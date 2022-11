Chủ tịch nước: Doanh nghiệp là “người hùng” trong kinh tế, đưa kim ngạch thương mại Việt -Thái đạt 30 tỷ USD vào năm 2025

Cùng dự có Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith, lãnh đạo một số bộ, ngành hai nước. Sự kiện thu hút gần 350 doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan cùng tham dự.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các doanh nghiệp chính là “những người hùng” trong kinh tế, những người sẽ đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Thái Lan đạt 30 tỷ USD vào năm 2025.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Thái Lan và Việt Nam là các đối tác chiến lược của nhau, luôn đồng hành ủng hộ lẫn nhau vượt qua khó khăn để phát triển tốt hơn, cả song phương và trong các khuôn khổ khu vực và quốc tế. Do đó, doanh nghiệp hai nước cần tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong những lĩnh vực cùng có tiềm năng và lợi ích như kinh tế số, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, tăng trưởng xanh và bền vững.

Chủ tịch nước vui mừng chứng kiến lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ ứng dụng QR code giữa Việt Nam và Thái Lan; cho rằng đây là minh chứng sống động về sự hợp tác hiệu quả giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ thống ngân hàng thương mại hai nước, góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch và đặc biệt là khuyến khích sử dụng đồng bản tệ mỗi nước.

Chủ tịch nước nêu rõ, 30 năm qua đặc biệt là 10 năm gần đây, Thái Lan là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo hai nước đã thống nhất đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đưa kim ngạch song phương lên 25 đến 30 tỷ USD. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch nước cho rằng vai trò rất lớn của những doanh nhân hai nước, đặc biệt là các doanh nghiệp tiêu biểu đóng góp quan trọng vào mối quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp gỡ doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam – Thái Lan - Ảnh: TTXVN Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith bày tỏ vui mừng về kết quả hợp tác hai nước, nhất là các định hướng hợp tác trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Thái Lan. Ông nhấn mạnh đến việc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Thương mại Thái Lan với nhiều điều khoản hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy hợp tác và đầu tư. Cùng với đó là các ngân hàng hai bên ra mắt dịch vụ thanh toán bằng mã QR code xuyên biên giới giữa Thái Lan và Việt Nam, qua đó kỳ vọng thúc đẩy tiêu dùng, du lịch và giao thương giữa hai nước và khuyến khích sử dụng đồng bản tệ mỗi nước.

Bộ trưởng Tài chính Thái Lan cũng đặc biệt quan tâm đến việc hợp tác giữa khu vực nhà nước và tư nhân ở mỗi nước; cho biết, Thái Lan cũng đang phấn đấu hỗ trợ nhiều mặt mới phù hợp với xu thế kinh tế mới của thế giới là kinh tế số, qua đó hỗ trợ cho đầu tư và du lịch và làm cho các nhà kinh doanh Thái Lan và Việt Nam thuận lợi hơn trong hợp tác kinh doanh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ trưởng Tài chính Thái Lan chứng kiến lễ công bố Kết nối thanh toán bán lẻ ứng dụng mã phản hồi nhanh (QR code) giữa Việt Nam và Thái Lan - Ảnh: TTXVN Tại sự kiện, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến lễ ra mắt dịch vụ Thanh toán bằng QR code xuyên biên giới giữa Thái Lan và Việt Nam. Các đại biểu tham dự sự kiện đã chứng kiến ký kết Biên bản ghi nhớ MOU giữa Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) tỉnh Chonburi và Liên minh Xúc tiến Đầu tư Quốc tế - Invest Global. MOU bao gồm các nội dung hợp tác hai bên triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại như: Thúc đẩy trao đổi thông tin về chính sách, hỗ trợ hợp tác giữa các doanh nghiệp, khuyến khích các công ty hai nước tham dự các sự kiện liên quan đến doanh nghiệp, và tạo điều kiện để kết nối doanh nghiệp, mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Cũng tại chương trình gặp gỡ doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam - Thái Lan, cơ quan chức năng hai nước cũng đã hỗ trợ doanh nghiệp hai nước trao đổi, mở rộng thêm các lĩnh vực hợp tác mới, thay vì các lĩnh vực truyền thống, như năng lượng, công nghệ cao, công nghệ tái tạo, môi trường, tài chính - ngân hàng.