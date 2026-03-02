PMI tháng 2 đạt 54,3 điểm, ngành sản xuất Việt Nam bứt phá
Huyền Vy
02/03/2026, 09:34
Chỉ số PMI tháng 2/2026 bứt phá lên 54,3 điểm, kéo dài chuỗi tăng trưởng 8 tháng liên tiếp của ngành sản xuất Việt Nam. Sản lượng và đơn hàng mới tăng tốc mạnh mẽ giúp niềm tin kinh doanh đạt mức cao nhất trong 41 tháng. Dù vậy, doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực chi phí đầu vào tăng nhanh nhất kể từ giữa năm 2022…
Sáng 2/3/2026, S&P Global công bố Chỉ số Nhà quản trị mua
hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 2/2026. Trong đó có 3 điểm nhấn
nổi bật: Tình trạng cải thiện nhu cầu giúp sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới
tăng mạnh hơn; niềm tin kinh doanh đạt mức cao nhất trong 41 tháng; chi phí đầu
vào tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2022.
ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG CẢI
THIỆN
Báo cáo của S&P Global ghi nhận sản lượng đã tăng với tốc
độ nhanh nhất trong một năm rưỡi khi số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh hơn. Cả
việc làm và hoạt động mua hàng đều ghi nhận mức tăng mạnh hơn, trong khi niềm
tin kinh doanh đạt mức cao nhất trong 41 tháng.
Nhu cầu đầu vào cải thiện đã khiến các nhà cung cấp tăng
giá, từ đó dẫn đến chi phí đầu vào của các nhà sản xuất tăng mạnh. Kết quả là,
giá bán hàng vẫn tăng ở mức đáng kể. Trong khi đó, thời gian giao hàng của các
nhà cung cấp bị kéo dài khi có một số báo cáo về tình trạng chậm trễ thủ tục hải
quan đối với hàng nhập khẩu.
Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam Global đã tăng lên 54,3
điểm trong tháng 2, so với mức 52,5 điểm của tháng 1 và đã đạt mức cao nhất
trong bốn tháng. Chỉ số PMI cho thấy sự cải thiện đáng kể hàng tháng về sức khỏe
của ngành, và từ đó kéo dài chuỗi thời gian cải thiện điều kiện kinh doanh hiện
tại thành tám tháng.
Sản lượng ngành sản xuất tăng nhanh trong tháng 2, và tốc độ
tăng đã nhanh hơn thành mức cao của 19 tháng. Các thành viên nhóm khảo sát cho
biết việc chuẩn bị sản phẩm trước khi giao cho khách hàng và nhu cầu khách hàng
tăng là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng sản lượng gần đây.
Việc đẩy mạnh sản xuất đã giúp dẫn đến mức giảm thấp nhất của
hàng tồn kho thành phẩm trong hơn hai năm. Tuy nhiên, lượng hàng tồn kho sau sản
xuất vẫn giảm nhẹ khi sản phẩm được chuyển đến khách hàng.
Tình hình nhu cầu được cải thiện cũng góp phần làm tăng đáng
kể số lượng đơn đặt hàng mới. Số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng tháng thứ sáu
liên tiếp, và tốc độ tăng là nhanh nhất kể từ tháng 10/2025.
Theo báo cáo của S&P Global, mặc dù số lượng đơn đặt
hàng xuất khẩu mới không thay đổi so với tháng trước, tổng số đơn đặt hàng mới
vẫn tăng, song một số người trả lời khảo sát lo ngại về những sự bất ổn của thị
trường quốc tế.
Tuy nhiên, tình trạng tăng tổng số đơn đặt hàng mới, và kéo
theo là nhu cầu sản xuất, đã khiến cả việc làm và hoạt động mua hàng tăng mạnh
hơn vào giữa quý đầu tiên của năm 2026. Số lượng nhân viên đã tăng tháng thứ
năm liên tiếp, với tốc độ ổn định và nhanh nhất kể từ tháng 9/2022. Dẫu vậy, một
số người trả lời khảo sát cho biết những công nhân được tuyển dụng thêm chỉ là
hợp đồng tạm thời. Việc tăng thêm năng lực sản xuất đã giúp các công ty giảm mạnh
lượng công việc tồn đọng trong tháng.
NIỀM TIN KINH DOANH TĂNG CAO NHẤT KỂ TỪ THÁNG 9/2022
Báo cáo của của S&P Global cho biết mức tăng mua nguyên
liệu đầu vào kỳ này là mức tăng mạnh thứ hai trong vòng một năm rưỡi (đứng sau
số liệu tháng 12/2025). Kết quả là, lượng tồn kho hàng mua đã tăng sau khi giảm
vào tháng 1, mặc dù mức tăng chỉ là nhỏ.
Thời gian giao hàng của nhà cung cấp tiếp tục bị kéo dài hơn
một chút trong tháng 2 khi một số người trả lời khảo sát cho biết họ gặp phải
tình trạng chậm trễ của thủ tục hải quan khi nhập khẩu hàng hóa.
Nhu cầu đầu vào tăng cao đã cho phép các nhà cung cấp tăng
giá trong tháng 2. Kết quả là, chi phí đầu vào của nhà sản xuất đã tăng mạnh,
và tốc độ tăng là nhanh nhất kể từ tháng 6/2022. Ngoài giá bán của nhà cung cấp
tăng cao, một số công ty cũng ghi nhận chi phí vận chuyển tăng.
Do chi phí hoạt động tăng mạnh, các nhà sản xuất đã tăng giá
bán hàng cho phù hợp. Tốc độ tăng giá không thay đổi so với mức cao của 45
tháng được ghi nhận vào đầu năm 2026.
Nhu cầu thị trường được cải thiện và triển vọng số lượng đơn
đặt hàng mới tiếp tục tăng đã khiến các nhà sản xuất Việt Nam ngày càng lạc
quan rằng sản lượng sẽ tăng trong năm tới. Hơn nữa, niềm tin kinh doanh trong
tháng 2 đã mạnh lên tháng thứ năm liên tiếp, đạt mức cao nhất kể từ tháng
9/2022.
Bình luận về kết quả khảo sát, ông Andrew Harker, Giám đốc
Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence cho rằng ngành sản xuất của Việt
Nam đã có thể tiếp tục đà tăng trưởng đạt được trong tháng 1 và thậm chí còn đạt
kết quả mạnh mẽ hơn trong tháng 2. Như vậy, các doanh nghiệp đã có một khởi đầu
tích cực trong năm 2026 và họ có thái độ tự tin nhất về tương lai trong gần ba
năm rưỡi qua.
“Hầu hết các biến số quan trọng của cuộc khảo sát đều cho thấy
sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn, bao gồm sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới, việc
làm và hoạt động mua hàng. Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu nhìn chung vẫn ảm đạm,
với số lượng đơn đặt hàng mới từ nước ngoài không thay đổi kể từ tháng 1”, ông Andrew
Harker chia sẻ; đồng thời cho biết tình trạng cầu mạnh lên đã dẫn đến áp lực
tăng giá, cả về chi phí của doanh nghiệp và giá cả mà họ tính cho khách hàng.
Chúng ta cần theo dõi sát sao dữ liệu trong những tháng tới để xem liệu tình trạng
tăng giá có bắt đầu làm hạn chế nhu cầu hay không.
