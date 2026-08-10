Thứ Hai, 10/08/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Không gian thử nghiệm an toàn AI trở thành điểm rủi ro

H Hạ Chi

Hàng loạt tác nhân AI được đưa vào các cuộc thử nghiệm an ninh mạng đã vượt khỏi phạm vi kiểm soát, tự ý truy cập Internet, thậm chí tìm cách tiếp cận các hệ thống bên ngoài môi trường thử nghiệm...

Ảnh minh hoạ: Shutterstock.
Ảnh minh hoạ: Shutterstock.

Những sự cố liên tiếp đang làm dấy lên lo ngại mới về mức độ an toàn của chính các môi trường được tạo ra để kiểm tra năng lực và giới hạn của AI. 

Ông Seán Ó hÉigeartaigh, Giám đốc chương trình AI, Tương lai và Trách nhiệm tại Trung tâm Tương lai của Trí tuệ thuộc Đại học Cambridge, nói với TechCrunch: “Số lượng sự cố xảy ra cho thấy rõ rằng việc kiểm soát môi trường thử nghiệm và các hộp cát đang không theo kịp năng lực của các mô hình”.

Trong khi đó, bản thân các mô hình được đưa vào thử nghiệm vốn cũng đã tiềm ẩn rủi ro. Để đánh giá mức độ an toàn an ninh mạng, các mô hình phải vô hiệu hóa một số cơ chế bảo vệ có nhiệm vụ ngăn mô hình thực hiện các hành vi độc hại, để các nhà nghiên cứu đánh giá chính xác khả năng thực sự của mô hình.

Do đó, đòi hỏi môi trường thử nghiệm phải được bảo vệ bằng những lớp phòng thủ đủ chắc chắn. Nhưng thực tế thời gian qua cho thấy yêu cầu này không phải lúc nào cũng được đáp ứng.

Mới đây, một mô hình OpenAI chưa được phát hành đã thoát khỏi hộp cát và xâm nhập vào hệ thống đang vận hành của Hugging Face. Các mô hình của Anthropic và Meta cũng tiếp cận được những hệ thống bên ngoài môi trường thử nghiệm sau khi lỗi cấu hình vô tình tạo đường kết nối ra internet.

Kimi K3 của Moonshot AI thậm chí đã tận dụng một lỗ hổng trong hộp cát do Frontier Security vận hành để truy cập internet và lấy thông tin từ GitHub.

Trước tình trạng này, các nhà nghiên cứu và chuyên gia an ninh mạng cho rằng môi trường đánh giá AI cần được bảo vệ chặt chẽ hơn, với mức độ cô lập và kiểm soát truy cập tương đương các hệ thống khi được đưa vào vận hành thực tế. 

Cần xây dựng nhiều lớp bảo mật để một sai sót cấu hình đơn lẻ, chẳng hạn vô tình mở quyền truy cập internet, cũng không thể khiến mô hình thoát khỏi môi trường thử nghiệm.

Bà Heather Ceylan, Giám đốc an toàn thông tin của Box, thậm chí cho rằng không gian thử nghiệm phải được loại bỏ mọi đường kết nối để truy cập internet, cũng như tới các hệ thống nhạy cảm khác.

Bà nêu quan điểm: “OpenAI chỉ phát hiện sự việc nhờ Hugging Face. Anthropic và Meta cũng chỉ nhận ra sau khi quay lại kiểm tra. Tôi chắc chắn rằng đã có những tín hiệu mà họ có thể phát hiện sớm hơn”.

Anthropic cũng thừa nhận bản thân và công ty thử nghiệm đều có thể làm tốt hơn công tác giám sát. Một số dấu hiệu cho thấy sự cố đã xuất hiện ngay trong quá trình thử nghiệm nhưng họ đã không phát hiện kịp thời.

Nhiều chuyên gia vì vậy hiện đề xuất môi trường đánh giá cần được kiểm toán độc lập bởi bên thứ ba trước khi đưa mô hình vào thử nghiệm. 

Tuy nhiên, một nguồn tin am hiểu sự việc đã nói với TechCrunch, môi trường của Irregular, công ty đánh giá an ninh mạng độc lập từng được OpenAI, Anthropic và Meta thuê để kiểm tra năng lực của các mô hình AI, vẫn được kiểm tra và đánh giá thường xuyên, với sự tham gia tư vấn của nhiều bên bên ngoài.

Dù vậy, nguồn tin này cho biết hoạt động giám sát đã được thực hiện, nhưng cơ chế giám sát vẫn chưa đủ hiệu quả.

Ông Andrew Yoon, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại tổ chức phi lợi nhuận CivAI, cùng một số nhà nghiên cứu khác đang kêu gọi ngành AI nước Mỹ xây dựng quy trình tiêu chuẩn đánh giá an toàn các mô hình tiên tiến. 

Bà Ceylan cũng cho rằng khi các cơ chế bảo vệ bị vô hiệu hóa, môi trường thử nghiệm phải được bảo vệ như thể đang chứa một trong những đối tượng tấn công mạng nguy hiểm nhất.

Khi các mô hình ngày càng mạnh và có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn, môi trường thử nghiệm cũng phải được bảo vệ tương xứng. Bởi nếu một mô hình có thể thoát khỏi “vùng an toàn” được tạo ra để kiểm tra nó, chính quá trình đánh giá an toàn có thể trở thành một nguồn rủi ro mới.

Tuy nhiên, một số các nhà quan sát lại cho rằng việc siết chặt môi trường thử nghiệm quá mức cũng tạo ra một rủi ro khác.

Các nhà nghiên cứu có thể không phát hiện đầy đủ năng lực của mô hình trước khi nó được đưa vào sử dụng.

Khi đó, chính quá trình đánh giá an toàn lại có thể không phản ánh đúng những rủi ro mà mô hình có khả năng tạo ra trong thực tế.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

AI VnEconomy Anthropic VnEconomy công nghệ VnEconomy kinh tế số VnEconomy openAI VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Tài sản thực được mã hóa: Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số

Tài sản thực được mã hóa: Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số

Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.

VnEconomy Xem thêm
Sản phẩm - Thị trường Tài sản số Dịch vụ số Start-up Quản trị số

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Một đoạn trên tuyến cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Quốc Khánh.

VnEconomy Điểm nhấn kỳ họp Quốc hội không thường lệ lần thứ nhất

Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

AI Điểm tin

VnE TV
Việt Nam không nhất thiết phải token hóa mọi loại tài sản ngay từ đầu. Ảnh minh họa/VnEconomy

VnEconomy Tài sản thực được mã hóa: Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số

Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

197 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy