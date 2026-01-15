Chính thức khởi công cầu Cần Giờ, tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển vùng lõi Vịnh Tiên

Sáng ngày 15/1, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã tổ chức Lễ khởi công, động thổ các dự án hạ tầng - giao thông trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nổi bật là dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) với đơn vị hợp tác là Masterise Group được đánh giá là dự án cấp thiết, tăng cường kết nối khu vực Cần Giờ với trung tâm TP.HCM cũng như tiếp thêm động lực phát triển vùng lõi Vịnh Tiên.

TP. HCM MỞ RỘNG TRUNG TÂM NHỜ SỰ “ĐỔ BỘ” CỦA CÁC HẠ TẦNG TỶ ĐÔ

Hạ tầng TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhờ hàng loạt dự án hạ tầng - giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư lên đến 240.000 tỷ đồng đã thông qua chủ trương và chính thức khởi công. Trong đó, lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng cầu Cần giờ diễn ra ngày 15/01 nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đã đánh dấu mốc đưa TP.HCM hướng tới tầm nhìn siêu đô thị tương lai, củng cố vị thế Thành phố trong khu vực và quốc tế.

Cầu Cần Giờ được xây dựng theo dạng dây văng, tĩnh không thông thuyền 55 m. (Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM).

Tham dự lễ động thổ có sự tham gia của các lãnh đạo Trung ương Thành ủy TP.HCM, các bộ, sở, ngành cùng gần 300 đại biểu và chuyên gia. Đây là lời khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP.HCM trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, góp phần vào việc thực hiện Quy hoạch chung đến năm 2040, đưa thành phố trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của Châu Á, cực động lực tăng trưởng của vùng Nam Bộ và cả nước.

Lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ diễn ra vào 15/1 vừa qua.

Sau nhiều năm chờ đợi, Cầu Cần Giờ dự kiến sẽ có chiều dài 6,3km, trong đó cầu chính vượt sông Soài Rạp dài gần 3km, kết nối huyện Nhà Bè với huyện Cần Giờ. Với tổng vốn đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng, công trình được TP.HCM đánh giá là dự án đặc biệt quan trọng, cấp thiết nhằm thay thế phà Bình Khánh, giải quyết nút thắt giao thông đường thủy và mở ra không gian phát triển về phía biển Đông Nam. Song song phát triển hạ tầng, Cầu Cần Giờ còn đóng vai trò thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, đô thị lấn biển và kinh tế biển, đồng thời bảo vệ môi trường và gìn giữ giá trị Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ – di sản thế giới.

Siêu đô thị biển hưởng lợi từ các hạ tầng tỷ đô, nhiều tiềm năng thu hút du khách, cư dân nhờ thuận lợi kết nối đa hướng (Ảnh: Vinhomes Green Paradise Cần Giờ).

Siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise tiên phong đón đầu xu thế tại TP.HCM với mạng lưới hạ tầng tỷ đô đã đi vào triển khai mạnh mẽ. Các công trình trọng điểm như đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ và sắp tới là tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ tạo ra cú hích hạ tầng lớn. Nổi bật với vị trí cửa ngõ chiến lược tại giao điểm kết nối, Vịnh Tiên được kỳ vọng sẽ trở thành khu vực đầu tiên hưởng lợi trực tiếp, mở ra một phong cách sống mới tại vùng ven biển Cần Giờ.

Cầu Cần Giờ sau khi hoàn thành sẽ kết nối khu vực biển Cần Giờ với trung tâm TP.HCM, mở đường đến siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise.

VÙNG LÕI VỊNH TIÊN MỞ RA CHUẨN SỐNG MỚI NHỜ CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG CHIẾN LƯỢC

Giữa vùng lõi Vịnh Tiên, Masterise Agents giới thiệu hai phân khu thấp tầng Rowhouse và Compound – hai sắc thái sống được định hình từ nền tảng kết nối vượt trội và thừa hưởng trọn vẹn hệ cảnh quan rừng – biển đặc trưng của siêu đô thị biển. Không chỉ nằm ở vị trí trung tâm, hai phân khu còn hội tụ tại giao điểm của hai trục huyết mạch quan trọng bậc nhất toàn khu, tạo nên thế đất hiếm có về cả kết nối lẫn không gian sống.

Nếu Rowhouse là nhịp đập sôi động của phố thị, thì Compound lại là khoảng lặng bình yên bên bờ Paradise Lagoon. Mỗi sáng thức dậy, cư dân được hít thở bầu không khí biển cả tinh khiết, tận hưởng sự riêng tư sau cánh cổng an ninh 24/7, nhưng vẫn dễ dàng hòa mình vào nhịp sống hiện đại chỉ sau vài bước chân. Dự kiến sau khi cầu Cần Giờ hoàn thành, cư dân tại Rowhouse và Compound sẽ rút ngắn thời gian kết nối vào trung tâm nội đô chỉ còn 40-50 phút, đây chính là nơi chuẩn mực sống nghỉ dưỡng song hành cùng vị thế đầu tư bền vững.

Compound và Rowhouse là hai phân khu thấp tầng đón đầu chu kỳ tăng trưởng nhờ vị trí tâm điểm trải nghiệm vùng lõi Vịnh Tiên.

Cùng với lợi thế vượt trội về hạ tầng, hai phân khu này cùng nằm tại vị trí mặt tiền đại lộ Tương Lai, trục đường xương sống của siêu đô thị Vinhomes Green Paradise, cho phép kết nối với toàn bộ các khu khác của Vinhomes Green Paradise và hệ tiện ích biểu tượng chỉ trong vài bước chân. Ngay trước thềm nhà, cư dân dễ dàng chạm đến nhà hát Sóng Xanh quy mô lớn nhất Đông Nam Á, bộ đôi sân Golf 18 hố do các huyền thoại thế giới tư vấn thiết kế, quần thể vui chơi giải trí 122ha, Công viên Safari, quảng trường Welcome Park, Vincom Mega Mall… và chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Tọa lạc tại vùng lõi Vịnh Tiên – cửa ngõ siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise, hai phân khu Compound và Rowhouse do Masterise Agents giới thiệu sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống hạ tầng trọng điểm, với hai trong ba siêu công trình đang triển khai gồm cầu Cần Giờ và đường sắt cao tốc Bến Thành – Cần Giờ. Từ lợi thế kết nối đó, một chuẩn sống cân bằng được khởi nguồn – nơi cư dân dễ dàng tiếp cận nhịp sống hiện đại, đồng thời trở về thiên đường xanh chỉ trong một quãng thời gian di chuyển ngắn.