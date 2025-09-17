Chính phủ thống nhất thông qua dự án Luật Viên chức sửa đổi

Chính
phủ đã ban
hành Nghị quyết số 279/NQ-CP thống nhất thông qua dự án Luật Viên chức (sửa đổi)
do Bộ Nội vụ trình.
Chính
phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về việc tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật
Viên chức (sửa đổi); thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ
trình của Chính phủ về dự án Luật và các văn bản liên quan trình Quốc hội theo
quy định.
Đồng thời,
Bộ trưởng Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội; chủ động
báo cáo, giải trình trong quá trình thẩm tra, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội, của Quốc hội về dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.
Theo Bộ Nội vụ, dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) được thiết kế
theo nguyên tắc kế thừa, và chỉnh lý những nội dung của Luật Viên chức năm 2010
(sửa đổi, bổ sung năm 2019) cho phù hợp với quy định mới của Đảng và theo đúng
nguyên tắc, mục tiêu với các nội dung cụ thể.
Dự thảo
Luật Viên chức (sửa đổi) tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý nguồn nhân lực
theo hướng lấy người lao động làm trung tâm, tạo sự linh hoạt trong sử dụng nguồn
nhân lực công - tư, tạo cơ chế trong thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, cắt
giảm thủ tục hành chính, khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện
hành. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia, xây dựng đội ngũ
viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và phục vụ nhân dân.
Dự thảo
Luật cũng tập
trung rà soát, bổ sung chính sách theo hướng đơn vị sự nghiệp được chủ động
trong công tác quản lý, sử dụng nguồn nhân lực, phù hợp với chủ trương mới của
Bộ Chính trị và thực tiễn.
Mục
tiêu hình thành cơ chế linh hoạt trong tuyển dụng để đơn vị sự nghiệp công lập
thu hút, bố trí, sử dụng, đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động,
chuyên gia, nhà khoa học, phù hợp với nhu cầu nhân lực và điều kiện tài chính của
đơn vị; cho phép đơn vị sự nghiệp vận hành như chủ thể kinh tế (đối với các đơn
vị tự chủ).
Cùng với đó, tạo cơ chế linh hoạt trong tuyển dụng, đánh
giá, sử dụng phù hợp với mức độ tự chủ trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc phục vụ cộng
đồng; tạo cơ chế quản trị đội ngũ linh hoạt theo hướng mở, thích ứng với mọi mô
hình tổ chức...