Trang chủ Tiêu điểm

Quốc hội phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ

Như Nguyệt

24/11/2025, 15:15

Sáng 24/11, trước giờ phiên họp buổi sáng của Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã phát động ủng hộ đồng bào để khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Ảnh: TTXVN.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh trong những ngày vừa qua mưa lũ lịch sử, lũ chồng lũ, bão chồng bão đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số địa phương khác.

Mặc dù Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang đã tập trung cao độ phòng, chống bão, giảm nhẹ thiên tai nhưng mưa rất to, gió rất lớn, nước dồn về hạ lưu rất nhanh đã gây thiệt hại nặng nề.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có 91 người tử vong, 11 người mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, hư hỏng nặng, hàng trăm nghìn hecta hoa màu bị thiệt hại, hàng triệu con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. Những thiệt hại này là rất nặng nề, để lại nỗi đau thương, mất mát lớn cho nhân dân và các địa phương vùng bị thiên tai.

Đại biểu Quốc hội dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị thiệt mạng do thiên tai, bão lũ gây ra.  Ảnh: TTXVN.
Đại biểu Quốc hội dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị thiệt mạng do thiên tai, bão lũ gây ra.  Ảnh: TTXVN.

"Tại phiên họp Quốc hội hôm nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quốc hội, xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người tử nạn, xin chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các địa phương và nhân dân trong vùng bị thiên tai ", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ và đề nghị các đại biểu Quốc hội dành một phút tưởng niệm những người tử vong do thiên tai, bão lũ gây ra.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh bão, lũ, thiên tai dù nghiêm trọng đến đâu rồi sẽ qua đi nhưng tình đồng chí, nghĩa đồng bào và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta "Lá lành đùm lá rách", "Thương người như thể thương thân" mãi còn ở lại.

Quốc hội xin ghi nhận cảm ơn và biểu dương lực lượng quân đội, công an và các lực lượng tại chỗ khác đã không quản khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, giúp sức để cứu giúp nhân dân; chia sẻ, đồng cảm với các địa phương và nhân dân vùng bị thiên tai.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kêu gọi các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương để chung tay cùng với nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, thiên tai gây ra.

Văn phòng Quốc hội khẩn trương tổng hợp số kinh phí ủng hộ để sớm chuyển đến những nơi bị thiệt hại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp khẩn từ Nam Phi chỉ đạo ứng phó mưa lũ ở miền Trung

09:58, 23/11/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp khẩn từ Nam Phi chỉ đạo ứng phó mưa lũ ở miền Trung

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão lũ

09:30, 22/11/2025

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão lũ

Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh để khắc phục thiệt hại do mưa lũ

10:26, 21/11/2025

Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh để khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Đọc thêm

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiểm tra, giám sát phải chủ động, toàn diện, không để “khoảng trống”, “vùng tối”

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiểm tra, giám sát phải chủ động, toàn diện, không để “khoảng trống”, “vùng tối”

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được khẳng định là phương thức lãnh đạo trọng yếu của Đảng trong nhiệm kỳ XIII, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm thực thi nghị quyết và các quyết sách lớn. Tại Hội nghị toàn quốc sáng 24/11, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu siết chặt kỷ luật, nâng cao chất lượng giám sát ngay từ cơ sở, không để lĩnh vực nào bị bỏ ngỏ.

Giữ vững mối liên hệ với cử tri và nhân dân trong suốt quá trình bầu cử

Giữ vững mối liên hệ với cử tri và nhân dân trong suốt quá trình bầu cử

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Hà Lan và Thủ tướng Singapore

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Hà Lan và Thủ tướng Singapore

Nhân dịp cùng tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Cộng hòa Nam Phi, sáng 23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.

Xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại do mưa lũ

Xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại do mưa lũ

Bộ Tài chính đã quyết định xuất cấp cho tỉnh Lâm Đồng 1.000 tấn gạo, tỉnh Gia Lai bổ sung 1.000 tấn gạo, tỉnh Đắk Lắk bổ sung 2.000 tấn gạo để hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ...

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Pháp và Tổng Thư ký OECD

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Pháp và Tổng Thư ký OECD

Nhân dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Cộng hoà Nam Phi, sáng 23/11 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Mathias Cormann.

