Hạ kịch sàn thuế bảo vệ môi trường từ 0h ngày 27/3

Hoàng Sơn

27/03/2026, 07:53

Từ 0h ngày 27/3/2026, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, nhiên liệu bay và dầu diesel chính thức giảm về 0 đồng/lít theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng đến hết ngày 15/4/2026 nhằm ổn định thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng…

Tối 26/3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Theo đó, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (không bao gồm etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay đều được đưa về mức 0 đồng/lít. Đồng thời, các mặt hàng này cũng không thuộc diện phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, song vẫn được khấu trừ thuế đầu vào.

Bên cạnh đó, thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng với xăng được giảm xuống còn 0%. Quyết định có hiệu lực ngay từ 0h ngày 27/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026.

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (không bao gồm etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay. Nguồn: Quyết định số 482/QĐ-TTg 
Bộ Tài chính ước tính việc điều chỉnh các sắc thuế trong khoảng thời gian nêu trên sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 7.200 tỷ đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, chính sách này được kỳ vọng góp phần hỗ trợ người dân, giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Theo Bộ Tài chính, đây là biện pháp khẩn cấp nhằm bình ổn thị trường xăng dầu và bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz khiến giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng, kéo theo giá năng lượng tăng mạnh trên phạm vi toàn cầu.

Trong thời gian Quyết định này có hiệu lực thi hành, các ơ sở kinh doanh, người nhập khẩu xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay cũng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng khi bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng hồ sơ báo cáo Quốc hội dự án Nghị quyết của Quốc hội trước ngày 30/3/2026 về việc điều chỉnh các mức thuế này theo quy trình rút gọn để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội tháng 4/2026.

Trước đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ký ban hành Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu. Các mức này quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu. Nguồn: Nghị định số 72/2026/NĐ-CP
Cụ thể, các loại xăng động cơ không pha chì (mã HS 2710.12.21; 2710.12.22; 2710.12.24; 2710.12.25) cùng với các nguyên liệu dùng để pha chế xăng như naphtha và reformate (mã HS 2710.12.80) được giảm thuế nhập khẩu ưu đãi từ 10% xuống 0%.

Đối với nhóm nhiên liệu diesel và một số sản phẩm liên quan như các loại dầu nhiên liệu (mã HS 2710.19.71; 2710.19.72; 2710.19.79), nhiên liệu cho động cơ máy bay (mã HS 2710.19.81; 2710.19.82) và các loại kerosine khác (mã HS 2710.19.83), thuế suất nhập khẩu ưu đãi cũng được điều chỉnh từ 7% xuống 0%.

Ngoài ra, một số nguyên liệu hóa dầu quan trọng cũng được đưa vào diện giảm thuế. Trong đó, các mặt hàng như xylen (mã HS 2707.30.00), condensate (mã HS 2709.00.20) và p-xylen (mã HS 2902.43.00) được hạ thuế suất từ 3% xuống 0%.

Riêng mặt hàng hydrocarbon mạch vòng loại khác (mã HS 2902.90.90) được giảm thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) từ 2% xuống 0%.

Bộ Tài chính cho biết trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung và đẩy giá năng lượng tăng cao, thị trường xăng dầu trong nước chịu nhiều sức ép, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân, các chính sách này góp phần mở rộng nguồn cung, hỗ trợ ổn định thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng. 

Với chỉ đạo quyết liệt, kịp thời từ Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nguồn cung dầu thô và xăng dầu trong nước vẫn được duy trì ổn định; chuỗi cung ứng cơ bản được thông suốt.

“Đồng thời, giá xăng dầu trong nước được điều hành bám sát thị trường thế giới, thấp hơn nhiều nước trong khu vực, trong đó có các nước có chung đường biên giới, góp phần giữ ổn định kinh tế - xã hội”, Bộ Tài chính cho biết.

Bộ Tài chính đề xuất giảm tới 50% thuế bảo vệ môi trường để hạ giá nhiên liệu

Chính phủ hạ thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu xuống 0%

Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu năm 2026, thu ngân sách dự kiến giảm hơn 44.000 tỷ đồng

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

