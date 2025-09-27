Thứ Bảy, 27/09/2025

Chính thức mời thầu EPC gói thầu 26.000 tỷ dự án Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Thiên Anh

27/09/2025, 14:33

Ban Quản lý dự án Điện 2 thuộc EVN đã phát hành hồ sơ mời thầu gói EPC số 08 trị giá hơn 26.000 tỷ đồng cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II. Đây là gói thầu then chốt, quyết định tiến độ triển khai và vận hành của dự án nguồn điện lớn trong Quy hoạch điện VIII.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Gói thầu EPC số 08 (EPC-QTII) được mời thầu theo hình thức rộng rãi quốc tế, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Nội dung gói thầu bao gồm khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công toàn bộ nhà máy; cung cấp thiết bị chính, thiết bị phụ trợ và vật tư đồng bộ; thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và chạy thử; mua bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng.

Theo hồ sơ mời thầu, nhà thầu tham dự phải nộp báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán trong ba năm tài chính gần nhất (2022, 2023 và 2024). Với nhà thầu trong nước, hồ sơ cần có tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp và biên lai nộp thuế có xác nhận của cơ quan thuế. Nhà thầu nước ngoài phải cung cấp tài liệu tương đương do cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Đối với liên danh, các khoản nợ với tổ chức tín dụng trong nước cần được phân loại nhóm 1 theo quy định hiện hành.

Dự án Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có tổng mức đầu tư 52.490 tỷ đồng, trong đó phần nhà máy điện hơn 40.000 tỷ đồng, phần kho cảng LNG gần 12.000 tỷ đồng. Dự án có công suất 1.500 MW, bao gồm 2 tổ máy sử dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp. Khi vận hành thương mại, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm, góp phần tăng cường nguồn cung cho hệ thống điện quốc gia.

Theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được Chính phủ phê duyệt, dự án được chuyển đổi nhiên liệu từ than sang khí LNG. Hạng mục cảng LNG của dự án được thiết kế để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 100.000 DWT, đi kèm hệ thống bồn chứa dung tích 250.000 m³ và trạm tái hóa khí, nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng nhiên liệu đồng bộ.

Dự án đặt tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, thuộc danh mục các nhà máy nhiệt điện LNG quan trọng, được ưu tiên đầu tư trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Vốn đầu tư dự kiến bao gồm 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay thương mại trong nước và quốc tế.

Cùng với dự án Quảng Trạch I, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II sẽ hình thành cụm công trình năng lượng quy mô lớn, góp phần xây dựng Quảng Bình trở thành trung tâm năng lượng khu vực Bắc Trung Bộ. Việc phát hành hồ sơ mời thầu EPC trị giá hơn 26.000 tỷ đồng đánh dấu bước đi quan trọng, đưa dự án sang giai đoạn triển khai thực tế, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và quy mô đầu tư đã được phê duyệt.

Từ khóa:

gói thầu EPC khảo sát thiết kế Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

