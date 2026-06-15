AI vượt con người về lưu lượng truy cập Internet

Lần đầu tiên trong lịch sử Internet, lưu lượng truy cập do tác nhân AI (AI agent) tạo ra vượt lưu lượng truy cập từ người dùng thực...

"Điều này xảy ra nhanh hơn tôi dự đoán. Tôi từng nghĩ phải đến cuối năm 2027 mới xảy ra. Nhưng tốc độ tăng trưởng của các tác nhân AI quá nhanh, đến mức lưu lượng của chúng hiện đã vượt qua lưu lượng truy cập của con người", ông Matthew Prince, CEO của Cloudflare, viết trên mạng xã hội X mới đây được CNET trích dẫn lại.

Để chứng minh nhận định của mình, ông Prince dẫn dữ liệu từ Cloudflare Radar, nền tảng theo dõi và phân tích hoạt động Internet của Cloudflare. Theo số liệu này, các bot AI hiện chiếm khoảng 57,4% tổng lưu lượng truy cập web, trong khi lưu lượng truy cập của người dùng thực đã giảm xuống còn 42,6%.

Tuy nhiên, cần lưu ý, nhận định của ông Prince chỉ đề cập đến nhóm tác nhân AI (AI agent), thay vì toàn bộ lưu lượng bot trên Internet. Bởi thực tế, các bot truyền thống như trình thu thập dữ liệu của công cụ tìm kiếm hay các công cụ giám sát hiệu năng website đã tạo ra lượng truy cập lớn hơn con người từ hơn một thập kỷ trước.

Tại Bắc Mỹ, bot AI chiếm tới 68,6% tổng lưu lượng truy cập, trong khi người dùng thực chỉ chiếm 31,4%. Tuy nhiên, nếu thu hẹp phạm vi xuống khu vực Trung Tây nước Mỹ, bức tranh lại đảo ngược: con người chiếm 54,5% lưu lượng, còn bot chỉ chiếm 45,5%.

Điều mới mẻ nằm ở sự bùng nổ của các tác nhân AI. Đây là những hệ thống có khả năng tự động truy cập và tìm kiếm thông tin trên Internet để phục vụ các chatbot AI. Khi người dùng đặt câu hỏi, AI sẽ thay mặt họ truy xuất dữ liệu từ nhiều website, tổng hợp thông tin và trả về kết quả. Mỗi lượt truy cập như vậy đều được ghi nhận là lưu lượng web thực tế dù người dùng chỉ tương tác thông qua một cửa sổ trò chuyện.

Nói cách khác, con người vẫn là đối tượng trực tiếp đọc, xem và tương tác với nội dung số, nhưng các hệ thống AI đang truy cập Internet với tần suất cao hơn đáng kể so với người dùng truyền thống.

Tại Bắc Mỹ, bot AI chiếm tới 68,6% tổng lưu lượng truy cập, trong khi người dùng thực chỉ chiếm 31,4%. Tuy nhiên, nếu thu hẹp phạm vi xuống khu vực Trung Tây nước Mỹ, bức tranh lại đảo ngược: con người chiếm 54,5% lưu lượng, còn bot chỉ chiếm 45,5%.

Tuy nhiên, diễn biến này cũng có sự khác biệt giữa các khu vực trên thế giới. Xét theo châu lục, Bắc Mỹ, châu Âu và châu Phi hiện có lượng truy cập web đa số đến từ bot AI. Trong khi đó, châu Á, Nam Mỹ và châu Đại Dương vẫn ghi nhận lượng truy cập từ con người lớn hơn trong phần lớn thời gian.

Chẳng hạn, tại Bắc Mỹ, bot AI chiếm tới 68,6% tổng lưu lượng truy cập, trong khi người dùng thực chỉ chiếm 31,4%. Ngược lại, Cuba và Lào nằm ở nhóm có tỷ lệ người dùng thực cao nhất, với lần lượt 80,8% và 84,7% lưu lượng đến từ con người.

Điều này cũng khiến một khái niệm từng bị xem là cực đoan "Thuyết Internet chết" (Dead Internet Theory), nhận được nhiều sự chú ý hơn. Theo giả thuyết này, phần lớn hoạt động trên Internet không còn do con người tạo ra mà được tạo lập bởi bot và các hệ thống AI.

Khi xuất hiện vào cuối thập niên 2010, ý tưởng này từng bị nhiều người xem là phi lý. Tuy nhiên, những dữ liệu mới từ Cloudflare đang khiến giả thuyết này có vẻ không còn quá xa vời.