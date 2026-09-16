Pyn Elite Fund nâng tỷ lệ nắm giữ tại HDG lên hơn 10%

Pyn Elite Fund đã mua 1 triệu cổ phiếu HDG trong phiên giao dịch ngày 4/9/2026 và nâng số lượng cổ phiếu lên gần 40,9 triệu cổ phiếu, chiếm 10,04% tại HDG.

Sơ đồ giá cổ phiếu HDG trên TradingView.

Pyn Elite Fund (Non-Ucits) báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã HDG-HOSE).

Theo đó, Pyn Elite Fund đã mua 1 triệu cổ phiếu HDG qua sàn trong phiên giao dịch ngày 4/9/2026.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu HDG do quỹ này nắm giữ tăng từ gần 39,9 triệu cổ phiếu, chiếm 9,8% lên gần 40,9 triệu cổ phiếu, chiếm 10,04% vốn.

Với mức giá đóng cửa 17.500 đồng/cổ phiếu trong phiên 4/9, ước tính Pyn Elite Fund đã chi khoảng 17,5 tỷ đồng sở hữu thêm cổ phiếu HDG.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã kiểm toán với lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 386 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng tăng 199% đạt hơn 326,68 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính bán hợp nhất đạt hơn 386 tỷ đồng, tăng 86% so với số trước kiểm toán (207,83 tỷ đồng); còn lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng tăng 126% từ 144 tỷ trước kiểm toán lên hơn 326,68 tỷ đồng.

Theo giải trình của HDG, lợi nhuận trên BCTC hợp nhất và BCTC riêng đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2026 lần lượt tăng 65% và 199% so với 6 tháng đầu năm 2025. Và lợi nhuận trên BCTC hợp nhất và BCTC riêng 6 tháng đầu năm 2026 sau kiểm toán lần lượt tăng 86% và 126% so với số trước kiểm là do điều chỉnh chi phí sử dụng đất và giá vốn lũy kế của hoạt động kinh doanh bất động sản theo cơ sở xác định mới, trong khi các lĩnh vực khác vẫn duy trì ổn định.

Mới đây, Pyn Elite Fund cũng có báo cáo hiệu suất đầu tư và cập nhật thị trường Việt Nam với hiệu suất âm 8,5%. Ba cổ phiếu giảm mạnh nhất trong danh mục của quỹ gồm: TCH, YEG và HDG với mức giảm 22%.

Theo quỹ, quy mô đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ cùng tốc độ giải ngân nhanh đang gia tăng áp lực lên môi trường tài chính vốn đã chịu nhiều sức ép. Lãi suất thực tiếp tục tăng, tạo thêm lực cản đối với thị trường.

Đà giảm của thị trường càng bị khuếch đại bởi vụ việc buôn lậu kim cương liên quan đến một cựu nhân viên của doanh nghiệp, qua đó gây chấn động PNJ – một trong những chuỗi kinh doanh trang sức hàng đầu Việt Nam. Vụ việc đã khiến khách hàng mang trả một lượng lớn vàng và kim cương cho doanh nghiệp.