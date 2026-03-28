Trang chủ Tài chính

Chính phủ tạm ứng 8.000 tỷ đồng bổ sung Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Hoàng Sơn

28/03/2026, 20:34

Chính phủ quyết định tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, nhằm hạ nhiệt áp lực tăng giá và giữ ổn định thị trường trong nước…

Bơm 8.000 tỷ đồng bổ sung Quỹ bình ổn giá xăng dầu năm 2026

Trước áp lực gia tăng từ thị trường năng lượng toàn cầu, Chính phủ chính thức thông qua cơ chế chi tạm ứng để bổ sung cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong năm 2026 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025.

Tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ban hành ngày 27/3/2026, khoảng 8.000 tỷ đồng được bổ sung vào dự toán chi ngân sách năm 2026 cho Bộ Công Thương nhằm phục vụ công tác điều hành, bình ổn thị trường xăng dầu. 

Trước đó, dựa trên cơ sở đề xuất của Bộ Công Thương tại văn bản 1828/BC-BCT, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ, Ban Bí thư và Bộ Chính trị theo trình tự và thẩm quyền. 

Thời hạn hoàn trả ngân sách nhà nước tối đa là 12 tháng kể từ thời điểm thực hiện trích lập Quỹ. Trong trường hợp nguồn ngân sách tạm ứng đã sử dụng hết trong khi giá nhiên liệu tăng cao do xung đột, Bộ Công Thương chủ động đánh giá tình hình, đề xuất các giải pháp bổ sung cũng như tiếp tục tạm ứng ngân sách nếu cần thiết và gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán ngân sách.

(Nghị quyết số 69/NQ-CP)

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 20 và 21/3/2026, phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách để tạm ứng cho Quỹ đã được chấp thuận.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực xăng dầu, Bộ Công Thương được giao chủ trì tổ chức thực hiện việc tạm ứng nguồn vốn này tại các thương nhân đầu mối xăng dầu để điều hành, sử dụng Quỹ cho bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, Bộ Công Thương là đầu mối đề xuất nhu cầu chi tạm ứng; tiếp nhận kinh phí ngân sách; đồng thời tổ chức quản lý, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và giám sát việc sử dụng Quỹ, bao gồm cả phần kinh phí được ngân sách tạm ứng theo đúng quy định tại Điều 15, điểm c khoản 1 Điều 20 Luật Giá và khoản 5 Điều 5 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ có trách nhiệm xây dựng và quyết định các kịch bản điều hành giá xăng dầu trong nước, trong đó tính toán thời điểm sử dụng và trích lập Quỹ để hoàn trả ngân sách nhà nước khi giá thế giới hạ nhiệt và thị trường ổn định. 

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được đặt ra nghiêm ngặt với yêu cầu Bộ Công Thương theo dõi sát sao, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện trích lập Quỹ và hoàn trả nguồn tạm ứng đúng quy định.

Về phía Bộ Tài chính, cơ quan này được giao nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả triển khai, đồng thời trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất theo quy định.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gián đoạn nguồn cung xăng dầu toàn cầu và đẩy giá nhiên liệu trong nước cũng như quốc tế tăng mạnh, gây sức ép lớn lên hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân, Chính phủ đã khẩn trương ban hành các quyết sách điều hành.

Các Bộ ngành liên quan được yêu cầu nhanh chóng nghiên cứu, đề xuất và triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách liên quan đến thuế, ngân sách nhà nước, quản lý thị trường, điều hành giá và dự trữ xăng dầu. Đáng chú ý, nhiều biện pháp chưa từng có tiền lệ cũng đã được xem xét và áp dụng nhằm bảo đảm ổn định nguồn cung, hạn chế đà tăng giá và giảm thiểu tác động tiêu cực đến nền kinh tế và đời sống xã hội.

Chính phủ hạ thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu xuống 0%

07:02, 10/03/2026

Chính phủ hạ thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu xuống 0%

Hạ kịch sàn thuế bảo vệ môi trường từ 0h ngày 27/3

07:53, 27/03/2026

Hạ kịch sàn thuế bảo vệ môi trường từ 0h ngày 27/3

Từ khóa:

biện pháp điều hành giá Bộ Công Thương Bộ Tài Chính Điều hành giá xăng dầu giá xăng dầu Nghị quyết số 69/NQ-CP Quỹ bình ổn giá xăng dầu tài chính xung đột Trung Đông

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn "4 số 9" giảm lần lượt 9,48% - 10,38% sau gần 1 tháng

Tính đến hết ngày 28/3 so với đầu tháng, giá vàng miếng SJC đồng loạt giảm 9,48%; vàng nhẫn “4 số 9” giảm từ 8,87% – 10,38%. Cùng khoảng thời gian trên, mức giảm giá vàng thế giới lên tới 16%, gần gấp đôi so với trong nước…

DBV vươn lên Top 4 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

DBV vươn lên Top 4 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc đến hết tháng 2 ước đạt hơn 16.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh đó, cơ cấu thị phần ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các doanh nghiệp.

Đồng baht Thái Lan lao dốc khi giá xăng dầu tăng cao

Đồng baht Thái Lan lao dốc khi giá xăng dầu tăng cao

Đồng baht Thái Lan đang trên đà giảm giá mạnh, khi giá xăng dầu tăng cao làm lộ rõ vị thế rủi ro của một nền kinh tế có mức độ phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng...

Nhà đầu tư bắt đáy, giá vàng bật lên gần 4.500 USD/oz

Nhà đầu tư bắt đáy, giá vàng bật lên gần 4.500 USD/oz

Giá vàng thế giới phục hồi nhanh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (27/3) nhờ lực bắt đáy mạnh...

PVcomBank hợp tác với Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

PVcomBank hợp tác với Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Nhằm thúc đẩy nộp thuế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã phối hợp với Cục Thuế (Bộ Tài chính), Thuế thành phố Hà Nội và cơ quan thuế tại 22 địa phương tổ chức lễ ký kết hợp tác vào ngày 27/3/2026, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng với cơ chế thuế mới.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

[Trực tiếp]: Tọa đàm "Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động"

Dân sinh

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Tiêu & Dùng

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Chính phủ tạm ứng 8.000 tỷ đồng bổ sung Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Huế triển khai dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 450 căn hộ

Giữa đại ngàn Pù Luông, người dân "ươm" sinh kế từ rau sạch

Tàu khu trục Australia thăm Đà Nẵng

Viettel chiếm thị phần số 1 tại 7/10 thị trường nước ngoài

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy