Ngày 11/8, Công ty Cổ phần VinSpace đã ký kết hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX – đế chế hàng không vũ trụ của tỷ phú Elon Musk, mở ra cơ hội cho ngành công nghiệp không gian Việt Nam, khẳng định vị thế công nghệ quốc gia trên bản đồ toàn cầu…

VinSpace của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay SpaceX tạo cú hích cho công nghiệp vũ trụ Việt Nam - Ảnh: VinSpace.

Theo thỏa thuận, các vệ tinh do VinSpace nghiên cứu, phát triển và chế tạo sẽ được đưa lên quỹ đạo thông qua chương trình phóng chia sẻ Transporter Rideshare của SpaceX vào quý 2 năm 2027. Đây là một hình thức hợp tác thông minh, cho phép nhiều khách hàng cùng chia sẻ một chuyến phóng, tối ưu hóa chi phí và thời gian.

Điều đáng chú ý là VinSpace không chỉ dừng lại ở việc thuê dịch vụ phóng mà còn đảm nhiệm toàn bộ quá trình từ nghiên cứu, phát triển, chế tạo cho đến vận hành vệ tinh sau khi chúng được đưa vào quỹ đạo, thể hiện cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc làm chủ công nghệ cốt lõi, thay vì chỉ là người sử dụng dịch vụ đơn thuần.

Ngoài ra, quyết định hợp tác với SpaceX, một trong những đối tác công nghệ hàng đầu thế giới, nằm trong chiến lược dài hạn của VinSpace nhằm xây dựng năng lực hàng không – vũ trụ toàn diện. Tầm nhìn của VinSpace là trở thành một doanh nghiệp vũ trụ tư nhân toàn trình (Full-Stack Aerospace Company), tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị từ thiết kế, phát triển vệ tinh, lắp ráp – tích hợp – thử nghiệm (AIT), quản lý nhiệm vụ phóng, vận hành vệ tinh, cho đến phát triển các sản phẩm viễn thám và dịch vụ dữ liệu không gian dưới mặt đất.

Theo VinSpace, việc thử nghiệm các mô-đun vệ tinh tự phát triển trên quỹ đạo là điều kiện tiên quyết để chuyển hóa năng lực R&D nội địa thành các nhiệm vụ thực tế, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, thỏa thuận này mang ý nghĩa sâu rộng, không chỉ đối với VinSpace mà còn đối với cả Việt Nam. Về mặt công nghệ, nó giúp VinSpace thử nghiệm và kiểm chứng công nghệ trong điều kiện thực tế trên quỹ đạo, phát triển đội ngũ kỹ sư chuyên môn cao và mở rộng hợp tác quốc tế.

Về mặt kinh tế, việc làm chủ công nghệ không gian sẽ tạo ra các sản phẩm và dịch vụ thương mại mới, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế quốc gia. Đặc biệt, trong bối cảnh vệ tinh, chùm vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) và các công nghệ không gian ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với an ninh hạ tầng và năng lực công nghệ quốc gia, VinSpace cam kết tăng cường năng lực tự chủ công nghệ không gian của Việt Nam, đồng thời kết nối Việt Nam với chuỗi giá trị không gian toàn cầu.

Theo đánh giá của các chuyên gia, những nhiệm vụ vệ tinh sắp tới sẽ là bước đệm để VinSpace từng bước thương mại hóa công nghệ không gian thông qua các sản phẩm và dịch vụ ứng dụng. Từ hạ tầng, năng lượng, môi trường, logistics cho đến đô thị thông minh, công nghệ không gian của VinSpace hứa hẹn mang đến các giải pháp đột phá cho thị trường trong nước, khu vực và trên toàn cầu.

Hơn nữa, sự hợp tác với SpaceX không chỉ là một giao dịch thương mại mà còn là một tuyên bố mạnh mẽ về khát vọng của Việt Nam trong việc chinh phục không gian, khẳng định vị thế của một quốc gia đang phát triển nhưng đầy năng động và sáng tạo trong kỷ nguyên công nghệ mới.