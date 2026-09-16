Chứng khoán Phú Hưng cung cấp sản phẩm đầu tư định kỳ, hướng đến tận dụng sức mạnh lãi suất kép

Trong bối cảnh thị trường tài chính - chứng khoán không ngừng chuyển động, mỗi bước phát triển của doanh nghiệp được phản ánh trong cách xây dựng môi trường làm việc, nâng cao trải nghiệm khách hàng và chuẩn bị cho những chặng đường dài phía trước.

Ban lãnh đạo CTCP Chứng khoán Phú Hưng đến dự tiệc khai trương văn phòng mới.

Với định hướng đó, Chứng khoán Phú Hưng (PHS) vừa công bố thay đổi địa điểm Chi nhánh Thanh Xuân từ địa chỉ cũ: Tầng 5, tòa nhà UDIC Complex N04, Hoàng Đạo Thúy, Phường Yên Hòa đến địa chỉ mới: Tầng 5 – Văn phòng C, Tòa nhà Taisei Square Hà Nội, số 289 Khuất Duy Tiến, Phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Sự thay đổi này đánh dấu một bước chuyển mới trong hành trình phát triển của chi nhánh, đồng thời mở ra một không gian làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và phù hợp hơn với định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Tọa lạc tại một vị trí thuận tiện trên trục đường Khuất Duy Tiến, Tòa nhà Taisei Square Hà Nội mang đến môi trường làm việc hiện đại với định hướng phát triển bền vững, đáp ứng những định hướng về môi trường, xã hội và quản trị theo chuẩn ESG.

Đối với Chứng khoán Phú Hưng, việc lựa chọn một không gian làm việc theo định hướng xanh không đơn thuần là thay đổi về địa chỉ. Đó còn là một lựa chọn phù hợp với cách doanh nghiệp nhìn nhận về sự phát triển trong dài hạn: tăng trưởng cần đi cùng với trách nhiệm, hiệu quả cần song hành với tính bền vững.

Thị trường đang ngày càng đòi hỏi các công ty chứng khoán không chỉ cung cấp sản phẩm và dịch vụ, mà còn phải tạo dựng được trải nghiệm toàn diện cho khách hàng, từ chất lượng tư vấn, nền tảng công nghệ đến không gian giao tiếp trực tiếp.

Chứng khoán Phú Hưng tin rằng niềm tin luôn được cụ thể hóa bằng các sản phẩm tiên tiến, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa ngày càng tăng, giúp hành trình đầu tư và tài khoản của khách hàng luôn “xanh”.

Từ những nhà đầu tư theo đuổi chiến lược tích lũy dài hạn, PHS cung cấp sản phẩm Elite Seeds mang đến giải pháp đầu tư định kỳ, giúp duy trì thói quen tích lũy cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ và hướng tới tận dụng sức mạnh của lãi kép.

Với những nhà đầu tư chủ động tìm kiếm cơ hội trên thị trường, Elite Picks cung cấp danh mục cổ phiếu được các chuyên gia PHS khuyến nghị hàng ngày cả chứng khoán cơ sở và phái sinh, trong khi Elite Compass hỗ trợ sàng lọc những cổ phiếu tiềm năng dựa trên hơn 50 tiêu chí phân tích cơ bản và kỹ thuật, giúp tìm ra cổ phiếu nổi trội.

Trợ lý trực tuyến Đô Đô, ứng dụng Chatbot AI của PHS, hỗ trợ phân tích thị trường và cung cấp thông tin đầu tư, giúp nhà đầu tư nhanh chóng tiếp cận dữ liệu và có thêm cơ sở để đưa ra quyết định kịp thời.

Từ một không gian xanh đến những giá trị tăng trưởng bền vững, PHS cam kết sẽ tiếp tục đổi mới để mang đến trải nghiệm đầu tư hiện đại hơn và đồng hành cùng khách hàng trên hành trình hướng tới tương lai.