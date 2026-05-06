Trang chủ Kinh tế số

Chính phủ Mỹ sẽ kiểm duyệt trước mô hình AI của Microsoft, Google và xAI

Bạch Dương

06/05/2026, 13:57

Đây là bước cụ thể hóa cam kết từ tháng 7/2025 của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ nhằm kiểm định mô hình AI dưới góc độ rủi ro an ninh quốc gia...

Ảnh minh hoạ.

Microsoft, Google và xAI đã đồng ý trao quyền cho Chính phủ Mỹ truy cập sớm vào các mô hình AI mới, nhằm phục vụ công tác kiểm tra và đánh giá rủi ro an ninh, trước khi chúng được phát hành rộng rãi tới công chúng,  theo Reuters.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh giới chức Mỹ ngày càng quan ngại về khả năng các hệ thống AI tiên tiến có thể bị lợi dụng để phục vụ các hoạt động tấn công mạng. 

Theo thông báo từ Trung tâm Tiêu chuẩn và Đổi mới AI (CAISI), thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ, thỏa thuận này cho phép các cơ quan chức năng đánh giá mô hình trước khi được triển khai rộng rãi, đồng thời tiến hành nghiên cứu nhằm đo lường năng lực cũng như các rủi ro bảo mật tiềm ẩn. 

Ông Chris Fall, Giám đốc CAISI, cho biết: “Việc đo lường một cách độc lập, khách quan và chặt chẽ là điều kiện tiên quyết để hiểu đúng về các hệ thống AI tiên tiến và những hệ lụy của chúng đối với an ninh quốc gia”.

Đây cũng là bước cụ thể hóa cam kết mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump đưa ra từ tháng 7/2025, về việc tăng cường hợp tác với các công ty công nghệ để kiểm định các mô hình AI dưới góc độ “rủi ro an ninh quốc gia”.

Đặc biệt, sau khi mô hình Mythos của Anthropic được công bố, một làn sóng lo ngại đã lan rộng trên toàn cầu. Không chỉ giới quản lý, mà cả cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Mỹ cũng dấy lên quan ngại về khả năng công cụ này có thể bị tin tặc lợi dụng để khai thác lỗ hổng an ninh mạng với quy mô chưa từng có.

Hiện Anthropic mới chỉ triển khai hạn chế Mythos cho một số đối tác, đồng thời khởi động sáng kiến Glasswing quy tụ các công ty công nghệ cùng tham gia bảo vệ những phần mềm được xem là quan trọng nhất thế giới.

CAISI vốn được thành lập từ năm 2024 dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Dưới thời ông Biden, tổ chức này tập trung phát triển các phương pháp kiểm thử, xây dựng định nghĩa và thiết lập các tiêu chuẩn an toàn tự nguyện cho AI.

Trong vai trò là đầu mối của chính phủ Mỹ về kiểm thử mô hình AI, CAISI cho biết đã hoàn thành hơn 40 cuộc đánh giá, bao gồm cả những mô hình tiên tiến chưa từng được công bố rộng rãi.

Trước đó một tuần, Lầu Năm Góc cũng thông báo đã đạt thỏa thuận với bảy công ty AI nhằm triển khai các năng lực tiên tiến của họ trên các mạng lưới mật của Bộ Quốc phòng, trong nỗ lực mở rộng hệ sinh thái nhà cung cấp AI phục vụ quân đội.

Đáng chú ý, thông báo này không bao gồm Anthropic, được cho là đang vướng vào tranh chấp với Lầu Năm Góc liên quan đến các ràng buộc và giới hạn trong việc quân đội sử dụng các công cụ AI do hãng phát triển.

