Lãnh đạo DMX mua cổ phiếu

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn, trong khoảng thời gian từ ngày 18/9 đến 17/10/2026. Ông Tín chưa sở hữu cổ phiếu DMX trước giao dịch này.
Được biết, DMX mới chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 6/8/2026 với giá tham chiếu 80.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi lên sàn, cổ phiếu nhanh chóng tăng lên mức đỉnh 90.000 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 13/8). Tuy nhiên, giá cổ phiếu này sau đó liên tục điều chỉnh và chốt phiên ngày 14/9, giá cổ phiếu giảm về còn 70.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giảm 22% và tạm tính mức giá này, ông Võ Hà Trung Tín dự kiến cần chi khoảng 7 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.
Trước đó, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng Giám đốc đăng ký mua 732.000 cổ phiếu DMX, từ ngày 10/9-9/10/2026 nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Nếu thành công ông Hiểu Em sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ lên 4.833.098 cổ phiếu, chiếm 0,3812% vốn. Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn.
Theo BCTC bán niên 2026 đã soát xét, DMX ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất tăng 73% từ 2.818 tỷ đồng lên 4.876 tỷ đồng; lợi nhuận trên BCTC riêng ghi nhận tăng 62% từ 2.865 tỷ lên 4.641 tỷ đồng. Nguyên nhân là do biên lợi nhuận gộp riêng và hợp nhất đạt lần lượt 19,7% và 20,1%; Bên cạnh đó, công ty tiếp tục quản lý và kiểm soát hiệu quả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
Theo công bố mới nhất, DMX ghi nhận doanh thu tháng 8 đạt 11,6 nghìn tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước theo ước tính của VCSC, so với tăng 16% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 7; doanh thu 8 tháng 2026 tăng 29% so với cùng kỳ năm trước lên 87,1 nghìn tỷ đồng và hoàn thành 67% dự báo năm 2026 của VCSC, phù hợp với kỳ vọng.
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