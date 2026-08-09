Chủ Nhật, 09/08/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Doanh thu bán dẫn được dự báo tăng 94,1% trong năm nay nhờ AI

H Hạ Chi

Điện toán và lưu trữ dữ liệu có khả năng dẫn đầu lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng doanh thu bán dẫn toàn cầu năm 2026, với mức tăng hơn 150%, lên gần 1.000 tỷ USD...

Ảnh minh hoạ: ARC Group.
Ảnh minh hoạ: ARC Group.

Công ty nghiên cứu Omdia mới đây đã nâng dự báo doanh thu ngành bán dẫn năm 2026, tăng 94,1% so với năm 2025, chủ yếu nhờ tăng trưởng nhu cầu các dòng chip nhớ DRAM và NAND. Theo dự báo mới, chip nhớ có thể chiếm hơn 50% tổng doanh thu ngành bán dẫn trong năm 2026.

Tình trạng thiếu hụt công suất đối với bộ nhớ băng thông cao (HBM), công nghệ đóng gói tiên tiến và các dây chuyền sản xuất chip ở tiến trình tiên tiến được dự báo còn kéo dài ít nhất đến năm 2027.

Nguồn cung HBM về cơ bản vẫn bị hạn chế do quy trình sản xuất loại chip này phức tạp hơn đáng kể so với DRAM thông thường. Hiện chỉ có ba nhà sản xuất có khả năng sản xuất HBM ở quy mô lớn là SK Hynix, Samsung và Micron.

Các bộ xử lý AI của những doanh nghiệp như NVIDIA, AMD, Intel và Google đều sử dụng các cụm HBM, qua đó tiếp tục đẩy nhu cầu đối với loại bộ nhớ này tăng cao.

Công nghệ đóng gói tiên tiến cũng đang trở thành một trong những điểm nghẽn lớn của ngành. Các dây chuyền đóng gói chuyên dụng tại TSMC hiện được khai thác gần như tối đa công suất. Tuy nhiên, khả năng mở rộng công suất được cho là không thể theo kịp nhu cầu, một phần do thời gian sản xuất và lắp đặt các thiết bị chuyên dụng kéo dài.

Trong khi đó, các nhà cung cấp thiết bị như ASML và Tokyo Electron cũng đang phải đối mặt với những hạn chế về năng lực sản xuất.

Công suất sản xuất chip ở các tiến trình tiên tiến cũng chịu sức ép tương tự. Các dây chuyền 2nm và 3nm của TSMC phần lớn đã được các doanh nghiệp như NVIDIA, AMD, Broadcom và Apple đặt trước. Trong khi đó, nhu cầu năng lực tính toán cho các mô hình AI đang tăng nhanh hơn đáng kể so với khả năng mở rộng công suất của các nhà máy gia công chip.

Khi tăng trưởng doanh thu bán dẫn ngày càng tập trung vào các ứng dụng liên quan đến AI, các nhà sản xuất điện thoại thông minh, máy tính cá nhân và thiết bị điện tử tiêu dùng đang phải đối mặt với chi phí linh kiện tăng cao. 

Đáng chú ý, trong lĩnh vực chip nhớ, các nhà sản xuất DRAM đang ưu tiên HBM và những sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn, dẫn tới giá các loại bộ nhớ phổ thông và thời gian giao hàng ngày càng biến động.

Ở khâu đóng gói chip, các sản phẩm thế hệ cũ và phân khúc tầm trung hiện ít chịu tác động. Tuy nhiên, những dòng chip yêu cầu công nghệ đóng gói 2.5D hoặc 3D đang phải cạnh tranh về công suất với GPU dành cho AI và các loại chip được ưu tiên cao khác.

Điều này cũng diễn ra tương tự ở các tiến trình sản xuất chip tiên tiến: các bộ xử lý AI được ưu tiên hơn so với chip dành cho máy tính cá nhân và điện thoại thông minh. Vì vậy, thời gian giao hàng của CPU và SoC có khả năng chậm lại và giá bán trung bình (ASP) cao hơn hoặc phải tiếp tục sử dụng các tiến trình sản xuất cũ lâu hơn dự kiến. 

Đóng góp các lĩnh vực vào doanh thu bán dẫn. Nguồn: Omdia.
Đóng góp các lĩnh vực vào doanh thu bán dẫn. Nguồn: Omdia. 

Về lĩnh vực đóng góp doanh thu vào thị trường bán dẫn, điện toán và lưu trữ dữ liệu được dự báo sẽ là nhóm ứng dụng dẫn đầu về tăng trưởng doanh thu bán dẫn trong năm 2026. Theo đó, doanh thu bán dẫn phục vụ lĩnh vực này được dự báo tăng hơn 150% so với năm 2025, lên gần 1.000 tỷ USD. 

Đáng chú ý, Omdia cho biết giá bán điện thoại thông minh đã bắt đầu tăng từ quý 4/2025 và hiện tiếp tục tăng. Chi phí chip tăng cao hiện buộc các nhà sản xuất điện thoại tầm trung, vốn có biên lợi nhuận thấp hơn, phải điều chỉnh giá bán.

Hệ quả là khoảng cách giá giữa các mẫu máy tầm trung và cao cấp đang dần thu hẹp. Theo các nhà quan sát, diễn biến này có thể thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang các thiết bị cao cấp hơn.

Apple dự kiến ra mắt iPhone 18 và iPhone Fold, trong khi Google được cho là sẽ trình làng Pixel 11 Pro Fold vào cuối năm nay. Các dòng sản phẩm mới được kỳ vọng tích hợp nhiều chip hơn, nhờ bổ sung các tính năng và khả năng xử lý AI.

Bên cạnh điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, thiết bị đeo phục vụ theo dõi sức khỏe và thể chất, máy chơi game và TV OLED cũng được dự báo đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu của thị trường bán dẫn.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

AI VnEconomy Apple VnEconomy bán dẫn VnEconomy chip nhớ VnEconomy kinh tế số VnEconomy Nvidia VnEconomy Samsung VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cảnh báo những “vết nứt” giai đoạn doanh nghiệp tăng trưởng nhanh

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cảnh báo những “vết nứt” giai đoạn doanh nghiệp tăng trưởng nhanh

Nếu ví doanh nghiệp như một con người, doanh thu có thể được xem như chiều cao, còn hệ thống quản trị chính là bộ xương. Một người cao lên rất nhanh nhưng bộ xương không đủ khỏe thì không thể đứng vững, doanh nghiệp cũng vậy, tăng trưởng càng nhanh thì hệ thống càng phải mạnh...

Đề xuất cắt giảm 47 điều kiện kinh doanh công nghệ

Đề xuất cắt giảm 47 điều kiện kinh doanh công nghệ

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tán thành việc cắt giảm điều kiện kinh doanh nhưng đề nghị quy định rõ phương thức hậu kiểm, dựa trên mức độ rủi ro của hàng hóa, dịch vụ và khả năng liên thông dữ liệu...

Đề nghị sửa nghị định về chuyển giao công nghệ để bảo vệ ngành xuất khẩu tỷ USD

Đề nghị sửa nghị định về chuyển giao công nghệ để bảo vệ ngành xuất khẩu tỷ USD

Nếu lấy tiêu chuẩn khí thải áp dụng cho phương tiện lưu hành tại Việt Nam để cấm hoặc hạn chế chuyển giao toàn bộ công nghệ sản xuất, lắp ráp sản phẩm chỉ phục vụ xuất khẩu thì sẽ dẫn đến việc sử dụng yêu cầu quản lý "đầu ra" của thị trường trong nước để hạn chế cả "đầu vào" của hoạt động sản xuất xuất khẩu…

VnEconomy Xem thêm
Sản phẩm - Thị trường Tài sản số Dịch vụ số Start-up Quản trị số

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Tọa đàm Kinh tế mùa Hè 2026 với chủ đề “Từ quyết sách đến tăng trưởng - Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số, kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong những tháng cuối năm 2026”

VnEconomy Để quyết sách tạo ra tăng trưởng: Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương phát triển trong giai đoạn mới

Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

AI Điểm tin

VnE TV
Một đoạn trên tuyến cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Quốc Khánh.

VnEconomy Điểm nhấn kỳ họp Quốc hội không thường lệ lần thứ nhất

Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

197 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy