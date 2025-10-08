Thứ Tư, 08/10/2025

Chính phủ Mỹ mua cổ phần công ty khai khoáng Canada

Đức Anh

08/10/2025, 13:40

Khoản đầu tư vào Trilogy Metals tiếp nối một loạt thương vụ tương tự của Nhà Trắng với các công ty khoáng sản trong thời gian gần đây...

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum công bố dự án xây dựng đường Ambler - Ảnh: Shutterstock
Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum công bố dự án xây dựng đường Ambler - Ảnh: Shutterstock

Theo tin từ tờ báo Financial Times, Chính phủ Mỹ sẽ mua 10% cổ phần công ty khai thác khoáng sản Trilogy Metals Inc của Canada, đồng thời cấp phép cho một dự án hạ tầng liên quan tới công ty này tại bang Alaska. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các khoáng sản quan trọng.

Theo tuyên bố từ Trilogy Metals, khoản đầu tư của Chính phủ Mỹ trị giá 35,6 triệu USD. 

“Chính phủ Mỹ thực hiện khoản đầu tư này nhằm đảm bảo nguồn cung khoáng sản quan trọng và việc sở hữu cổ phần tại Trilogy Metals sẽ mang lại lợi ích cho người dân Mỹ”, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum phát biểu tại một sự kiện ngày 7/10.

Theo ông Burgum, đây là những khoáng sản có vai trò đặc biệt thiết yếu với lĩnh vực quốc phòng cũng như sự phát triển của các ngành công nghiệp nói chung.

Tại sự kiện công bố thương vụ, Nhà Trắng cũng cho biết đã phê duyệt dự án xây đường Ambler nối tới khu mỏ giàu khoáng sản ở vùng Ambler, Alaska. Dự án này không được cấp phép dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden do tác động tới môi trường. Đây là dự án mà Trilogy Metals là một đối tác tham gia hỗ trợ phát triển và được hưởng lợi trực tiếp. 

Khoản đầu tư vào Trilogy Metals tiếp nối một loạt thương vụ tương tự của Nhà Trắng với các công ty khoáng sản gần đây, bao gồm mua cổ phần công ty khai khoáng Lithium Americas và công ty khai thác đất hiếm MP Materials.

Các thương vụ này nằm trong chiến lược của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm giảm sự phụ thuộc vào khoáng sản Trung Quốc, bao gồm lithium, đất hiếm và germanium. Đây đều là các loại khoáng sản quan trọng với nhiều ngành công nghiệp từ năng lượng, công nghệ cho tới quốc phòng.

Sau thông tin về khoản đầu tư của Nhà Trắng, vốn hóa của Trilogy Metals, đặt trụ sở tại Vancouver, Canada, đã tăng vọt từ dưới 500 triệu đôla Canada (358 triệu USD) lên 1,49 tỷ USD. Theo thỏa thuận, Chính phủ Mỹ có thể mua thêm 7% cổ phần của Trilogy Metals.

Sự quan tâm của Washington tới các công ty khai thác khoáng sản quan trọng cũng giúp giá cổ phiếu của nhiều công ty khác trong lĩnh vực này tăng mạnh. Vốn hóa thị trường của công ty khai thác và chế biến đất hiếm USA Rare Earth đã tăng gấp gần hai lần trong tháng qua. Cuối tháng trước, công ty này cho biết đang thảo luận với Chính phủ Mỹ về một thỏa thuận cấp vốn.

“Chúng tôi đang làm việc với chính phủ về một thỏa thuận cấp vốn, thông qua việc kết hợp các khoản vay, trợ cấp và cơ hội tiềm năng khác”, ông Michael Blitzer, Chủ tịch USA Rare Earth, cho biết tại sự kiện công bố thương vụ mua lại công ty đất hiếm Common Metals của Anh với giá 217 triệu USD vào tháng trước.

Giá cổ phiếu công ty khai khoáng Lithium Americas của Canada cũng tăng 184% trong tháng qua nhờ thông tin Chính phủ Mỹ chuẩn bị mua 5% cổ phần doanh nghiệp này.

“Chính quyền ông Trump đang thực sự tập trung vào thị trường vốn để xây dựng chuỗi cung ứng cho các khoáng sản quan trọng. Việc này đánh dấu sự thay đổi trong cách tiếp cận của Nhà Trắng trong các vấn đề với doanh nghiệp”, một cựu quan chức Bộ Năng lượng Mỹ nhận xét với tờ báo Financial Times.

Theo vị quan chức, nhiều khả năng sẽ có thêm các thương vụ tương tự trong thời gian tới, đặc biệt là với các công ty khai thác khoáng sản quan trọng cho lĩnh vực quốc phòng. Những khoáng sản như antimon có thể sẽ được chú trọng hơn so với các vật liệu dùng trong sản xuất pin như lithium và nickel.

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy