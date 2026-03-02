Thứ Hai, 02/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

PMI tháng 2 đạt 54,3 điểm, ngành sản xuất Việt Nam bứt phá

Huyền Vy

02/03/2026, 09:34

Chỉ số PMI tháng 2/2026 bứt phá lên 54,3 điểm, kéo dài chuỗi tăng trưởng 8 tháng liên tiếp của ngành sản xuất Việt Nam. Sản lượng và đơn hàng mới tăng tốc mạnh mẽ giúp niềm tin kinh doanh đạt mức cao nhất trong 41 tháng. Dù vậy, doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực chi phí đầu vào tăng nhanh nhất kể từ giữa năm 2022…

Ngành sản xuất Việt Nam kéo dài chuỗi tăng trưởng 8 tháng liên tiếp.
Ngành sản xuất Việt Nam kéo dài chuỗi tăng trưởng 8 tháng liên tiếp.

Sáng 2/3/2026, S&P Global công bố Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 2/2026. Trong đó có 3 điểm nhấn nổi bật: Tình trạng cải thiện nhu cầu giúp sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh hơn; niềm tin kinh doanh đạt mức cao nhất trong 41 tháng; chi phí đầu vào tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2022.

ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG CẢI THIỆN

Báo cáo của S&P Global ghi nhận sản lượng đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong một năm rưỡi khi số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh hơn. Cả việc làm và hoạt động mua hàng đều ghi nhận mức tăng mạnh hơn, trong khi niềm tin kinh doanh đạt mức cao nhất trong 41 tháng.

Nhu cầu đầu vào cải thiện đã khiến các nhà cung cấp tăng giá, từ đó dẫn đến chi phí đầu vào của các nhà sản xuất tăng mạnh. Kết quả là, giá bán hàng vẫn tăng ở mức đáng kể. Trong khi đó, thời gian giao hàng của các nhà cung cấp bị kéo dài khi có một số báo cáo về tình trạng chậm trễ thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu.

Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam Global đã tăng lên 54,3 điểm trong tháng 2, so với mức 52,5 điểm của tháng 1 và đã đạt mức cao nhất trong bốn tháng. Chỉ số PMI cho thấy sự cải thiện đáng kể hàng tháng về sức khỏe của ngành, và từ đó kéo dài chuỗi thời gian cải thiện điều kiện kinh doanh hiện tại thành tám tháng.

VnEconomy

Sản lượng ngành sản xuất tăng nhanh trong tháng 2, và tốc độ tăng đã nhanh hơn thành mức cao của 19 tháng. Các thành viên nhóm khảo sát cho biết việc chuẩn bị sản phẩm trước khi giao cho khách hàng và nhu cầu khách hàng tăng là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng sản lượng gần đây.

Việc đẩy mạnh sản xuất đã giúp dẫn đến mức giảm thấp nhất của hàng tồn kho thành phẩm trong hơn hai năm. Tuy nhiên, lượng hàng tồn kho sau sản xuất vẫn giảm nhẹ khi sản phẩm được chuyển đến khách hàng.

Tình hình nhu cầu được cải thiện cũng góp phần làm tăng đáng kể số lượng đơn đặt hàng mới. Số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng tháng thứ sáu liên tiếp, và tốc độ tăng là nhanh nhất kể từ tháng 10/2025.

Theo báo cáo của S&P Global, mặc dù số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới không thay đổi so với tháng trước, tổng số đơn đặt hàng mới vẫn tăng, song một số người trả lời khảo sát lo ngại về những sự bất ổn của thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, tình trạng tăng tổng số đơn đặt hàng mới, và kéo theo là nhu cầu sản xuất, đã khiến cả việc làm và hoạt động mua hàng tăng mạnh hơn vào giữa quý đầu tiên của năm 2026. Số lượng nhân viên đã tăng tháng thứ năm liên tiếp, với tốc độ ổn định và nhanh nhất kể từ tháng 9/2022. Dẫu vậy, một số người trả lời khảo sát cho biết những công nhân được tuyển dụng thêm chỉ là hợp đồng tạm thời. Việc tăng thêm năng lực sản xuất đã giúp các công ty giảm mạnh lượng công việc tồn đọng trong tháng.

NIỀM TIN KINH DOANH TĂNG CAO NHẤT KỂ TỪ THÁNG 9/2022

Báo cáo của của S&P Global cho biết mức tăng mua nguyên liệu đầu vào kỳ này là mức tăng mạnh thứ hai trong vòng một năm rưỡi (đứng sau số liệu tháng 12/2025). Kết quả là, lượng tồn kho hàng mua đã tăng sau khi giảm vào tháng 1, mặc dù mức tăng chỉ là nhỏ.

Thời gian giao hàng của nhà cung cấp tiếp tục bị kéo dài hơn một chút trong tháng 2 khi một số người trả lời khảo sát cho biết họ gặp phải tình trạng chậm trễ của thủ tục hải quan khi nhập khẩu hàng hóa.

Nhu cầu đầu vào tăng cao đã cho phép các nhà cung cấp tăng giá trong tháng 2. Kết quả là, chi phí đầu vào của nhà sản xuất đã tăng mạnh, và tốc độ tăng là nhanh nhất kể từ tháng 6/2022. Ngoài giá bán của nhà cung cấp tăng cao, một số công ty cũng ghi nhận chi phí vận chuyển tăng.

VnEconomy

Do chi phí hoạt động tăng mạnh, các nhà sản xuất đã tăng giá bán hàng cho phù hợp. Tốc độ tăng giá không thay đổi so với mức cao của 45 tháng được ghi nhận vào đầu năm 2026.

Nhu cầu thị trường được cải thiện và triển vọng số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng đã khiến các nhà sản xuất Việt Nam ngày càng lạc quan rằng sản lượng sẽ tăng trong năm tới. Hơn nữa, niềm tin kinh doanh trong tháng 2 đã mạnh lên tháng thứ năm liên tiếp, đạt mức cao nhất kể từ tháng 9/2022.

Bình luận về kết quả khảo sát, ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence cho rằng ngành sản xuất của Việt Nam đã có thể tiếp tục đà tăng trưởng đạt được trong tháng 1 và thậm chí còn đạt kết quả mạnh mẽ hơn trong tháng 2. Như vậy, các doanh nghiệp đã có một khởi đầu tích cực trong năm 2026 và họ có thái độ tự tin nhất về tương lai trong gần ba năm rưỡi qua.

“Hầu hết các biến số quan trọng của cuộc khảo sát đều cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn, bao gồm sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới, việc làm và hoạt động mua hàng. Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu nhìn chung vẫn ảm đạm, với số lượng đơn đặt hàng mới từ nước ngoài không thay đổi kể từ tháng 1”, ông Andrew Harker chia sẻ; đồng thời cho biết tình trạng cầu mạnh lên đã dẫn đến áp lực tăng giá, cả về chi phí của doanh nghiệp và giá cả mà họ tính cho khách hàng. Chúng ta cần theo dõi sát sao dữ liệu trong những tháng tới để xem liệu tình trạng tăng giá có bắt đầu làm hạn chế nhu cầu hay không.

PMI tháng 1/2026 đạt 52,5 điểm, ngành sản xuất Việt Nam khởi đầu vững chắc

09:51, 02/02/2026

PMI tháng 1/2026 đạt 52,5 điểm, ngành sản xuất Việt Nam khởi đầu vững chắc

PMI tháng 12 đạt 53 điểm: Ngành sản xuất Việt Nam tăng mạnh, niềm tin kinh doanh cao nhất 21 tháng

10:34, 02/01/2026

PMI tháng 12 đạt 53 điểm: Ngành sản xuất Việt Nam tăng mạnh, niềm tin kinh doanh cao nhất 21 tháng

PMI tháng 11/2025 đạt 53,8 điểm, ngành sản xuất Việt Nam tăng trưởng vững vàng bất chấp bão lũ

10:13, 01/12/2025

PMI tháng 11/2025 đạt 53,8 điểm, ngành sản xuất Việt Nam tăng trưởng vững vàng bất chấp bão lũ

Từ khóa:

chi phí đầu vào Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam đơn đặt hàng mới Niềm tin kinh doanh S&P Global Tăng trưởng kinh tế Việt Nam tăng trưởng sản xuất tháng 2 năm 2026 tình hình xuất khẩu

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 09-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 09-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 09-2026 phát hành ngày 02/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Thanh Hoá hoàn thiện chính sách để nông nghiệp bứt phá giai đoạn mới

Thanh Hoá hoàn thiện chính sách để nông nghiệp bứt phá giai đoạn mới

Giai đoạn 2021 - 2025, Thanh Hóa đã huy động nguồn lực lớn để triển khai các chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, tạo chuyển biến rõ nét về quy mô sản xuất và cơ cấu ngành. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển nông nghiệp xanh, số và bền vững, việc xây dựng chính sách cho giai đoạn 2026-2030 đang được đặt ra với tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận thực chất hơn...

Mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030 và các nút thắt thế chế cần tháo gỡ

Mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030 và các nút thắt thế chế cần tháo gỡ

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua nhiều biến động, Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho giai đoạn 2026-2030. Để đạt được những mục tiêu này, Việt Nam cần phải chuyển đổi sang một mô hình phát triển mới, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Đột kích 2 kho lạnh, phát hiện gần 6 tấn thực phẩm trôi nổi

Đột kích 2 kho lạnh, phát hiện gần 6 tấn thực phẩm trôi nổi

Gần 6 tấn xương, gân, đuôi trâu, bò đang được sơ chế trong kho lạnh tại hai cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị phát hiện không rõ nguồn gốc, một số sản phẩm đã bốc mùi nhưng vẫn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ...

Tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu

Tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu

Trước những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và xung đột Nga – Ukraine, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối phải chủ động phương án nguồn hàng, vận hành ổn định các nhà máy lọc dầu và đảm bảo cung ứng liên tục cho thị trường...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

UAE tạm ngừng giao dịch chứng khoán trong 2 ngày vì xung đột Iran

Thế giới

2

Sắp có Đề án phát triển hệ thống R&D quốc gia cho công nghệ chiến lược

Kinh tế số

3

Lo ngại xung đột Iran lan rộng, nhiều nước kêu gọi nối lại đàm phán

Thế giới

4

Du lịch ảnh hưởng vì tình hình Trung Đông, nhiều tour phải hủy phút chót

Du lịch

5

AlphaRe: Tiếp nối lịch sử ngành bảo hiểm và mở ra hướng tiếp cận dựa trên trí tuệ nhân tạo

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy