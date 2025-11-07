Chính phủ ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Hoàng Bách
07/11/2025, 10:44
Chính phủ ban hành Nghị định số 290/2025/NĐ-CP ngày 6/11/2025 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. Trong đó, mức phạt tiền tối đa là 250 triệu đồng đối với cá nhân, còn tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt của cá nhân...
Nghị định số 290/2025/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực tài nguyên nước.
Trong đó, mức phạt tiền cho hành vi hành nghề khoan nước dưới đất nhưng không có giấy phép, cụ thể là 10-20 triệu đồng đối với công trình có đường kính ống chống hoặc ống vách đến 110 mm; 30-40 triệu đồng đối với công trình có đường kính ống chống hoặc ống vách lớn hơn 110 mm đến 250 mm; 40-60 triệu đồng đối với công trình có đường kính ống chống hoặc ống vách lớn hơn 250 mm.
Đối với các vi phạm quy định về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, Nghị định quy định phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và các loại hóa chất khác trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không đúng quy định của pháp luật gây ô nhiễm nguồn nước, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự;
Phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với một trong các hành vi không có phương án, trang thiết bị, nhân lực bảo đảm phòng ngừa, hạn chế ô nhiễm nước biển khi hoạt động trên biển; không thực hiện các biện pháp khắc phục khi có hoạt động mà gây suy thoái nguồn nước; không thực hiện các biện pháp khắc phục khi có hoạt động mà gây nhiễm mặn nguồn nước. Phạt tiền từ 50-60 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện các biện pháp khắc phục khi có hoạt động mà gây cạn kiệt nguồn nước.
Ngoài ra, các hành vi vi phạm các quy định về ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước bị phạt từ 30-60 triệu đồng; các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn nước bị phạt từ 300 nghìn đồng đến 250 triệu đồng; các hành vi vi phạm các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước bị phạt từ 50-180 triệu đồng.
Nghị định cũng quy định các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm mực nước trước lũ trong điều kiện thời tiết bình thường trong mùa lũ theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa bị phạt từ 30 - 250 triệu đồng. Các hành vi vi phạm quy định trong quá trình vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa bị phạt từ 100-250 triệu đồng. Các hành vi vi phạm quy định vận hành xả nước về hạ du trong điều kiện bình thường trong mùa lũ theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa bị phạt từ 110-250 triệu đồng.
Mức phạt tiền trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 25/12/2025.
Số lượng công việc của nhiều nhà thầu xây dựng Việt Nam hiện tại và trong năm 2026 dự kiến tăng tới 50%. Tuy nhiên, từ quý 2/2025, ngành xây dựng đã rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng, dẫn tới cạnh tranh giành nhân lực rất gay gắt. Điều này có thể đẩy chi phí nhân công lên cao, gây bất ổn cho toàn ngành.
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt cho 54 doanh nghiệp bất động sản thí điểm nhận đất nông nghiệp để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dựa trên Nghị quyết 171/2024/QH15 và các quy định pháp luật liên quan…
Các mỏ đất, đá, cát tại Thanh Hóa được rà soát, mở mới và nâng công suất, giúp dần ổn định hơn nguồn cung cho các dự án quan trọng, giảm thiểu tình trạng đội giá và thiếu hụt vật liệu...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025 phát hành ngày 10/11/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Từ ngày 6/11/2025, cách tính tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đối với các trường hợp đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền; nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với các đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất, đã có sự thay đổi…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: