Chính phủ tạm ứng 8.000 tỷ đồng bổ sung Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Chính phủ quyết định tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, nhằm hạ nhiệt áp lực tăng giá và giữ ổn định thị trường trong nước…

Trước áp lực gia tăng từ thị trường năng lượng toàn cầu, Chính phủ chính thức thông qua cơ chế chi tạm ứng để bổ sung cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong năm 2026 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025.

Tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ban hành ngày 27/3/2026, khoảng 8.000 tỷ đồng được bổ sung vào dự toán chi ngân sách năm 2026 cho Bộ Công Thương nhằm phục vụ công tác điều hành, bình ổn thị trường xăng dầu.

Trước đó, dựa trên cơ sở đề xuất của Bộ Công Thương tại văn bản 1828/BC-BCT, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ, Ban Bí thư và Bộ Chính trị theo trình tự và thẩm quyền.

Thời hạn hoàn trả ngân sách nhà nước tối đa là 12 tháng kể từ thời điểm thực hiện trích lập Quỹ. Trong trường hợp nguồn ngân sách tạm ứng đã sử dụng hết trong khi giá nhiên liệu tăng cao do xung đột, Bộ Công Thương chủ động đánh giá tình hình, đề xuất các giải pháp bổ sung cũng như tiếp tục tạm ứng ngân sách nếu cần thiết và gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán ngân sách. (Nghị quyết số 69/NQ-CP)

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 20 và 21/3/2026, phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách để tạm ứng cho Quỹ đã được chấp thuận.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực xăng dầu, Bộ Công Thương được giao chủ trì tổ chức thực hiện việc tạm ứng nguồn vốn này tại các thương nhân đầu mối xăng dầu để điều hành, sử dụng Quỹ cho bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, Bộ Công Thương là đầu mối đề xuất nhu cầu chi tạm ứng; tiếp nhận kinh phí ngân sách; đồng thời tổ chức quản lý, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và giám sát việc sử dụng Quỹ, bao gồm cả phần kinh phí được ngân sách tạm ứng theo đúng quy định tại Điều 15, điểm c khoản 1 Điều 20 Luật Giá và khoản 5 Điều 5 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ có trách nhiệm xây dựng và quyết định các kịch bản điều hành giá xăng dầu trong nước, trong đó tính toán thời điểm sử dụng và trích lập Quỹ để hoàn trả ngân sách nhà nước khi giá thế giới hạ nhiệt và thị trường ổn định.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được đặt ra nghiêm ngặt với yêu cầu Bộ Công Thương theo dõi sát sao, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện trích lập Quỹ và hoàn trả nguồn tạm ứng đúng quy định.

Về phía Bộ Tài chính, cơ quan này được giao nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả triển khai, đồng thời trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất theo quy định.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gián đoạn nguồn cung xăng dầu toàn cầu và đẩy giá nhiên liệu trong nước cũng như quốc tế tăng mạnh, gây sức ép lớn lên hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân, Chính phủ đã khẩn trương ban hành các quyết sách điều hành.

Các Bộ ngành liên quan được yêu cầu nhanh chóng nghiên cứu, đề xuất và triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách liên quan đến thuế, ngân sách nhà nước, quản lý thị trường, điều hành giá và dự trữ xăng dầu. Đáng chú ý, nhiều biện pháp chưa từng có tiền lệ cũng đã được xem xét và áp dụng nhằm bảo đảm ổn định nguồn cung, hạn chế đà tăng giá và giảm thiểu tác động tiêu cực đến nền kinh tế và đời sống xã hội.