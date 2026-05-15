Chủ nhà trọ sẽ bị xử phạt từ 20-30 triệu nếu thu tiền điện vượt giá quy định

Từ ngày 25/5, chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn mức giá bán lẻ điện sinh hoạt do Nhà nước quy định có thể bị xử phạt từ 20-30 triệu đồng theo quy định mới của Chính phủ...

Thông tin tại buổi họp báo về tình hình kinh tế-xã hội TPHCM chiều 14/5, Phó Trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TPHCM Trần Minh Hóa cho biết, mức xử phạt trên được quy định tại Nghị định số 133/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

Theo ông Hóa, giá bán lẻ điện sinh hoạt hiện được áp dụng theo Quyết định số 1279/QĐ-BCT của Bộ Công Thương và Thông tư số 60/2025/TT-BCT. Việc tính giá điện đối với người thuê nhà phụ thuộc vào thời hạn thuê và tình trạng đăng ký cư trú.

Cụ thể, trường hợp thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú hoặc thường trú đầy đủ, người thuê hoặc đại diện người thuê có thể ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với ngành điện để được hưởng định mức điện sinh hoạt theo quy định.

Đối với trường hợp thuê dưới 12 tháng nhưng chủ nhà không kê khai đầy đủ số người sử dụng điện, toàn bộ sản lượng điện tiêu thụ sẽ được tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 2 (từ 101-200 kWh). Nếu chủ nhà kê khai đầy đủ số người sử dụng, ngành điện sẽ cấp định mức tương ứng, bình quân 4 người được tính là một hộ sử dụng điện.

Đáng chú ý, nếu người thuê nhà không ký hợp đồng mua điện trực tiếp với đơn vị bán lẻ điện, tổng số tiền điện mà chủ nhà thu không được vượt quá số tiền ghi trên hóa đơn điện hằng tháng do ngành điện phát hành.

Trước phản ánh nhiều chủ nhà trọ thu tiền điện "cào bằng" từ 3.500-5.000 đồng/kWh để bù đắp chi phí vận hành như thang máy, đèn hành lang, camera, máy giặt..., đại diện Sở Công Thương khẳng định cách thu này không đúng quy định.

"Giá điện là giá do Nhà nước ban hành, chủ nhà trọ không được cộng các chi phí vận hành vào giá điện để thu của người thuê. Các khoản chi phí này phải được tách riêng và thỏa thuận dưới dạng phí dịch vụ hoặc phí quản lý", ông Hóa nhấn mạnh.

Về công tác quản lý, kiểm tra, thẩm quyền hiện đã được phân cấp cho UBND cấp xã. Sở Công Thương đã đề nghị UBND các phường, xã và đặc khu phối hợp với ngành điện tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện giá bán điện tại các khu nhà trọ, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), ngành điện Thành phố đã cấp định mức điện cho gần 1,94 triệu sinh viên và người lao động thuê nhà tại hơn 110.000 khu nhà trọ. Hơn 109.700 chủ nhà trọ đã ký cam kết bán điện đúng giá quy định. Từ đầu năm 2026 đến nay, ngành điện đã thực hiện gần 146.000 lượt kiểm tra liên quan giá điện nhà trọ.

Khi phát hiện các trường hợp chủ nhà trọ tính tiền điện giá cao, ngoài việc báo đến UBND phường, xã trên địa bàn để xử lý theo thẩm quyền, người thuê nhà có thể thông báo cho EVNHCMC để phối hợp với địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định.

Đối với hành vi không thông báo cho bên bán điện khi giảm số hộ sử dụng điện dùng chung công tơ, hoặc giảm định mức sử dụng điện sinh hoạt, hoặc kê khai không đúng số người sử dụng điện để được cấp định mức sử dụng điện sinh hoạt nhiều hơn thực tế, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, mức xử phạt vi phạm hành chính từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Để đảm bảo cho sinh viên và người lao động thuê nhà để ở trên địa bàn TPHCM được sử dụng điện theo đúng giá bán lẻ điện quy định, EVNHCMC đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn quy định về việc tính định mức điện cho đối tượng là công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở theo quy định hiện hành.