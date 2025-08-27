Chủ tịch LDP đăng ký bán 8,1% vốn

Nếu giao dịch thành công, ông Kiên sẽ giảm số lượng nắm giữ còn 88.792 cổ phiếu, chiếm 0,7% và không còn là cổ đông lớn tại công ty.

CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar (mã LDP-HNX) thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ.

Theo đó, ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị vừa đăng ký bán 1,085 triệu cổ phiếu, chiếm 8,1% vốn tại LDP. Nếu giao dịch thành công, ông Kiên sẽ giảm số lượng nắm giữ còn 88.792 cổ phiếu, chiếm 0,7% và không còn là cổ đông lớn. Mục đích để cơ cấu danh mục, thực hiện theo phương thức thoả thuận và/hoặc khớp lệnh, trong giai đoạn từ 29/08-27/09.

Hiện, giá cổ phiếu LDP tăng thêm 2,94% lên 14.000 đồng và đã có 4 phiên tăng liên tiếp và tạm tính mức giá này ông Kiên có thể thu về hơn 15 tỷ đồng.

Trước đó, ông Kiên đăng ký mua 1,3 triệu cổ phiếu từ ngày 11/3-9/4 nhưng kết thúc đợt giao dịch trên ông Kiên chỉ mua được 1.085.000 cổ phiếu, chiếm 8,54%. Nguyên nhân không mua hết do diễn biến thị trường chưa phù hợp và nâng số lượng cổ phiếu từ 0% lên 8,54% vốn tại LDP.

Được biết, Hội đồng Quản trị công ty đang triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ladophar cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận với thời gian nộp tiền mua từ ngày 22/08/2025 đến hết ngày 30/09/2025.

Theo đó, Quỹ Đầu tư Năng động Vision đăng ký mua 4.250.000 cổ phiếu, chiếm 16,13% vốn sau chào bán; Công ty Cổ phần quản lý quỹ HD đăng ký mua 4.000.000 cổ phiếu, chiếm 15,18% vốn sau chào bán; Công ty Cổ phần APC Holdings đăng ký mua 5.390.000 cổ phiếu, chiếm 20,46% vốn sau chào bán.

Trước đó, HĐQT Ladophar đã thông qua kế hoạch chào bán 13,64 triệu cổ phiếu cho 03 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 11.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, công ty sẽ thu về hơn 150 tỷ đồng. Theo kế hoạch, 58,51 tỷ đồng để trả nợ vay và nợ trái phiếu, gần 66 tỷ đồng từ nguồn vốn huy động sẽ dành cho dự án nhà máy chiết xuất dược liệu bằng công nghệ CO2 siêu tới hạn, phần còn lại dùng mua sắm thiết bị sản xuất.

Số lượng cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 127.031.670.000 đồng lên 263.431.670.000 đồng.

Hiện HXN đã chuyển cổ phiếu LDP từ diện bị kiểm soát sang diện bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế năm 2024 là số dương và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 là số âm, tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

6 tháng đầu năm 2025, LDP ghi nhận doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ tăng 19,45% lên 111,19 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 15,5% lên 2,11 tỷ đồng.