Trang chủ Doanh nghiệp

Chính thức vận hành tên gọi Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam

Thu Ngân

11/05/2026, 16:23

Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam vừa ra thông báo, kể từ ngày 10/5/2026, chính thức vận hành tên gọi mới: Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam thay cho tên gọi cũ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Tên giao dịch bằng tiếng Anh là Petrovietnam Refining and Petrochemical Corporation.

Tên gọi mới đã được đăng ký giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần do Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi cấp.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông BSR ngày 13/4/2026 đã thông qua việc thay đổi tên gọi doanh nghiệp. Ngày 8/5/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) ban hành nghị quyết thông qua việc đổi tên doanh nghiệp thành “Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam”.

Theo đó, trụ sở chính của Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam vẫn sử dụng địa chỉ cũ, đó là 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam; Điện thoại: 0255.3825825. số Fax: 0255.3825826; website: http://www.bsr.com.vn. Vốn điều lệ: 50.072.996.860.000 đồng (Năm mươi nghìn không trăm bảy mươi hai tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng) với tổng số cổ phần là 50.072.996.860. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Việt Thắng – Tổng Giám đốc.

Tên doanh nghiệp viết tắt vẫn sử dụng là “BSR” như tên thương hiệu; đồng thời duy trì hệ thống nhận diện với logo mang chữ “BSR” như hiện nay. Việc sử dụng tên gọi mới nhằm thống nhất nhận diện thương hiệu, phù hợp với định hướng phát triển theo mô hình Tổng công ty và mở rộng vai trò của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị năng lượng quốc gia.

Nghị quyết cũng giao Ban Điều hành tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, đồng thời chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu, hồ sơ pháp lý, giao dịch và hoạt động quản trị phù hợp với mô hình Tổng công ty trong giai đoạn mới.

Việc đổi tên doanh nghiệp được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của BSR sau gần hai thập niên vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Không chỉ đơn thuần thay đổi về mặt thương hiệu, việc chuyển đổi mô hình và tên gọi còn thể hiện định hướng phát triển mới với quy mô lớn hơn, tầm nhìn dài hạn hơn và vai trò sâu rộng hơn trong hệ sinh thái năng lượng quốc gia.

Việc xây dựng và phát triển BSR thành Tổng Công ty được đặt trong tổng thể Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BSR lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và định hướng của Petrovietnam về nâng tầm tổ chức, tái định vị vai trò, vị trí và hình ảnh của BSR trong hệ sinh thái năng lượng quốc gia.

Từ khóa:

BSR

Từ mô hình “6 nhà” với sự góp mặt của các nhà sáng tạo nội dung số đến việc ứng dụng Starlink để xóa những vùng “lõm sóng”, phiên đối thoại VPSF 2026 tại Điện Biên đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để biến những khó khăn đặc thù của vùng cao thành cơ hội bứt phá trong chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn mới…

Ngày 11/05/2026, Tập đoàn Lê Phong đã ký kết hợp tác chiến lược với nhiều đối tác trong các lĩnh vực thiết kế, xây dựng, công nghệ, tài chính và phân phối để triển khai The Emerald River Park - dự án được phát triển theo định hướng “đô thị nghỉ dưỡng ven sông” tại phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh…

Chỉ 9,3% doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tại Việt Nam tiếp cận được vốn ngân hàng (thấp xa so với 56,1% ở doanh nghiệp lớn) vì có tới 70% SMEs nằm trong nhóm rủi ro tín dụng trung bình đến cao. Bởi vậy, ngân hàng cũng rất tốn kém chi phí phục vụ đối với mỗi đơn vị vốn. Để bù đắp rủi ro và chi phí, ngân hàng tăng lãi suất, phí hoặc yêu cầu tài sản bảo đảm cao hơn khiến SMEs càng khó vay...

Trước đặc thù giao dịch có thể phát sinh trả hàng, VCCI kiến nghị điều chỉnh quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với giao dịch thương mại điện tử theo hướng lùi sang thời điểm kết thúc thời hạn trả lại hàng nhằm giảm áp lực thủ tục cho doanh nghiệp…

Tại cuộc họp thẩm định, đại diện VCCI kiến nghị để các chính sách phát huy hiệu quả thực chất, cần thiết kế thêm các cơ chế hỗ trợ ngay từ giai đoạn đầu; đồng thời nâng cao năng lực số và năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cho doanh nghiệp...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

