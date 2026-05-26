Thứ Ba, 26/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ đầu tư nghiên cứu khoa học tới 10 năm

Bạch Dương

26/05/2026, 09:39

Lần đầu tiên, Việt Nam có chương trình đầu tư nghiên cứu cơ bản theo chu kỳ 5 -10 năm, thay cho mô hình tài trợ ngắn hạn, với mục tiêu đến năm 2035 hình thành 50 nhóm nghiên cứu mạnh, phát triển các hướng công nghệ lõi trong AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử, vật liệu tiên tiến…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 2555/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2026 phê duyệt Chương trình nghiên cứu cơ bản xuất sắc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên giai đoạn 2026-2035 (PEBR), đánh dấu bước chuyển lớn trong tư duy đầu tư cho khoa học nền tảng của Việt Nam.

Khác với mô hình tài trợ nhiệm vụ nghiên cứu đơn lẻ, ngắn hạn trước đây, chương trình mới định hướng đầu tư theo cụm nhiệm vụ, chuỗi nghiên cứu trung và dài hạn kéo dài từ 5-10 năm. Trọng tâm là xây dựng năng lực nghiên cứu dẫn dắt, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh và hình thành nền tảng công nghệ lõi cho quốc gia.

Chương trình ưu tiên phát triển các hướng nghiên cứu có tiềm năng tạo đột phá, góp phần hình thành công nghệ lõi và công nghệ chiến lược trong các lĩnh vực như công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo, vật liệu tiên tiến, công nghệ sinh học, năng lượng mới, công nghệ bán dẫn và các lĩnh vực trọng điểm khác theo từng thời kỳ.

Theo định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ, nghiên cứu cơ bản không chỉ tạo ra tri thức mới mà còn được xác định là nền tảng để làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn.

Đến năm 2030, chương trình đặt mục tiêu hình thành khoảng 30 nhóm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, trong đó ít nhất 3 nhóm đạt trình độ dẫn dắt trong khu vực. Đến năm 2035, con số này tăng lên khoảng 50 nhóm, với ít nhất 10 nhóm đạt trình độ dẫn dắt trong khu vực, có ảnh hưởng học thuật quốc tế rõ nét.

Song song với đó, Việt Nam cũng hướng tới nâng chất lượng công bố khoa học quốc tế. Tỷ lệ công bố trên các tạp chí Q1 thuộc Web of Science và hệ thống Nature Index được kỳ vọng tăng khoảng 1,5 lần vào năm 2030 và gấp đôi vào năm 2035 so với mức trung bình giai đoạn 2021-2025 của từng lĩnh vực khoa học tương ứng.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý của chương trình là hình thành hướng nghiên cứu mới và công nghệ lõi. Đến năm 2030, hình thành ít nhất 10 hướng nghiên cứu mới, trong đó tối thiểu 03 hướng có tiềm năng phát triển thành nền tảng công nghệ lõi; đến năm 2035 hình thành thêm ít nhất 10 hướng nghiên cứu mới, trong đó tối thiểu 05 hướng có tiềm năng phát triển thành nền tảng công nghệ lõi.

Không dừng ở nghiên cứu học thuật, chương trình còn đặt mục tiêu gia tăng khả năng chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành công nghệ và sáng chế quốc tế. Theo kế hoạch, phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 10% và đến năm 2035 có ít nhất 20% số nhiệm vụ thuộc các hướng nghiên cứu này có kết quả đủ điều kiện đăng ký sáng chế quốc tế hoặc có khả năng chuyển tiếp sang nhiệm vụ phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược.

Nguồn nhân lực khoa học chất lượng cao cũng được xem là trụ cột của chương trình. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 hỗ trợ, bồi dưỡng, kết nối trong hệ sinh thái nghiên cứu của Chương trình PEBR ít nhất 500 tiến sĩ, nghiên cứu sinh, sau tiến sĩ và nhà khoa học trẻ, trong đó ít nhất 100 nhà khoa học trẻ có khả năng dẫn dắt nhóm nghiên cứu độc lập mang tầm quốc tế; đến năm 2035 hỗ trợ ít nhất 1.000 nhà khoa học, trong đó ít nhất 200 nhà khoa học trẻ có khả năng dẫn dắt nhóm nghiên cứu độc lập.

Về hợp tác quốc tế, đến năm 2030 triển khai ít nhất 100 nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu quốc tế với sự tham gia thực chất của các đối tác nghiên cứu nước ngoài; đến năm 2035 triển khai ít nhất 300 nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu quốc tế. Mỗi nhóm nghiên cứu mạnh có ít nhất 01 đối tác quốc tế chiến lược.

Đáng chú ý, chương trình nhấn mạnh cơ chế chấp nhận "rủi ro khoa học" phù hợp với đặc thù nghiên cứu cơ bản, đồng thời chuyển sang phương thức quản lý dựa trên kết quả đầu ra và tác động khoa học thay vì chỉ kiểm soát quy trình hành chính.

Việc đánh giá nhiệm vụ nghiên cứu sẽ kết hợp hội đồng chuyên gia với các chỉ số khoa học chuẩn hóa quốc tế như FWCI, CNCI, tỷ lệ công bố thuộc nhóm 10% bài báo được trích dẫn cao nhất và các chỉ số quốc tế phù hợp khác… cùng sự tham gia của chuyên gia quốc tế và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài, bảo đảm đánh giá theo chất lượng khoa học, tính mới, mức độ ảnh hưởng và tiềm năng phát triển dài hạn

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Chương trình PEBR sẽ là cấu phần trọng yếu trong hệ sinh thái nghiên cứu chiến lược quốc gia, được triển khai đồng bộ với các chương trình phát triển công nghệ chiến lược, hỗ trợ nghiên cứu sinh xuất sắc và mạng lưới chuyên gia Việt Nam toàn cầu.

Toàn bộ chương trình sẽ được triển khai trên nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia nhằm tăng tính minh bạch, theo dõi hiệu quả đầu tư và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2026.

Nhà nước sẽ rót tới 3 tỷ cho mỗi nghiên cứu sinh khoa học công nghệ xuất sắc

07:35, 14/04/2026

Nhà nước sẽ rót tới 3 tỷ cho mỗi nghiên cứu sinh khoa học công nghệ xuất sắc

TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại hóa kết quả nghiên cứu AI tới 60%

13:49, 19/05/2026

TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại hóa kết quả nghiên cứu AI tới 60%

Công bố 112 công nghệ, giải pháp và kết quả nghiên cứu sẵn sàng chuyển giao

19:31, 21/05/2026

Công bố 112 công nghệ, giải pháp và kết quả nghiên cứu sẵn sàng chuyển giao

Từ khóa:

AI bán dẫn Bộ Khoa học và Công nghệ công nghệ khoa học cơ bản kinh tế số

Đọc thêm

Việt Nam cần khuếch tán đổi mới sáng tạo ra toàn bộ nền kinh tế

Việt Nam cần khuếch tán đổi mới sáng tạo ra toàn bộ nền kinh tế

Các tập đoàn lớn sẽ đóng vai trò tiên phong, đưa công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo và các mô hình kinh doanh mới vào thị trường. Nhưng để những công nghệ này thực sự tạo tác động rộng lớn, các doanh nghiệp quy mô nhỏ và trung bình phải có khả năng hấp thụ, ứng dụng và khuếch tán chúng trong toàn nền kinh tế...

Huawei đề xuất nguyên lý phát triển chip mới để Trung Quốc vượt

Huawei đề xuất nguyên lý phát triển chip mới để Trung Quốc vượt "vòng vây công nghệ"

Huawei đặt mục tiêu đến năm 2031 có thể thiết kế các dòng chip cao cấp đạt mật độ bóng bán dẫn tương đương tiến trình 1,4 nanomet - được xem là sát giới hạn công nghệ bán dẫn vào cuối thập kỷ này...

Ban hành khung nguyên tắc toàn diện về liêm chính khoa học

Ban hành khung nguyên tắc toàn diện về liêm chính khoa học

Lần đầu tiên, Việt Nam ban hành bộ nguyên tắc toàn diện về liêm chính khoa học, đặt ra chuẩn mực về trung thực học thuật, minh bạch dữ liệu và trách nhiệm giải trình trong hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ...

AI tạo “cơn khát” nhân lực an ninh mạng

AI tạo “cơn khát” nhân lực an ninh mạng

Nhu cầu nhân lực an ninh mạng lớn đến mức nhiều công ty tuyển dụng cho biết họ phải từ chối khách hàng vì thị trường không có đủ ứng viên phù hợp...

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển ngành vi mạch bán dẫn tại Khu Công nghệ cao

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển ngành vi mạch bán dẫn tại Khu Công nghệ cao

Đây là một phần trong Kế hoạch triển khai “Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch TP. Hồ Chí Minh tại Khu Công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2030” năm 2026 mà UBND Thành phố vừa ban hành, nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn, đồng thời tạo ra các sản phẩm và kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng cao…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển điện hạt nhân và công nghệ SMR

eMagazine

Phát triển điện hạt nhân và công nghệ SMR

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Những mặt hàng Mỹ và Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất của nhau

Thế giới

Những mặt hàng Mỹ và Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất của nhau

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ngân hàng cạnh tranh hút USD ở chiều mua

Tài chính

2

Đảm bảo 3 giá trị cốt lõi trong thị trường giao dịch dữ liệu

Dân sinh

3

Thái Lan: Giá xăng dầu cao khiến thâm hụt thương mại lên mức kỷ lục

Thế giới

4

Kết hợp hài hòa giữa kiên định và đổi mới, phát triển để ổn định, ổn định để phát triển bền vững

Đầu tư

5

Việt Nam cần khuếch tán đổi mới sáng tạo ra toàn bộ nền kinh tế

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy