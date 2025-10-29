Hà Nội: 3 mỏ cát không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành Quyết định số 5340/QĐ-UBND về phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 3 mỏ cát: mỏ Cổ Đô, mỏ Thanh Chiểu, mỏ Liên Mạc (Thượng Cát)…
Theo Quyết định, khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 3 mỏ cát gồm: mỏ Cổ Đô và mỏ Thanh Chiểu thuộc địa bàn xã Cổ Đô, mỏ Liên Mạc (Thượng Cát) thuộc địa bàn phường Thượng Cát.
Việc này nhằm bảo đảm nguyên liệu, vật liệu cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án đầu tư công khẩn cấp, công trình, hạng mục công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, theo tiêu chí quy định tại khoản 5, Điều 143 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP, và quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 2 Nghị quyết 66.4/2025/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản.
UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản nêu trên; UBND xã Cổ Đô, UBND phường Thượng Cát tổ chức bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đối với mỏ cát Cổ Đô, mỏ cát Thanh Chiểu, mỏ cát Liên Mạc (Thượng Cát) theo quy định.
Giao Trung tâm truyền thông, dữ liệu và công nghệ số đăng tải công khai khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên trang thông tin điện tử của Thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường đăng tải công khai khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Bên cạnh việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Thành phố Hà Nội cũng giao các sở, ngành triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm chủ động nguồn cung vật liệu xây dựng, phục vụ kịp thời cho các dự án hạ tầng trọng điểm.
Cụ thể, thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với các sở: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, cùng UBND các xã, phường, trong việc cung cấp, cập nhật và công bố giá vật liệu xây dựng. Mục tiêu là minh bạch hóa thông tin, kiểm soát biến động giá và ngăn ngừa đầu cơ, găm hàng.
Rà soát, đề xuất các vị trí bãi tập kết, tái chế vật liệu như đất đào, mặt đường cũ, gạch vỡ… đồng thời, nghiên cứu đầu tư thiết bị công nghệ tái chế để tận dụng nguồn vật liệu sẵn có, góp phần giảm chi phí và ổn định thị trường.
Khảo sát, đánh giá trữ lượng và chất lượng các mỏ vật liệu hiện hữu; xây dựng quy hoạch, phương án thăm dò – khai thác mới; kịp thời gia hạn hoặc bổ sung sản lượng cho các mỏ đủ điều kiện. Tổng hợp nhu cầu vật liệu xây dựng của các dự án trọng điểm để báo cáo UBND thành phố trình Chính phủ xem xét cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác, kể cả khai thác tại các tỉnh lân cận để bảo đảm nguồn cung cho Hà Nội.
Cùng với đó, Thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ của 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa là: Tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn; cầu Giang Biên và đường dẫn hai đầu cầu; Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A....
