Tổ chức trong nước gom sạch hàng của khối ngoại bán ra

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 5.915,0 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, mua ròng 1.085,7 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 04/06/2026, chỉ số VN-Index tăng 0,69%, đóng cửa tại 1.831,55 điểm với giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 12.936,2 tỷ đồng, giảm 23,4% và chiếm 58,3% tổng giá trị giao dịch.

Tổng giá trị giao dịch trên ba sàn đạt 23.348,1 tỷ đồng, tăng 5,0% so với phiên liền trước. Trong đó, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 13.901,2 tỷ đồng, giảm 23,2% so với phiên liền trước, giảm 15,7% so với trung bình 5 phiên và giảm 35,3% so với trung bình 20 phiên.

Xét theo nhóm ngành, thanh khoản và giá cùng giảm đáng chú ý ở Chứng khoán, Công nghệ Thông tin, Thép và Thực phẩm. Ngược lại, thanh khoản và giá cùng tăng ở Thiết bị điện, Dầu khí, Vận tải, Cao su và Khí đốt. Trong khi đó, nhóm Bất động sản và Ngân hàng ghi nhận giá tăng nhưng thanh khoản giảm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5.742,2 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này bán ròng 772,7 tỷ đồng.

Nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất theo phương thức khớp lệnh là Công nghệ Thông tin và Dầu khí. Các mã được mua ròng nổi bật gồm: FPT, VIC, SHB, PLX, VPI, NVL, CTD, PVD, SAB và VSC.

Ở chiều ngược lại, nhóm Ngân hàng chịu áp lực bán ròng lớn nhất. Các mã bị bán ròng mạnh gồm: MWG, ACB, VPB, VHM, TCB, CTG, VNM, GMD và FRT.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 213,2 tỷ đồng; trong đó mua ròng khớp lệnh 52,5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng tại 12/18 nhóm ngành, tập trung chủ yếu ở ngành Chứng khoán. Các mã được mua ròng nhiều gồm: TCB, VIB, SSI, VJC, VPB, MBB, EIB, LPB, GAS và BSR.

Ở chiều bán ròng, nhà đầu tư cá nhân bán ròng tại 6/18 nhóm ngành, chủ yếu là Bất động sản và Công nghệ Thông tin. Các mã bị bán ròng đáng chú ý gồm: ACB, STB, FPT, SHB, VIC, HDB, VPI, GMD và VIX.

Khối tự doanh bán ròng 372,7 tỷ đồng; tính riêng khớp lệnh, bán ròng 365,6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng tại 6/18 nhóm ngành. Hai nhóm được mua ròng mạnh nhất là Bán lẻ và Hóa chất. Các mã được mua ròng nổi bật gồm: MWG, GVR, VHM, FUEVFVND, BMP, FRT, VRE, HDG, GMD và PVD.

Ngược lại, nhóm Ngân hàng là nhóm bị bán ròng mạnh nhất. Các mã bị bán ròng gồm: ACB, FPT, SSI, MBB, VIB, STB, POW, EIB, CTG và VCG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 5.915,0 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, mua ròng 1.085,7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng tại 6/18 nhóm ngành, trong đó giá trị lớn nhất thuộc về ngành Công nghệ Thông tin. Các mã bị bán ròng gồm: FPT, VIC, VJC, BSR, GVR, NAF, PLX, GEX, HAH và HCM.

Ở chiều mua ròng, nhóm Ngân hàng dẫn đầu. Các mã được mua ròng mạnh gồm: ACB, STB, VHM, MWG, HDB, CTG, VPB, GMD, MSN và VIX.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 9.447,0 tỷ đồng, tăng 128,8%, chiếm 40,5% tổng giá trị giao dịch.

Giao dịch thỏa thuận nổi bật nhất trong ngày diễn ra tại VIC với 25,2 triệu cổ phiếu, tương đương 4.997,4 tỷ đồng, được nhà đầu tư nước ngoài bán cho tổ chức trong nước.

Bên cạnh đó, giao dịch thỏa thuận giữa các nhà đầu tư cá nhân trong nước xuất hiện tại MSN với giá trị 700,8 tỷ đồng, PET với 495,6 tỷ đồng và VJC với 484,1 tỷ đồng.

Tỷ trọng dòng tiền tăng tại các nhóm Ngân hàng, Dầu khí, Bán lẻ, Xây dựng, Thiết bị điện, Kho bãi, Vận tải thủy, Khai khoáng, Hàng không và Viễn thông; trong khi giảm ở các nhóm Bất động sản, Chứng khoán, Công nghệ Thông tin, Thép và Thực phẩm.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa (VNMID) và vốn hóa nhỏ (VNSML), trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn (VN30).