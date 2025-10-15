Chủ tịch nước: Khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của nông dân Việt Nam

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 15/10/2025
Hà Lê
15/10/2025, 08:04
Lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc và Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 diễn ra nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam khẳng định vai trò to lớn của nông dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Tối 14/10, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà Khoa học của nhà nông năm 2025 nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025). Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu tại buổi lễ.
VINH DANH “HAI NHÀ” – NÔNG DÂN VÀ NHÀ KHOA HỌC CỦA NHÀ NÔNG
Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2025” là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh những người nông dân tiêu biểu trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ Tổ quốc. Đây là những gương điển hình về tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, biết khai thác hiệu quả các nguồn lực, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững.
Việc trao danh hiệu đồng thời cho nông dân xuất sắc và nhà khoa học của nhà nông mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện mối gắn kết chặt chẽ, tương hỗ giữa “hai nhà” trong tiến trình phát triển nông nghiệp hiện đại. Năm 2025, hoạt động này càng có ý nghĩa hơn khi Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo cơ sở thúc đẩy sự liên kết giữa khoa học – công nghệ với sản xuất nông nghiệp thực tiễn.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng các nông dân và nhà khoa học được tôn vinh, đồng thời khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, nông dân luôn giữ vai trò quan trọng, đóng góp to lớn trong quá trình khai phá đất đai, lập nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch nước Lương Cường cho biết qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam đã trở thành tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của giai cấp nông dân; có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch nước trân trọng những tấm gương nông dân từ hai bàn tay trắng, bằng lao động cần cù và sáng tạo, đã vươn lên trở thành tỷ phú trên đồng ruộng, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và cộng đồng; những nông dân tiên phong trong chuyển đổi số nông nghiệp, tích cực tham gia phát minh, sáng chế, hiến đất xây dựng nông thôn mới, bảo vệ biên cương Tổ quốc.
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương nỗ lực, đóng góp của các nông dân tiêu biểu và nhà khoa học của nhà nông trong sự nghiệp đổi mới đất nước; đồng thời hoan nghênh sáng kiến của Hội Nông dân Việt Nam khi duy trì chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” suốt 13 năm qua, góp phần lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn và bảo vệ Tổ quốc.
NÔNG DÂN - CHỦ THỂ CỦA ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NÔNG NGHIỆP
Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, nông nghiệp, nông dân, nông thôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.
Theo Chủ tịch nước, đây là nền tảng và lực lượng to lớn góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam.
Chủ tịch nước đề nghị Hội Nông dân Việt Nam phát huy truyền thống 95 năm vẻ vang, tiếp tục làm tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội cần đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; thường xuyên đối thoại, lắng nghe ý kiến của nông dân và mở rộng sáng kiến “Lắng nghe nông dân nói”.
Cùng với đó, Hội cần đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, thu hút đông đảo hội viên, nông dân ở mọi vùng miền, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tham gia.
Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng giai cấp nông dân và củng cố liên minh công nhân - nông dân - trí thức là nền tảng quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, Hội Nông dân các cấp cần phối hợp chặt chẽ với đội ngũ trí thức, nhà khoa học để hỗ trợ nông dân nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong nông nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái và chủ động hội nhập quốc tế.
Chủ tịch nước mong muốn Hội tiếp tục khơi dậy và phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng; nông dân phải thực sự là chủ thể, là trung tâm của phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
