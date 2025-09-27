Thứ Bảy, 27/09/2025

Trang chủ Đầu tư

Triển khai Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Vành đai 4 TP.HCM

Đan Tiên

27/09/2025, 14:12

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 297/NQ-CP ngày 25/9/2025 triển khai Nghị quyết số 220/2025/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM, yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng, quản lý chặt chẽ và sử dụng vốn hiệu quả...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Nghị quyết, Dự án Vành đai 4 TP.HCM sẽ được triển khai với các dự án thành phần thực hiện theo hai hình thức: đầu tư công và đối tác công tư (PPP). Chủ tịch UBND TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định đầu tư và triển khai các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật về đầu tư công và PPP.

Nghị quyết cũng cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng phục vụ dự án; sau khai thác, nhà thầu phải cải tạo, phục hồi môi trường và bàn giao lại cho địa phương quản lý. UBND TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh được phép triển khai song song một số công việc trong giai đoạn chuẩn bị dự án, như cắm mốc giải phóng mặt bằng, phê duyệt quy hoạch đất, xây dựng khu tái định cư, xác định bãi đổ chất thải rắn xây dựng.

Nghị quyết phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành. Trong đó, Bộ Tài chính hướng dẫn bố trí, cân đối vốn và xử lý doanh thu giảm trong các dự án PPP;

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành hướng dẫn khai thác khoáng sản, tái định cư, đánh giá tác động môi trường;

Bộ Xây dựng tháo gỡ vướng mắc về quản lý chi phí, định mức, vật liệu xây dựng và phối hợp điều chỉnh quy hoạch hạ tầng giao thông;

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 7 thực hiện rà phá bom mìn, bảo đảm quốc phòng;

Bộ Công an hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy; Bộ Công Thương, Bộ KH&CN và Bộ Quốc phòng phối hợp di dời công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan.

UBND TP.HCM là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chung trong tổ chức thực hiện dự án, tổng hợp báo cáo Chính phủ và điều phối các địa phương.

Các tỉnh, thành phố liên quan phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, tiêu cực. Dự án phấn đấu hoàn thành vào năm 2028 và đưa vào khai thác năm 2029, trong đó các dự án thành phần đầu tư công phải khởi công trước 30/6/2026, các dự án PPP phải khởi công trong quý 4/2026.

Chính phủ yêu cầu quá trình triển khai tuân thủ pháp luật, bảo đảm hiệu quả đầu tư, quyền lợi Nhà nước và người dân, lựa chọn nhà thầu có năng lực, cung ứng đủ vật liệu, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm an sinh xã hội và giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng công trình.

