Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Chiều ngày 17/9, tại kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời xem xét, quyết định việc kéo dài kế hoạch đầu tư công năm 2024, điều chỉnh ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: việc tổ chức bầu Chủ tịch UBND tỉnh và thảo luận các nội dung liên quan đến đầu tư công, ngân sách là những nhiệm vụ rất quan trọng. Đây không chỉ là quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền, mà còn nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, điều hành thông suốt, chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ông đề nghị HĐND tỉnh tiến hành các bước giới thiệu, bầu cử theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Thực hiện quy trình nhân sự, HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả bầu cử cho thấy ông Nguyễn Hoài Anh được tín nhiệm tuyệt đối với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Phát biểu sau khi được bầu, ông Nguyễn Hoài Anh trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của các đại biểu HĐND tỉnh. Ông khẳng định đây là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực hết sức để xây dựng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, dân chủ, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và chất lượng quản lý nhà nước ở các cấp.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh cam kết chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Tỉnh ủy; triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh; chú trọng tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Trước mắt, ông sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh những tháng cuối năm 2025, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đã đề ra.

Ông Nguyễn Hoài Anh cũng nhấn mạnh ưu tiên triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong.

Trên cương vị mới, ông bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát, phối hợp của HĐND tỉnh, sự đồng lòng của tập thể UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. Với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm, ông tin tưởng Thanh Hóa sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong thời gian tới.