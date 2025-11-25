Triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng và khoanh nợ sau bão lũ tại miền Trung

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại miền Trung triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Các đơn vị được chỉ đạo rà soát thiệt hại vốn vay, thực hiện khoanh nợ theo quy định và kịp thời báo cáo những vướng mắc để Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn xử lý…

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành công văn số 10328/NHNN-TD, căn cứ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 214/CĐ-TTg ngày 12/11/2025 về việc khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại và tập trung khắc phục hậu quả bão, lũ tại khu vực Trung Bộ cũng như Công điện số 215/CĐ-TTg ngày 13/11/2025 về tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau bão lũ tại khu vực miền Trung.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát thiệt hại vốn vay, thực hiện khoanh nợ theo quy định và kịp thời báo cáo những vướng mắc để cơ quan này hướng dẫn xử lý. (Công văn số 10328/NHNN-TĐ ngày 25/11/2025).

Theo đó, công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực 8, 9, 10 và 11 có địa bàn quản lý tại các tỉnh, thành phố gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng, tập trung triển khai 3 nội dung được giao như sau:

Trước hết, các đơn vị tiếp tục thực hiện những biện pháp hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng tại các địa bàn khu vực miền Trung chịu ảnh hưởng của bão số 12, bão số 13 và đợt mưa lũ trong các tháng 10, 11 năm 2025 theo chỉ đạo tại Công văn số 9651/NHNN-TD ngày 04/11/2025 của Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời, mở rộng phạm vi thực hiện sau khi bổ sung thêm các tỉnh, thành phố gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng, Ngân hàng Nhà nước cho biết.

Thứ hai, các tổ chức tín dụng cần chủ động nắm bắt và rà soát mức độ thiệt hại đối với phần vốn vay của khách hàng, từ đó kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực để tham mưu cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ, cũng như quy trình, thủ tục xem xét khoanh nợ (nếu phát sinh).

Quy trình thực hiện phải bảo đảm đúng quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và các văn bản sửa đổi, bổ sung gồm Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018, Nghị định số 156/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025 và Thông tư số 29/2025/TT-NHNN ngày 30/9/2025 của Ngân hàng Nhà nước.

Thứ ba, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực nêu trên nhanh chóng triển khai các nội dung đã được giao.

“Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn hoặc vướng mắc vượt thẩm quyền, các tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng Nhà nước cần kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước để được xem xét, hướng dẫn và xử lý phù hợp”, công văn của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.