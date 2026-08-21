Cholimex Food bị phạt gần 3,6 tỷ đồng vì khai sai thuế

Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex - Cholimex Food (mã CMF-UPCoM) vừa công bố quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Thuế TP.HCM.

Sơ đồ giá cổ phiếu CMF trên HNX.

Theo quyết định, Cholimex Food có hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập công ty và thuế thu nhập cá nhân, dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Với các vi phạm này, công ty bị phạt hơn 543 triệu đồng. Quyết định nêu công ty không có tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ.

Ngoài tiền phạt, Cholimex Food còn bị truy thu hơn 2,7 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Trong đó, hơn 1,4 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng, hơn 912 triệu đồng thuế thu nhập công ty và hơn 388 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân.

Cùng với đó, Cholimex Food phải nộp gần 321 triệu đồng tiền chậm nộp thuế, tính đến hết ngày 7/8/2026 và công ty có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp phát sinh kể từ sau ngày này đến thời điểm thực nộp đủ tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, tiền thuế truy thu và tiền chậm nộp mà Cholimex Food phải nộp là gần 3,6 tỷ đồng. Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định do tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết không đáp ứng điều kiện có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ tại ngày 20/03/2026. Cụ thể: công ty có 214 cổ đông không phải là cổ đông lớn nắm giữ 7,45% số cổ phần có quyền biểu quyết, nhỏ hơn mức tối thiểu 10% theo quy định.

SSC đề nghị công ty tiếp tục theo dõi việc đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, sau 01 năm kể từ ngày 20/03/2026 - Trong trường hợp công ty vẫn không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, đề nghị công ty gửi hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 19/2025/TT-BTC tới UBCKNN để thực hiện trình tự, thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng.

Trong trường hợp công ty tiếp tục đáp ứng đủ điều kiện công ty đại chúng, công ty có trách nhiệm báo cáo với UBCKNN và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định...