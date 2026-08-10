Sam Altman sở hữu 3,3 tỷ USD thế nào khi không có cổ phần OpenAI?

Sam Altman được cho là chỉ nhận mức lương khoảng 76.000 USD mỗi năm tại OpenAI...

Chân dung nhà đồng sáng lập OpenAI, Sam Altman. Ảnh minh hoạ: Getty Images.

Với mức định giá 852 tỷ USD, OpenAI hiện là một trong những công ty khởi nghiệp có giá trị nhất thế giới. Tuy nhiên, khác với nhiều CEO ở Thung lũng Silicon, tài sản của Sam Altman không phụ thuộc vào giá trị của OpenAI.

Bởi vị giám đốc điều hành hoàn toàn không nắm giữ bất kỳ cổ phần hay vốn chủ sở hữu nào tại OpenAI và trước đây chỉ nhận mức lương khoảng 76.000 USD mỗi năm.

Dù vậy, ông hiện vẫn đang sở hữu khối tài sản ước tính hơn 3,3 tỷ USD.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên podcast Invest Like the Best, Sam Altman tiết lộ hai nhà đầu tư mạo hiểm Peter Thiel, nhà đồng sáng lập PayPal và Paul Graham, nhà đồng sáng lập Y Combinator, đã góp phần hình thành tư duy đầu tư của ông, từ đó giúp ông xây dựng danh mục đầu tư trị giá hàng tỷ USD.

Đồng thời, ông cũng cho biết: “Những cơ hội đầu tư tốt nhất hầu như không bao giờ là những công ty đang được nhiều người chú ý. Bạn có thể đạt kết quả đầu tư tốt nếu đi trước xu hướng một chút, nhưng để thành công vượt bậc, bạn gần như luôn phải làm điều khác biệt với số đông. Bạn không thể chỉ chạy theo những xu hướng mới nhất”.

Sam Altman đã áp dụng cách tiếp cận này trong suốt hơn 2 thập kỷ hoạt động tại Thung lũng Silicon.

Theo Wall Street Journal, ông và các quỹ đầu tư mạo hiểm của ông đang nắm giữ cổ phần tại khoảng 400 công ty, trong đó có những khoản đầu tư từ rất sớm vào Reddit, Airbnb và Stripe.

Forbes cho biết một trong những khoản đầu tư lớn nhất của Sam Altman là cổ phần trị giá khoảng 1,65 tỷ USD tại Helion, công ty phát triển công nghệ nhiệt hạch, nơi ông bắt đầu rót vốn từ khoảng năm 2015.

Dù chỉ thực sự trở thành cái tên được biết đến rộng rãi trong những năm gần đây nhờ OpenAI, nhà đồng sáng lập công ty này vốn đã là nhân vật quen thuộc tại Thung lũng Silicon trong hơn 2 thập kỷ.

Sam Altman cũng từng bỏ học tại Đại học Stanford, rồi nhanh chóng tạo dựng vị thế trong giới khởi nghiệp tại Thung lũng Silicon.

Công ty đầu tiên của ông là Loopt, một startup phát triển ứng dụng chia sẻ vị trí, được sáng lập vào năm 2005.

Loopt nhanh chóng thu hút sự chú ý của Paul Graham, doanh nhân, nhà đầu tư và đồng sáng lập vườn ươm khởi nghiệp Y Combinator. Graham sau đó trở thành một trong những nhà đầu tư đầu tiên của Loopt, trước khi mời Sam Altman về lãnh đạo Y Combinator.

Sau khi bán Loopt vào năm 2012, Sam Altman đã dùng số tiền thu được để thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên của mình, Hydrazine, được đặt theo tên một loại nhiên liệu tên lửa.

Nhà đầu tư bên ngoài lớn nhất của quỹ là tỷ phú Peter Thiel, người đồng sáng lập PayPal và Palantir, đồng thời là một trong những nhà đầu tư đầu tiên của Facebook.

Sam Altman từng giữ chức Chủ tịch Y Combinator từ năm 2014 đến năm 2019, qua đó củng cố hình ảnh là một trong những nhà đầu tư khởi nghiệp có ảnh hưởng nhất tại Thung lũng Silicon.

Năm 2015, Sam Altman đã cùng Elon Musk, Greg Brockman, Ilya Sutskever và một số nhà sáng lập, nhà nghiên cứu khác thành lập OpenAI.

Đến năm 2022, công ty gây tiếng vang trên toàn cầu sau khi ra mắt ChatGPT, đưa Altman từ một nhân vật quen thuộc trong giới đầu tư khởi nghiệp trở thành một trong những CEO được chú ý nhất thế giới.