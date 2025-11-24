Quốc hội phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 24/11/2025
Như Nguyệt
24/11/2025, 15:15
Sáng 24/11, trước giờ phiên họp buổi sáng của Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã phát động ủng hộ đồng bào để khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ.
Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh trong những ngày vừa qua mưa lũ lịch sử, lũ chồng lũ, bão chồng bão đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số địa phương khác.
Mặc dù Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang đã tập trung cao độ phòng, chống bão, giảm nhẹ thiên tai nhưng mưa rất to, gió rất lớn, nước dồn về hạ lưu rất nhanh đã gây thiệt hại nặng nề.
Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có 91 người tử vong, 11 người mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, hư hỏng nặng, hàng trăm nghìn hecta hoa màu bị thiệt hại, hàng triệu con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. Những thiệt hại này là rất nặng nề, để lại nỗi đau thương, mất mát lớn cho nhân dân và các địa phương vùng bị thiên tai.
"Tại phiên họp Quốc hội hôm nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quốc hội, xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người tử nạn, xin chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các địa phương và nhân dân trong vùng bị thiên tai ", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ và đề nghị các đại biểu Quốc hội dành một phút tưởng niệm những người tử vong do thiên tai, bão lũ gây ra.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh bão, lũ, thiên tai dù nghiêm trọng đến đâu rồi sẽ qua đi nhưng tình đồng chí, nghĩa đồng bào và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta "Lá lành đùm lá rách", "Thương người như thể thương thân" mãi còn ở lại.
Quốc hội xin ghi nhận cảm ơn và biểu dương lực lượng quân đội, công an và các lực lượng tại chỗ khác đã không quản khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, giúp sức để cứu giúp nhân dân; chia sẻ, đồng cảm với các địa phương và nhân dân vùng bị thiên tai.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội kêu gọi các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương để chung tay cùng với nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, thiên tai gây ra.
Văn phòng Quốc hội khẩn trương tổng hợp số kinh phí ủng hộ để sớm chuyển đến những nơi bị thiệt hại.
Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được khẳng định là phương thức lãnh đạo trọng yếu của Đảng trong nhiệm kỳ XIII, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm thực thi nghị quyết và các quyết sách lớn. Tại Hội nghị toàn quốc sáng 24/11, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu siết chặt kỷ luật, nâng cao chất lượng giám sát ngay từ cơ sở, không để lĩnh vực nào bị bỏ ngỏ.
Ngày 23/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Nhân dịp cùng tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Cộng hòa Nam Phi, sáng 23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
Bộ Tài chính đã quyết định xuất cấp cho tỉnh Lâm Đồng 1.000 tấn gạo, tỉnh Gia Lai bổ sung 1.000 tấn gạo, tỉnh Đắk Lắk bổ sung 2.000 tấn gạo để hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ...
Nhân dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Cộng hoà Nam Phi, sáng 23/11 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Mathias Cormann.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: