Chính thức giới thiệu dự án Qtopia: “Thành phố cuối tuần” sôi động tại siêu đô thị TP.HCM

Qtopia được phát triển với quy mô hơn 7,3ha, quy mô 9 toà căn hộ du lịch, thương mại dịch vụ, mỗi toà cao 20 tầng. Dự án có cơ cấu sản phẩm linh hoạt từ studio, 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, shophouse,… đa dạng tiện ích và bàn giao nội thất linh hoạt, thích hợp vừa nghỉ dưỡng vừa tối ưu nhu cầu cho thuê. Đáng chú ý, dự án phát triển thêm dòng sản phẩm khác biệt trên thị trường mang tên Aqua home - ngôi nhà nghỉ dưỡng, sở hữu “sông lười” trong điểm đến sôi động.
Qtopia khởi nguồn từ tinh thần “Quậy” trẻ trung, phóng khoáng, tràn đầy năng lượng và cảm hứng Utopia - miền sống lý tưởng, một thế giới đa trải nghiệm: đi biển, đi chơi, đi nghỉ, đi hẹn hò, đi quậy,… tất cả trong một điểm đến, nơi mỗi người được tự do tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.
Theo đại diện đơn vị phát triển dự án, định vị “thành phố cuối tuần” của Qtopia kế thừa công thức thành công của 2 “sân sau” Sentosa - Singapore và Pattaya - Thái Lan, bao gồm: kết nối gần - nguồn cầu nghỉ dưỡng và giải trí lớn – một điểm đến "All - in – one", bao trọn mọi nhu cầu của đa dạng tệp khách, tối đa công suất. Song song, dự án xây dựng công thức riêng để đón đầu sự phát triển của 2 nền kinh tế du lịch tại miền Nam - Việt Nam.
Thứ nhất, xu hướng weekend economy (kinh tế cuối tuần) thông qua hệ thống hạ tầng, cao tốc hoàn thiện. Từ điểm giao cao tốc TP.HCM tới dự án chỉ mất 75 phút di chuyển, thúc đẩy du khách đi chơi nhiều hơn, đi một cách chủ động hơn và tiêu tiền nhiều hơn tại thủ phủ du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) luôn thất thủ.
Thứ hai, tệp khách mice economy (kinh tế du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) hướng đến doanh nghiệp vừa và nhỏ, tối ưu chi phí team building nhờ vào khoảng cách đi dễ - về gần cùng tổ hợp tiện ích đa dạng, khép kín, tăng công suất lấp đầy cả ngày thường.
Thứ 3, tệp khách quốc tế thông qua sân bay quốc tế Long Thành. Theo kế hoạch, sân bay quốc tế này sẽ chính thức đưa vào khai thác trong tháng 12/2026, dự kiến đón 25 triệu lượt khách/năm vào năm 2027. Qua cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, từ sân bay quốc tế Long Thành chỉ mất 30 phút di chuyển có thể kết nối ngay với “thành phố cuối tuần” Qtopia. Đây chính là tiền đề để điểm đến này đón nhận dòng khách quốc tế khổng lồ như cách Sentosa hay Pattaya đã rất thành công về “sân sau” nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí nổi tiếng trên thế giới.
Qtopia quy hoạch theo “concept” Resort City kết hợp mô hình “Entertainment Complex” (tổ hợp vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng) đang mang đến một hướng tiếp cận mới cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam. Thay vì phụ thuộc vào tính mùa vụ, Qtopia hướng tới việc duy trì dòng khách ổn định quanh năm thông qua hệ sinh thái tích hợp, đồng thời, đáp ứng nhu cầu vừa nghỉ dưỡng vừa cho thuê.
Cụ thể, quy hoạch Resort City được đầu tư hệ tiện ích nghỉ dưỡng cao cấp bên biển tích hợp hồ bơi, cảnh quan, dịch vụ chăm sóc sức khỏe mega wellness, tổ hợp thể thao, yoga, gym,... Trong khi đó, mô hình “Entertainment Complex” nổi bật với hệ thống mega facilities, tuyến phố thương mại ẩm thực giải trí, quảng trường, trạm quậy,... đáp ứng liên hoàn trải nghiệm: ngày chill – đêm quậy.
Điểm nhấn của dự án còn đến từ kiến trúc 9 tòa tháp mang 9 chủ đề riêng biệt, đa dạng sản phẩm, đáp ứng đa dạng khách hàng thông qua hệ tiện ích nội toà và tầng mái các toà phù hợp. Đáng chú ý, hệ mega facilities quy mô siêu lớn nguyên tầng: Mega Entertainment & Gaming Center, Mega Spa & Wellnes, Mega kids wonderland,... cùng hệ thống 9 cảnh quan trên mái với những điểm nhấn riêng, giúp trải nghiệm của cư dân và du khách luôn được làm mới.
Bên cạnh đó, Qtopia được nhà phát triển dự án ví như “ngôi nhà cấp đầy oxy tươi” bởi trước mặt là biển, rừng núi sau lưng, resort xanh trong lòng. Chỉ cần mở cửa phòng, du khách có thể thu trọn tầm nhìn núi Minh Đạm xanh mát hay một biển xanh bát ngát trong tầm mắt. Về Qtopia cuối tuần, du khách không chỉ có thể bật mood vui, mà còn có thể tắt hết mọi thứ áp lực , công việc, ô nhiễm... để thực sự hồi phục sức khoẻ.
Tại sự kiện ra mắt dự án, ông Bùi Quang Anh Vũ - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt chia sẻ: “Nhằm mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng chuẩn mực cho du khách và tối ưu tỷ suất sinh lời cho nhà đầu tư, QTopia đã bắt tay cùng các thương hiệu quản lý vận hành thương hiệu quốc tế, góp phần thu hút tệp khách ngoại sẵn có và định vị mặt bằng giá thuê hấp dẫn cho toàn khu”.
Đại diện doanh nghiệp cho biết thêm, Qtopia nằm trong chiến lược phát triển sản phẩm đa dạng của Phát Đạt trong năm 2026, bên cạnh Lusso Saigon – Tổ hợp WorldHotels Branded Residences lớn nhất châu Á – Thái Bình Dương; Tháp đôi biểu tượng Q’Terra ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn và Dự án LOTTE Eco Smart City Thu Thiem khởi công trong 10/2026.
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