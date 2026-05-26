Chủ động tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng do nắng nóng
Chu Khôi
26/05/2026, 10:40
Trước tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài tại nhiều địa phương, đặc biệt ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chủ động tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng...
Ngày
26/5/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công văn số 5344/BNNMT-LNKL gửi UBND các tỉnh, thành phố về
việc chủ động tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng.
Công văn nêu rõ: nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi hiện phổ biến từ 37-390C, có địa phương ghi
nhận mức nhiệt gần 400C như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,80C; Hương Khê (Hà
Tĩnh) 39,50C; Vinh, Con Cuông (Nghệ An) 39,30C; Đồng Hới, Ba Đồn (Quảng
Trị) 39,20C.
Để
hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường
đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng cháy,
chữa cháy rừng theo các văn bản đã ban hành trước đó.
Các
địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại những khu vực có
nguy cơ cháy rừng cao; rà soát, bổ sung và thực hiện hiệu quả các phương án
phòng cháy, chữa cháy rừng của các đơn vị, chủ rừng theo đúng quy định pháp
luật.
Dự
báo thời gian tới, dưới tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino,
tình trạng nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục diễn ra trên diện rộng, làm gia tăng
nguy cơ xảy ra cháy rừng.
Bên
cạnh đó, cần chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần; duy
trì chế độ thường trực, sẵn sàng phối hợp xử lý các tình huống cấp bách về cháy
rừng.
Bộ
cũng đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp
nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong phòng cháy, chữa cháy
rừng. Đồng thời, tăng cường kiểm soát và hướng dẫn việc sử dụng lửa trong rừng
và gần rừng, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì và các hành vi
có nguy cơ gây cháy rừng.
Ngoài
ra, các địa phương cần tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân đội và
Kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
Khi
xảy ra cháy rừng, các địa phương phải khẩn trương huy động lực lượng, phương
tiện, thiết bị để tổ chức chữa cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại; đồng thời kịp
thời khắc phục hậu quả, phục hồi diện tích rừng bị cháy trong thời gian sớm
nhất.
Bộ
Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, xác định
nguyên nhân và đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp
luật.
