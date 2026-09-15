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Lãnh đạo Chứng khoán Rồng Việt đăng ký bán cổ phiếu

H Hà An

Thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát đăng ký bán tổng cộng 480.000 cổ phiếu, nhằm mục đích nhu cầu tài chính cá nhân.

Sơ đồ giá cổ phiếu VDS trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu VDS trên TradingView.

Ông Nguyễn Thúc Vinh thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Thúc Vinh - thành viên HĐQT đăng ký bán ra 400.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 18/9/2026 đến ngày 17/10/2026 bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, ông Vinh sẽ giảm sở hữu từ 802.281 cổ phiếu, chiếm 0,295% xuống còn 402.281 cổ phiếu, chiếm 0,148% vốn tại VDS.

Trước đó, ông Hồ Tấn Đạt - Trưởng ban Kiểm soát cũng đăng ký bán ra 80.000 cổ phiếu VDS trong khoảng thời gian từ ngày 14/9/2026 đến ngày 13/10/2026. Cả hai mục đích thực hiện giao dịch đều là do nhu cầu tài chính cá nhân.

Nếu thành công, ông Đạt sẽ giảm sở hữu từ 119.585 cổ phiếu VDS, chiếm 0,044% vốn còn 39.585 cổ phiếu, chiếm 0,015% vốn.

Theo BCTC bán niên 2026 đã soát xét, VDS ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 6,677 tỷ đồng (cùng kỳ đạt hơn 5,2 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 3,6 tỷ đồng (cùng kỳ đạt hơn 7,8 tỷ đồng).

VDS cho biết, lợi nhuận giảm là do trong kỳ, thị trường chứng khoán Việt Nam đối mặt với nhiều biến động phức tạp và giằng co dưới áp lực của những căng thẳng địa chính trị và bất ổn kinh tế toàn cầu.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, VN-lndex đóng cửa ở mức 1.860,01 điểm, tăng 4,2% so với đầu năm và tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2025 (1.376,07 điểm). Tuy nhiên, thị trường có sự phân hóa cao, đà tăng của chỉ số chung phụ thuộc chủ yếu vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Giá trị thanh khoản bình quân phiên trong 06 tháng đầu năm đạt 29.367 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm 2025 (21.356 tỷ đồng) nhưng có xu hướng giảm dần trong quý 2.

Trong bối cảnh đó, VDS đã có nhiều nỗ lực và giải pháp phù hợp để duy trì tăng trưởng ở hầu hết các mảng kinh doanh cốt lõi so với cùng kỳ với tổng doanh thu đạt 474,3 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước (369,9 tỷ đồng).

Cụ thể: doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 115,7 tỷ đồng, tăng 43,9% so với cùng kỳ năm 2025 (80,4 tỷ đồng); Doanh thu từ hoạt động Cho vay đạt 242,3 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2025 (185,8 tỷ đồng); Doanh thu từ hoạt động Kinh doanh môi giới chứng khoán đạt 91,4 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2025 (74,3 tỷ đồng); Doanh thu từ các hoạt động khác đạt 24,9 tỷ đồng, giảm 15,5% so với cùng kỳ năm 2025 (29,5 tỷ đồng).

Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động trong kỳ tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2025, phù hợp với sự tăng trưởng doanh thu và trong kế hoạch. Kết quả, lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2026 VDS đạt 3,6 tỷ đồng, tương đương 53,9% cùng kỳ năm 2025 (7,8 tỷ đồng).

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