Thứ Tư, 15/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Chủ tịch Fed lại phát tín hiệu giảm thêm lãi suất, dừng chương trình thắt chặt định lượng

Bình Minh

15/10/2025, 13:46

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ngày 14/10 đưa ra những tín hiệu quan trọng về chính sách tiền tệ của Fed, gồm có thể sắp ngừng chương trình thắt chặt định lượng (QT) và có thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai...

Chủ tịch Fed Jerome Powell - Ảnh: Bloomberg.
Chủ tịch Fed Jerome Powell - Ảnh: Bloomberg.

Trong bài phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội Kinh tế kinh doanh Quốc gia (NABE) ở Philadelphia, ông Powell đã trình bày chi tiết về lập trường của Fed đối với tiến trình "thắt chặt định lượng" - nỗ lực giảm bớt lượng chứng khoán trị giá hơn 6 nghìn tỷ USD trên bảng cân đối kế toán của Fed.

Dù không đưa ra ngày cụ thể để chương trình này kết thúc, ông Powell cho biết có những dấu hiệu cho thấy Fed sắp đạt được mục tiêu dự trữ đủ tại các ngân hàng. Ông nhấn mạnh rằng kế hoạch lâu dài của Fed là ngừng QT khi dự trữ của các ngân hàng ở mức cao hơn một chút so với mức mà họ cho là đủ. "Chúng tôi có thể đạt đến điểm đó trong những tháng tới và đang theo dõi chặt chẽ một loạt các chỉ số để đưa ra quyết định này”, ông nói.

Về lãi suất, ông Powell không đưa ra một cam kết hay định hướng cụ thể về con đường giảm lãi suất, nhưng việc ông đề cập đến sự suy yếu của thị trường lao động cho thấy việc nới lỏng chính sách là điều đang Fed được cân nhắc - đúng như những gì mà thị trường tài chính đang mong đợi.

Chủ tịch Fed lưu ý rằng nếu Fed hành động quá nhanh, hệ quả có thể sẽ là nỗ lực kiểm soát lạm phát bị bỏ dở và sau đó sẽ phải mất nhiều công sức hơn để hoàn thành. Ngược lại, nếu hành động quá chậm, hệ quả sẽ là những tổn thất không cần thiết trên thị trường lao động. Ông nói: "Chúng tôi đang ở trong tình huống khó khăn khi phải cân bằng giữa hai điều này”.

Phần lớn bài phát biểu của ông Powell tập trung vào vấn đề trái phiếu kho bạc và chứng khoán được bảo đảm bằng các khoản vay thế chấp nhà trên bảng cân đối kế toán của Fed. Vấn đề bảng cân đối kế toán được cho là một nội dung phức tạp trong chính sách tiền tệ của Fed, nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường tài chính.

Thông qua việc bán ra chứng khoán, tức QT, Fed hút bớt tiền khỏi lưu thông, khiến cho các điều kiện tài chính bớt nới lỏng hơn. QT trái ngược với nới lỏng định lượng (QE) - việc mua vào chứng khoán, làm gia tăng quy mô bảng cân đối kế toán của Fed - nhằm bơm thanh khoản vào hệ thống.

Khi điều kiện tài chính trong nền kinh tế bị thắt chặt, Fed thực hiện QE để hướng tới việc có dự trữ "dồi dào", giúp các ngân hàng có thể tiếp cận thanh khoản dễ dàng và giữ cho nền kinh tế vận hành trơn tru. Khi điều kiện thay đổi, Fed hướng tới dự trữ "đủ" - một bước giảm xuống từ mức “dồi dào” - để ngăn tình trạng có quá nhiều vốn lưu thông trong hệ thống.

Trong thời kỳ đại dịch Covid, Fed đã mua mạnh trái phiếu kho bạc và chứng khoán đảm bảo bằng các khoản vay thế chấp nhà, làm tăng bảng cân đối lên gần 9 nghìn tỷ USD. Từ giữa năm 2022, Fed đã dần để cho các chứng khoán này đáo hạn mà không tái đầu tư - tức là triển khai QT, đồng nghĩa thực hiện việc thắt chặt một phần chính sách tiền tệ.

Một câu hỏi lớn đang được thị trường đặt ra là Fed cần đi bao xa với QT, và những bình luận của ông Powell ngày 14/10 cho thấy việc kết thúc chương trình này đang đến gần. Ông lưu ý "đã bắt đầu có một số dấu hiệu cho thấy điều kiện thanh khoản đang dần thắt chặt" và có thể báo hiệu rằng việc giảm thanh khoản thêm nữa sẽ cản trở tăng trưởng kinh tế. Ông cũng cho biết Fed không có kế hoạch quay trở lại quy mô bảng cân đối kế toán của thời trước Covid, là mức gần 4 nghìn tỷ USD.

Thị trường đang đặt cược mạnh rằng Fed sẽ có thêm hai đợt cắt giảm trong năm nay, và một số quan chức Fed gần đây đã ủng hộ quan điểm đó, nhưng ông Powell không cam kết. Ông nói: "Không có con đường nào không có rủi ro chính sách, vì chúng tôi đang phải điều hướng giữ các mục tiêu việc làm và lạm phát”.

Công tác hoạch định chính sách tiền tệ Fed đang bị cản trở phần nào bởi việc Chính phủ Mỹ đóng cửa, khiến một số báo cáo kinh tế quan trọng bị hoãn lại. Giới chức Fed dựa vào các chỉ số như báo cáo bảng lương phi nông nghiệp, doanh số bán lẻ và các chỉ số giá khác nhau để đưa ra quyết định của họ.

Ông Powell cho biết Fed đang tiếp tục phân tích tình trạng của nền kinh tế dựa trên các dữ liệu có sẵn. Ông nói: "Theo những dữ liệu mà chúng tôi có được, có thể nói rằng triển vọng việc làm và lạm phát dường như không thay đổi nhiều kể từ cuộc họp tháng 9 cách đây 4 tuần”.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ có trước khi Chính phủ nước này đóng cửa cho thấy các hoạt động kinh tế của nước này có thể đang ở trong một quỹ đạo vững chắc hơn dự báo. Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) - sau khi hoãn công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 lẽ ra được vào đầu tháng này - cho biết sẽ công bố số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 vào tuần tới. Ông Powell nhận định rằng số liệu có ở thời điểm hiện tại cho thấy giá cả trong nền kinh tế tăng lên, nhưng chủ yếu do thuế quan chứ không phải áp lực lạm phát căn bản.

Fed hạ lãi suất có giúp Chính phủ Mỹ bớt gánh nặng nợ nần?

09:23, 13/10/2025

Fed hạ lãi suất có giúp Chính phủ Mỹ bớt gánh nặng nợ nần?

Dù lo lạm phát, Fed vẫn dự định tiếp tục giảm lãi suất trong năm nay

09:20, 09/10/2025

Dù lo lạm phát, Fed vẫn dự định tiếp tục giảm lãi suất trong năm nay

Ai có thể thay ông Powell làm Chủ tịch Fed?

11:11, 29/09/2025

Ai có thể thay ông Powell làm Chủ tịch Fed?

Từ khóa:

fed lãi suất Powell thế giới

Đọc thêm

10 công ty chế tạo chip lớn nhất tại Mỹ

10 công ty chế tạo chip lớn nhất tại Mỹ

Ngành công nghiệp bán dẫn Mỹ đang chứng kiến cuộc đua quyết liệt giữa các công ty lớn như Nvidia, Intel và Broadcom, nhằm chiếm lĩnh thị trường con chip trí tuệ nhân tạo (AI) đang bùng nổ...

Tổng thống Trump muốn trừng phạt Tây Ban Nha vì không chịu tăng chi tiêu quân sự

Tổng thống Trump muốn trừng phạt Tây Ban Nha vì không chịu tăng chi tiêu quân sự

Tuyên bố này được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất loại Tây Ban Nha khỏi NATO vì Madrid không chấp nhận các cam kết mới về chi tiêu...

Ấn Độ muốn đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ trước tháng 12

Ấn Độ muốn đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ trước tháng 12

Ấn Độ đang cố gắng đẩy nhanh tiến trình đàm phán thương mại với Mỹ, với mục tiêu hoàn tất thỏa thuận trước tháng 12 - theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Bloomberg...

Ông Trump dọa dừng nhập khẩu dầu ăn từ Trung Quốc

Ông Trump dọa dừng nhập khẩu dầu ăn từ Trung Quốc

Động thái này nhằm đáp trả việc Trung Quốc ngừng nhập khẩu đậu tương Mỹ trong những tháng qua...

Anh, Mỹ trừng phạt tổ chức lừa đảo trực tuyến Campuchia

Anh, Mỹ trừng phạt tổ chức lừa đảo trực tuyến Campuchia

Các biện pháp này bao gồm đóng băng khối tài sản trị giá khoảng 130 triệu bảng Anh (hơn 173 triệu USD) tại London liên quan đến tổ chức này...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Duy Tân - Hành trình 38 năm “bền bỉ, vươn mình”

Doanh nghiệp

2

Kết thúc quý 3, DNSE hoàn thành vượt mức mục tiêu lợi nhuận cả năm 2025

Chứng khoán

3

Dòng tiền bắt đáy dè dặt, thanh khoản giảm mạnh

Chứng khoán

4

[Video]: Thanh Hóa đồng loạt khởi công, khánh thành 4 dự án hơn 5.400 tỷ đồng

Đầu tư

5

Phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đạt và vượt các chỉ tiêu

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy