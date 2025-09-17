Thứ Tư, 17/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Thiên Anh

17/09/2025, 19:16

Chiều ngày 17/9, tại kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời xem xét, quyết định việc kéo dài kế hoạch đầu tư công năm 2024, điều chỉnh ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2025.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: việc tổ chức bầu Chủ tịch UBND tỉnh và thảo luận các nội dung liên quan đến đầu tư công, ngân sách là những nhiệm vụ rất quan trọng. Đây không chỉ là quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền, mà còn nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, điều hành thông suốt, chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ông đề nghị HĐND tỉnh tiến hành các bước giới thiệu, bầu cử theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo kỳ họp.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Thực hiện quy trình nhân sự, HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả bầu cử cho thấy ông Nguyễn Hoài Anh được tín nhiệm tuyệt đối với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Phát biểu sau khi được bầu, ông Nguyễn Hoài Anh trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của các đại biểu HĐND tỉnh. Ông khẳng định đây là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực hết sức để xây dựng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, dân chủ, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và chất lượng quản lý nhà nước ở các cấp.

Các đại biểu dự kỳ họp.
Các đại biểu dự kỳ họp.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh cam kết chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Tỉnh ủy; triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh; chú trọng tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Trước mắt, ông sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh những tháng cuối năm 2025, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đã đề ra.

Ông Nguyễn Hoài Anh cũng nhấn mạnh ưu tiên triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong.

Trên cương vị mới, ông bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát, phối hợp của HĐND tỉnh, sự đồng lòng của tập thể UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. Với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm, ông tin tưởng Thanh Hóa sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Hoài Anh, sinh năm 1977 tại Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng). Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân Ngữ văn Anh; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước tháng 1/2005, ông công tác tại Sở Xây dựng Bình Thuận, sau đó giữ các chức vụ Phó Trưởng ban, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Tỉnh đoàn Bình Thuận, Tỉnh ủy viên. Từ tháng 1/2005, ông là Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đến tháng 7/2007 giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận.

VnEconomy

Tháng 3/2014, ông được bầu làm Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong, rồi làm Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận. Từ tháng 12/2015, ông giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận; tháng 7/2019 là Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận. Đến tháng 10/2020, ông được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận.

Tháng 1/2021, ông Nguyễn Hoài Anh là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận. Tháng 3/2024, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Ngày 30/6/2025, tại Lễ công bố Nghị quyết và quyết định của Trung ương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh (Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận thành tỉnh Lâm Đồng mới), ông Nguyễn Hoài Anh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng kể từ 1/7/2025.

Sáng 17/9/2025, tại trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng – tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, ông được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa

14:56, 17/09/2025

Kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp song phương các nhà lãnh đạo bên lề Đại hội đồng AIPA-46

14:54, 17/09/2025

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp song phương các nhà lãnh đạo bên lề Đại hội đồng AIPA-46

Từ khóa:

Chủ tịch UBND tỉnh HĐND tỉnh lãnh đạo Thanh Hóa

Đọc thêm

Thủ tướng yêu cầu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay

Thủ tướng yêu cầu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần đảm bảo việc giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2025, đồng thời nâng cao chất lượng đầu tư, ngăn chặn tiêu cực, lãng phí và phát huy tối đa vai trò của đầu tư công như một động lực tăng trưởng quan trọng...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Định hướng phát triển đô thị, nông thôn tương xứng với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư Tô Lâm: Định hướng phát triển đô thị, nông thôn tương xứng với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Ngày 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 06-NQ/TW.

Kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa

Kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa

Ngày 17/9, tại Thanh Hóa, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp song phương các nhà lãnh đạo bên lề Đại hội đồng AIPA-46

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp song phương các nhà lãnh đạo bên lề Đại hội đồng AIPA-46

Sáng 17/9, tại Kuala Lumpur (Malaysia), bên lề Đại hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 46 (AIPA-46), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có các cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary và Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay...

Việt Nam tiếp tục là “tọa độ” của đầu tư toàn cầu

Việt Nam tiếp tục là “tọa độ” của đầu tư toàn cầu

Với tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng đạt 7,09% vào năm 2024, dẫn đầu nhóm ASEAN-6 và những bước chuyển mình mang tính chiến lược đang được thực hiện gần đây, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng đầy hấp dẫn trên bản đồ đầu tư quốc tế bất chấp những biến động địa chính trị và bất ổn kinh tế toàn cầu…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Nỗi đau hàng hiệu của Gen Z tại New York

Đẹp +

2

“Mắt xích” giải phóng mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân vốn đầu tư công tại Đồng Nai

Đầu tư

3

Cần Thơ tăng tốc thi công luồng sông Hậu, nỗ lực hoàn thành đầu tháng 12/2025

Đầu tư

4

Vì sao Việt Nam thu hút du khách Trung Quốc?

Du lịch

5

VHC sắp chi gần 450 tỷ đồng tạm ứng cổ tức 2025

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy