biểu Quốc hội, những trang mạng xã hội đặt tiêu đề sai lệch, cắt xén, xuyên tạc nghiêm trọng nội dung gốc nhằm thu hút tương tác và tăng doanh thu quảng cáo. Điều này khiến báo chí chính thống mất giá trị nội dung và nguồn thu quảng cáo.
Sáng 24/11, trước giờ phiên họp buổi sáng của Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã phát động ủng hộ đồng bào để khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ.
Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được khẳng định là phương thức lãnh đạo trọng yếu của Đảng trong nhiệm kỳ XIII, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm thực thi nghị quyết và các quyết sách lớn. Tại Hội nghị toàn quốc sáng 24/11, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu siết chặt kỷ luật, nâng cao chất lượng giám sát ngay từ cơ sở, không để lĩnh vực nào bị bỏ ngỏ.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: