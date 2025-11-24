Quốc hội phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ

Sáng 24/11, trước giờ phiên họp buổi sáng của Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã phát động ủng hộ đồng bào để khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh trong những ngày vừa qua mưa lũ lịch sử, lũ chồng lũ, bão chồng bão đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số địa phương khác.

Mặc dù Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang đã tập trung cao độ phòng, chống bão, giảm nhẹ thiên tai nhưng mưa rất to, gió rất lớn, nước dồn về hạ lưu rất nhanh đã gây thiệt hại nặng nề.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có 91 người tử vong, 11 người mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, hư hỏng nặng, hàng trăm nghìn hecta hoa màu bị thiệt hại, hàng triệu con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. Những thiệt hại này là rất nặng nề, để lại nỗi đau thương, mất mát lớn cho nhân dân và các địa phương vùng bị thiên tai.

Đại biểu Quốc hội dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị thiệt mạng do thiên tai, bão lũ gây ra. Ảnh: TTXVN.

"Tại phiên họp Quốc hội hôm nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quốc hội, xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người tử nạn, xin chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các địa phương và nhân dân trong vùng bị thiên tai ", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ và đề nghị các đại biểu Quốc hội dành một phút tưởng niệm những người tử vong do thiên tai, bão lũ gây ra.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh bão, lũ, thiên tai dù nghiêm trọng đến đâu rồi sẽ qua đi nhưng tình đồng chí, nghĩa đồng bào và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta "Lá lành đùm lá rách", "Thương người như thể thương thân" mãi còn ở lại.

Quốc hội xin ghi nhận cảm ơn và biểu dương lực lượng quân đội, công an và các lực lượng tại chỗ khác đã không quản khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, giúp sức để cứu giúp nhân dân; chia sẻ, đồng cảm với các địa phương và nhân dân vùng bị thiên tai.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kêu gọi các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương để chung tay cùng với nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, thiên tai gây ra.

Văn phòng Quốc hội khẩn trương tổng hợp số kinh phí ủng hộ để sớm chuyển đến những nơi bị thiệt hại.