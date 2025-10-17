Những dự án cải tạo nhà ở đẹp như thơ

Tái tạo không gian sống là một đề bài khó với các văn phòng kiến trúc. Khó khăn hơn cả việc xây dựng, kiến thiết một công trình mới chính là khả năng hồi sinh, thổi sức sống mới vào những không gian cũ…

Chuyện "sửa nhà" thường thu hút sự bàn luận nhiều người, vì nhiều không gian sau khi cải tạo thật sự là một màn lột xác. Tuy nhiên, nếu như công đoạn thiết kế không được thống nhất từ đầu, thì trong quá trình sửa chữa, gia chủ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều khi còn phải đập đi xây lại, kéo theo phát sinh chi phí nhân công, chi phí sơn sửa, nội thất, ngoại thất, và rất nhiều loại chi phí không tên.

Thực tế, dù chỉ là cải tạo hay thực sự nâng cấp một căn nhà cũ, chặng đường từ bản vẽ 3D đến khi có một không gian sống mới mẻ trước mắt, là cả một quá trình gian nan vất vả chứ không hề đơn giản. Do đó, hãy lắng nghe ý kiến của những người có chuyên môn. Đừng vì tiếc tiền thuê kiến trúc sư mà bỏ lỡ những ý tưởng phù hợp nhất cho căn nhà của mình.

TS LUNAR CAVERN DUPLEX RESIDENCE

Dự án này là sự chuyển đổi thiết kế nội thất của một căn hộ song lập rộng 150 m2 tại TP.HCM, được thiết kế riêng cho một nhạc sĩ kiêm nghệ sĩ. Các kiến trúc sư đến từ Khoa Vu + Taa Design đã khám phá ý tưởng cốt lõi của ngôi nhà thông qua hình ảnh trừu tượng của một hang động, một nơi trú ẩn vừa mang đến sự bảo vệ vừa mang đến góc nhìn.

Về cốt lõi, thiết kế thể hiện như hai không gian vòm đan xen, mỗi không gian thể hiện một phẩm chất không gian và cảm xúc riêng biệt. Những khối hình điêu khắc này nắm bắt sự tương tác giữa ánh sáng và bóng tối, sự cởi mở và gần gũi, sự phản chiếu và biểu cảm, giống như sự chuyển động của ánh sáng và bóng tối của Mặt Trăng.

Toàn bộ không gian màu trắng sau khi cải tạo có sự mở rộng liền mạch từ phòng khách đến khu vực ăn uống. Khối hình dạng hang động này đón nhận ánh sáng tự nhiên, thúc đẩy sự cởi mở và tương tác với tầm nhìn toàn cảnh thành phố. Các bề mặt thô ráp, có kết cấu trở nên mềm mại hơn dưới ánh sáng ban ngày, tạo ra một môi trường yên tĩnh nhưng thú vị.

Trong đó, không gian studio được thiết kế theo phong cách đỏ Venice, nơi những kết cấu thô ráp làm tăng thêm cảm giác riêng tư. Bên trong bố cục mang tính điêu khắc này, những đường cắt và đục lỗ chiến lược tạo nên sự kết nối về mặt thị giác giữa hai không gian vòm.

Những khoảng hở được chạm khắc này hòa quyện ánh sáng, bóng tối và chiều sâu, đồng thời đóng khung những góc nhìn chọn lọc về phía sông Sài Gòn. Trong khi những hốc chức năng nổi lên từ những đường cắt này, mang đến những khoảnh khắc sắp đặt và khám phá, từ đó khiến không gian toàn màu trắng trở nên sinh động và vui tươi hơn.

RIVAPARC APARTMENT

Dự án này cải tạo căn hộ 75 m2 nằm bên kênh Kênh Tẻ, TP.HCM. Mục tiêu rất đơn giản: xây dựng một căn hộ studio 75m2 cho gia chủ, người mà phần lớn tài sản là cây xanh và sách vở. Ý tưởng dĩ nhiên là tạo ra một không gian mở độc đáo tràn ngập ánh sáng phương Nam.

Các kiến trúc sư đến từ Nhabe Scholae đề xuất ý tưởng tạo ra một không gian nội thất mang phong cách cảnh quan. Một địa hình nơi các vật thể - cây cảnh, đồ nội thất, sách vở và thảm - lơ lửng trên sàn epoxy màu xám trung tính, sáng bóng. Trên nền tảng trung tính này, những nguyên tắc cơ bản của kiến ​​ trúc làm nổi bật các vật dụng sở hữu của chủ nhà.

Quá trình cải tạo là một sự chuyển đổi từ thiết kế truyền thống, sang tập trung vào một không gian đa trung tâm. Trong căn hộ này, sự kết nối của chủ nhà cũng trở nên phi truyền thống. Anh ấy không tìm kiếm sự thống trị trên không gian. Thay vào đó, anh ấy nuôi dưỡng một mối liên kết chiêm nghiệm, hòa quyện với các đồ vật xung quanh.

Thiết kế nhập vai này xóa nhòa ranh giới giữa chủ nhà và đồ vật. Thiết kế sau khi cải tạo không cho phép bất kỳ khoảng trống nào để che giấu đồ đạc bên trong. Nên ở một mức độ nào đó, sự “trong suốt” của không gian đã gán cho các đồ đạc nội thất vị thế của một màn trình diễn sắp đặt.

Những món đồ được sắp xếp khéo léo cuối cùng sẽ thể hiện những ký ức và bản thân gia chủ, mang đến một câu chuyện độc đáo về không gian sống.

P02 APARTMENT

Trong dự án cải tạo này, các kiến trúc sư của Comma Studio đã cố gắng cân bằng giữa không gian riêng tư và không gian chung trong căn hộ 78m2 một cách linh hoạt. Điều này nhằm mang đến cho gia chủ điều kiện sống tốt hơn và khả năng chia sẻ không gian giữa các thành viên trong gia đình 4 người.

Cấu trúc không gian trước đây bao gồm một không gian lớn cho bếp, phòng ăn và phòng khách, trải dài từ lối vào đến ban công chính của căn hộ, và hai phòng ngủ liền kề được kết nối với không gian chính này bằng hai cửa xoay… Các kiến trúc sư nhận thấy rằng bố cục này dẫn đến sự cô lập của không gian nghỉ ngơi, không thuận tiện tương tác và cản trở diện mạo độc đáo của toàn bộ căn hộ.

Do đó, Comma Studio bắt đầu với ý tưởng thay đổi trung tâm căn hộ, nơi tất cả không gian xung quanh được kết nối với nhau. Một tủ âm tường tích hợp được đặt ở đó, đóng vai trò là yếu tố trung tâm xuyên suốt tất cả các không gian chung - riêng.

Bên cạnh đó, hệ tủ cũng mang lại lợi ích cho từng khu vực bằng cách cung cấp nhiều chức năng như không gian lưu trữ, hốc trưng bày và yếu tố gấp ẩn… trên bề mặt. Theo hướng thiết kế này, cửa xoay của hai phòng ngủ được thay thế bằng cửa trượt cao.

Khi mở ra, những cánh cửa này được ẩn hoàn toàn sau tường và các đồ nội thất khác ở cả hai bên, tạo cảm giác không gian riêng tư hòa nhập vào không gian chung. Nhờ đó, mọi tương tác giữa các không gian này đều được thể hiện rõ ràng và không còn sự phân chia giữa các không gian khác nhau trong căn hộ.

Các yếu tố tạo nên điểm nhấn cho căn hộ được thể hiện qua màu sơn xám xanh nhạt, màu của lá hương thảo - màu sắc yêu thích của gia chủ. Sự kết hợp này với tông màu xám, ấm áp của gỗ và ánh sáng tự nhiên tạo nên một không gian yên tĩnh và thoáng đãng.

Sau khi cải tạo, bên cạnh lối đi chính hiện hữu của căn hộ, vốn là một lối đi thẳng tắp nối liền không gian chung như trước, giờ đây còn có một lối đi phụ chạy dọc theo bức tường đặc trưng, ​​kết nối toàn bộ không gian lại với nhau. Sự chia sẻ, gắn kết giữa các thành viên trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết.