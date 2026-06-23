Chính thức có Bộ tiêu chí đánh giá Nền tảng AI hỗ trợ công vụ

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 2847/QĐ-BKHCN về Bộ tiêu chí đánh giá Nền tảng Trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ công vụ ở phạm vi quốc gia...

Ảnh minh hoạ.

Bộ tiêu chí được xây dựng và áp dụng trên cơ sở các nguyên tắc sau.

Thứ nhất, nền tảng Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ ở phạm vi quốc gia (Nền tảng) là hạ tầng trí tuệ nhân tạo dùng chung ở phạm vi quốc gia, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Thứ hai, phạm vi hỗ trợ của Nền tảng dựa trên hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã được công bố công khai. Mọi kết quả đầu ra đều có dẫn chiếu nguồn căn cứ pháp lý đến cấp độ Điều, khoản, điểm. Phạm vi hỗ trợ bao gồm văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành nhằm hỗ trợ công chức địa phương.

Thứ ba, nền tảng hoạt động theo nguyên tắc kiểm soát công vụ: trí tuệ nhân tạo chỉ đóng vai trò tham mưu, tổng hợp, phân tích; cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền xem xét, quyết định, phê duyệt và chịu trách nhiệm pháp lý cao nhất trong mọi hoạt động quản lý nhà nước. Kết quả đầu ra của Nền tảng chỉ có giá trị tham khảo, không thay thế quyết định hành chính của người có thẩm quyền (khoản 2 Điều 27 Luật Trí tuệ nhân tạo).

Thứ tư, cán bộ, công chức, viên chức không sử dụng Nền tảng để xử lý hồ sơ, dữ liệu, thông tin thuộc bí mật nhà nước theo quy định pháp luật; hoạt động trí tuệ nhân tạo liên quan đến bí mật nhà nước, quốc phòng, an ninh thực hiện theo pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng và cơ yếu.

Thứ năm, đơn vị tham gia thử nghiệm có cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tuân thủ khung đạo đức trí tuệ nhân tạo.

Bộ tiêu chí gồm hai nhóm chính với tổng điểm tối đa 100 điểm. Trong đó, Nhóm A - tiêu chí chung có điểm tối đạt 35 điểm, tập trung đánh giá các yêu cầu về tuân thủ pháp luật, dẫn chiếu nguồn, ranh giới dữ liệu, tuân thủ pháp luật về AI, năng lực hạ tầng, an ninh AI, bảo vệ dữ liệu cá nhân và đạo đức AI.

Nhóm B - tiêu chí hỗ trợ công vụ theo lĩnh vực quản lý nhà nước có tổng điểm 65, đánh giá năng lực hỗ trợ chuyên ngành của nền tảng như tổng hợp, phân tích, giải thích, hướng dẫn nghiệp vụ dựa trên các văn bản đã được công khai của từng lĩnh vực. Bộ tiêu chí áp dụng đánh giá khả năng hỗ trợ công vụ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ và 34 địa phương.

Để được công nhận đủ điều kiện triển khai chính thức, nền tảng phải đạt từ 70 điểm trở lên, đồng thời tổng điểm Nhóm A phải đạt tối thiểu 50% và không có tiêu chí bị điểm liệt. Nền tảng đạt từ 50 đến dưới 70 điểm được tham gia thử nghiệm và phải nâng cấp để đánh giá lại sau 2 tháng. Trường hợp dưới 50 điểm chưa đủ điều kiện tham gia thử nghiệm.

Một trong những yêu cầu nổi bật của Bộ tiêu chí là bảo đảm năng lực tự chủ công nghệ AI cốt lõi. Nền tảng sẽ bị đánh giá không đủ điều kiện tham gia thử nghiệm nếu không sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt trong nước do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ công nghệ, cùng với hạ tầng huấn luyện, suy luận và cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Ngoài năng lực công nghệ, nền tảng còn phải có quy trình báo cáo sự cố nghiêm trọng và đáp ứng yêu cầu phục vụ diện rộng, với năng lực phục vụ tối thiểu 5.000 người dùng đồng thời trong giai đoạn thử nghiệm và tối thiểu 50.000 người dùng khi triển khai chính thức.

Các nền tảng AI được đánh giá thông qua khả năng trả lời, tổng hợp, phân tích thông tin pháp luật trong từng lĩnh vực; yêu cầu kết quả phải có dẫn chiếu Điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật và có cảnh báo khi câu hỏi vượt quá phạm vi dữ liệu được phép hỗ trợ.

Các tiêu chí cũng đặt ra yêu cầu nền tảng không được "bịa" căn cứ pháp luật, không xử lý các hồ sơ, dữ liệu cụ thể thuộc phạm vi hạn chế và phải có khả năng phát hiện, cảnh báo các trường hợp chồng chéo, mâu thuẫn hoặc chưa thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật trong từng lĩnh vực.