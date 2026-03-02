PMI tháng 2 đạt 54,3 điểm, ngành sản xuất Việt Nam bứt phá

Chỉ số PMI tháng 2/2026 bứt phá lên 54,3 điểm, kéo dài chuỗi tăng trưởng 8 tháng liên tiếp của ngành sản xuất Việt Nam. Sản lượng và đơn hàng mới tăng tốc mạnh mẽ giúp niềm tin kinh doanh đạt mức cao nhất trong 41 tháng. Dù vậy, doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực chi phí đầu vào tăng nhanh nhất kể từ giữa năm 2022…

Sáng 2/3/2026, S&P Global công bố Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 2/2026. Trong đó có 3 điểm nhấn nổi bật: Tình trạng cải thiện nhu cầu giúp sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh hơn; niềm tin kinh doanh đạt mức cao nhất trong 41 tháng; chi phí đầu vào tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2022.

ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG CẢI THIỆN

Báo cáo của S&P Global ghi nhận sản lượng đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong một năm rưỡi khi số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh hơn. Cả việc làm và hoạt động mua hàng đều ghi nhận mức tăng mạnh hơn, trong khi niềm tin kinh doanh đạt mức cao nhất trong 41 tháng.

Nhu cầu đầu vào cải thiện đã khiến các nhà cung cấp tăng giá, từ đó dẫn đến chi phí đầu vào của các nhà sản xuất tăng mạnh. Kết quả là, giá bán hàng vẫn tăng ở mức đáng kể. Trong khi đó, thời gian giao hàng của các nhà cung cấp bị kéo dài khi có một số báo cáo về tình trạng chậm trễ thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu.

Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam Global đã tăng lên 54,3 điểm trong tháng 2, so với mức 52,5 điểm của tháng 1 và đã đạt mức cao nhất trong bốn tháng. Chỉ số PMI cho thấy sự cải thiện đáng kể hàng tháng về sức khỏe của ngành, và từ đó kéo dài chuỗi thời gian cải thiện điều kiện kinh doanh hiện tại thành tám tháng.

Sản lượng ngành sản xuất tăng nhanh trong tháng 2, và tốc độ tăng đã nhanh hơn thành mức cao của 19 tháng. Các thành viên nhóm khảo sát cho biết việc chuẩn bị sản phẩm trước khi giao cho khách hàng và nhu cầu khách hàng tăng là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng sản lượng gần đây.

Việc đẩy mạnh sản xuất đã giúp dẫn đến mức giảm thấp nhất của hàng tồn kho thành phẩm trong hơn hai năm. Tuy nhiên, lượng hàng tồn kho sau sản xuất vẫn giảm nhẹ khi sản phẩm được chuyển đến khách hàng.

Tình hình nhu cầu được cải thiện cũng góp phần làm tăng đáng kể số lượng đơn đặt hàng mới. Số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng tháng thứ sáu liên tiếp, và tốc độ tăng là nhanh nhất kể từ tháng 10/2025.

Theo báo cáo của S&P Global, mặc dù số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới không thay đổi so với tháng trước, tổng số đơn đặt hàng mới vẫn tăng, song một số người trả lời khảo sát lo ngại về những sự bất ổn của thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, tình trạng tăng tổng số đơn đặt hàng mới, và kéo theo là nhu cầu sản xuất, đã khiến cả việc làm và hoạt động mua hàng tăng mạnh hơn vào giữa quý đầu tiên của năm 2026. Số lượng nhân viên đã tăng tháng thứ năm liên tiếp, với tốc độ ổn định và nhanh nhất kể từ tháng 9/2022. Dẫu vậy, một số người trả lời khảo sát cho biết những công nhân được tuyển dụng thêm chỉ là hợp đồng tạm thời. Việc tăng thêm năng lực sản xuất đã giúp các công ty giảm mạnh lượng công việc tồn đọng trong tháng.

NIỀM TIN KINH DOANH TĂNG CAO NHẤT KỂ TỪ THÁNG 9/2022

Báo cáo của của S&P Global cho biết mức tăng mua nguyên liệu đầu vào kỳ này là mức tăng mạnh thứ hai trong vòng một năm rưỡi (đứng sau số liệu tháng 12/2025). Kết quả là, lượng tồn kho hàng mua đã tăng sau khi giảm vào tháng 1, mặc dù mức tăng chỉ là nhỏ.

Thời gian giao hàng của nhà cung cấp tiếp tục bị kéo dài hơn một chút trong tháng 2 khi một số người trả lời khảo sát cho biết họ gặp phải tình trạng chậm trễ của thủ tục hải quan khi nhập khẩu hàng hóa.

Nhu cầu đầu vào tăng cao đã cho phép các nhà cung cấp tăng giá trong tháng 2. Kết quả là, chi phí đầu vào của nhà sản xuất đã tăng mạnh, và tốc độ tăng là nhanh nhất kể từ tháng 6/2022. Ngoài giá bán của nhà cung cấp tăng cao, một số công ty cũng ghi nhận chi phí vận chuyển tăng.

Do chi phí hoạt động tăng mạnh, các nhà sản xuất đã tăng giá bán hàng cho phù hợp. Tốc độ tăng giá không thay đổi so với mức cao của 45 tháng được ghi nhận vào đầu năm 2026.

Nhu cầu thị trường được cải thiện và triển vọng số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng đã khiến các nhà sản xuất Việt Nam ngày càng lạc quan rằng sản lượng sẽ tăng trong năm tới. Hơn nữa, niềm tin kinh doanh trong tháng 2 đã mạnh lên tháng thứ năm liên tiếp, đạt mức cao nhất kể từ tháng 9/2022.

Bình luận về kết quả khảo sát, ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence cho rằng ngành sản xuất của Việt Nam đã có thể tiếp tục đà tăng trưởng đạt được trong tháng 1 và thậm chí còn đạt kết quả mạnh mẽ hơn trong tháng 2. Như vậy, các doanh nghiệp đã có một khởi đầu tích cực trong năm 2026 và họ có thái độ tự tin nhất về tương lai trong gần ba năm rưỡi qua.

“Hầu hết các biến số quan trọng của cuộc khảo sát đều cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn, bao gồm sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới, việc làm và hoạt động mua hàng. Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu nhìn chung vẫn ảm đạm, với số lượng đơn đặt hàng mới từ nước ngoài không thay đổi kể từ tháng 1”, ông Andrew Harker chia sẻ; đồng thời cho biết tình trạng cầu mạnh lên đã dẫn đến áp lực tăng giá, cả về chi phí của doanh nghiệp và giá cả mà họ tính cho khách hàng. Chúng ta cần theo dõi sát sao dữ liệu trong những tháng tới để xem liệu tình trạng tăng giá có bắt đầu làm hạn chế nhu cầu hay không.