Cho thôi giữ chức vụ đối với nguyên Chủ tịch HĐND và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Chiều 17/9, tại kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo về thay đổi nhân sự sau khi Trung ương quyết định cho ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 12/9/2025.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp cho biết Thường trực HĐND tỉnh đã áp dụng khoản 6, điều 37 Luật số 72/2025/QH15 Tổ chức chính quyền địa phương, theo đó HĐND chỉ báo cáo mà không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm đối với ông Nguyên và ông Tuấn.

Ông Lại Thế Nguyên, 54 tuổi, quê huyện Nga Sơn cũ, trình độ Thạc sĩ Luật, Cử nhân lý luận chính trị, từng giữ các chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XV.

Ông Đỗ Minh Tuấn, 53 tuổi, quê huyện Thiệu Hóa cũ, trình độ Tiến sĩ kinh tế, Thạc sĩ quản lý giáo dục, Cử nhân lịch sử, Cử nhân lý luận chính trị, từng là Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã bầu ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa phân công ông Lê Tiến Lam phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND.

Kỳ họp thứ 33 cũng xem xét, quyết định việc kéo dài kế hoạch đầu tư công năm 2024, điều chỉnh ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2025.