Chính phủ yêu cầu thực hiện quyết liệt nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm “mọi người có nhà, mọi nhà có Tết”

Chủ Nhật, 07/12/2025
Lý Hà
07/12/2025, 09:31
Kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu toàn hệ thống tập trung khắc phục hậu quả bão lũ, sửa chữa và xây mới nhà cho người dân bị thiệt hại, triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành mục tiêu năm 2025 và chuẩn bị tốt cho năm 2026.
Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025, Chính phủ đánh giá bối cảnh kinh tế - xã hội tiếp tục chịu nhiều sức ép khi tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, thiên tai, bão lũ xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Năm 2025 ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, với hơn 400 người chết, hơn 700 người bị thương; hàng chục nghìn căn nhà bị cuốn trôi hoặc hư hỏng; nhiều công trình hạ tầng bị tàn phá. Tổng thiệt hại kinh tế ước gần 100 nghìn tỷ đồng, tương đương 0,7 – 0,8% GDP.
Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự đồng hành của Quốc hội; sự chung sức đồng lòng của người dân và doanh nghiệp cùng hỗ trợ quốc tế, Chính phủ và các địa phương đã nỗ lực triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2025 duy trì xu hướng tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tốt hơn tháng trước và cùng kỳ năm trước.
Kinh tế vĩ mô được giữ ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn tiếp tục được bảo đảm. CPI bình quân 11 tháng tăng 3,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 30,9%. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 840 tỷ USD, tăng 17,2%; xuất siêu hơn 20,5 tỷ USD. Giải ngân đầu tư công ước 553,25 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 60,6% kế hoạch; vốn FDI đăng ký gần 33,7 tỷ USD, tăng 7,4%.
Nhiều địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên. Các công trình trọng điểm quốc gia, nhất là hạ tầng giao thông và năng lượng, tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, với tổng vốn đầu tư hơn 1,2 triệu tỷ đồng.
Công tác an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Trong 11 tháng, gần 6,8 nghìn tỷ đồng từ dự phòng ngân sách trung ương đã được phân bổ hỗ trợ các địa phương. Chính phủ thành lập Quỹ Nhà ở quốc gia để thúc đẩy chương trình nhà ở xã hội; đồng thời khởi công 100 trường học liên cấp tại các xã biên giới.
Công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; nhiều vướng mắc tại gần 3.000 dự án kéo dài đã được tập trung xử lý. Trong ứng phó bão lũ, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt từ sớm, phát động “Chiến dịch Quang Trung” nhằm huy động tổng lực xây dựng, sửa chữa nhà ở và tái định cư cho người dân có nhà cửa bị cuốn trôi, đổ sập.
Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên Chính phủ cũng chỉ ra nhiều khó khăn. Động lực tăng trưởng chưa bền vững; giải ngân đầu tư công dù cải thiện nhưng chưa đạt yêu cầu; hoạt động du lịch tại khu vực chịu thiên tai bị chững lại.
Một số văn bản hướng dẫn thi hành luật còn chậm ban hành; tỷ lệ thủ tục hành chính trực tuyến của một số bộ ngành còn thấp. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, ô nhiễm môi trường đô thị và tội phạm công nghệ cao vẫn diễn biến phức tạp.
Phát biểu kết luận, Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết lĩnh vực, góp phần hoàn thành mục tiêu năm 2025. Thủ tướng chia sẻ với người dân vùng lũ, đánh giá cao tinh thần “tương thân, tương ái”, cùng nỗ lực khôi phục đời sống và sản xuất.
Thủ tướng cũng chỉ rõ các hạn chế, khó khăn cần khắc phục và nêu bài học kinh nghiệm cho thời gian tới. Đặc biệt, yêu cầu hoàn thành sửa chữa hơn 34 nghìn ngôi nhà hư hỏng do thiên tai trước 31/12/2025 và xây mới 1.628 ngôi nhà cho các hộ mất nhà trước 30/1/2026, để “mọi người có nhà, mọi nhà có Tết”. Đồng thời, khôi phục sản xuất, việc làm, đảm bảo sinh kế cho người dân, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia.
Trên cơ sở đánh giá bối cảnh quốc tế và yêu cầu của năm 2025 và cả nhiệm kỳ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Trước hết, chuẩn bị chu đáo các nội dung liên quan bế mạc Kỳ họp Quốc hội thứ 10; các đề án, báo cáo trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đại hội thi đua yêu nước, hướng tới Đại hội XIV của Đảng.
Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, làm nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Chính sách tiền tệ phải chủ động, linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm. Phản ứng chính sách phải kịp thời, hiệu quả.
Về đầu tư, yêu cầu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; ban hành các nghị định vận hành Trung tâm tài chính quốc tế; thu hút mạnh FDI và đầu tư tư nhân; phân bổ chi tiết dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công 2026. Các bộ ngành rà soát kỹ danh mục công trình khánh thành, khởi công dịp 19/12/2025.
Về tiêu dùng, Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy thị trường trong nước, thương mại điện tử, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu; đẩy mạnh kích cầu, khuyến mại, hội chợ; xem xét miễn giảm thuế, phí, lệ phí; tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp cuối năm.
Về xuất khẩu, yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, chuỗi cung ứng; đẩy nhanh đàm phán các hiệp định FTA mới; thực hiện quyết liệt giải pháp gỡ “Thẻ vàng” IUU trong năm 2025.
Trong nhóm nhiệm vụ phát triển các động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng nhấn mạnh hoàn thiện thể chế để trở thành lợi thế cạnh tranh; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo; mở rộng khu thương mại tự do, mô hình kinh doanh mới; phát triển lĩnh vực mới như bán dẫn, AI, năng lượng tái tạo; tăng cường liên kết vùng, phát triển đô thị và khai thác không gian biển, không gian ngầm, không gian vũ trụ.
Cùng với đó, yêu cầu triển khai hiệu quả các Nghị quyết 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72 của Bộ Chính trị; trình các Nghị quyết mới về kinh tế nhà nước, FDI và văn hóa; rà soát quy định pháp luật liên quan công tác quy hoạch, phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và mục tiêu tăng trưởng hai con số; cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn.
Thủ tướng cũng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc tại các dự án tồn đọng kéo dài. Ngân hàng Nhà nước thực hiện phương án xử lý ngân hàng yếu kém; Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo 751 chuẩn bị triển khai cơ chế tháo gỡ cho gần 3.000 dự án.
Thủ tướng dành nhiều thời gian chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ. Yêu cầu hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men cho hộ có nguy cơ thiếu đói; xử lý môi trường; khôi phục hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ vật tư, cây giống, con giống để sớm ổn định đời sống.
Các địa phương phải nhanh chóng thống kê thiệt hại, huy động nguồn lực sửa chữa nhà cửa, khẩn trương hoàn thành các hạng mục tái thiết gắn với chuẩn bị Tết Nguyên đán. Yêu cầu nâng cấp hệ thống dự báo, cảnh báo sớm thiên tai; tăng cường năng lực phòng chống thiên tai tại cơ sở, nhất là cấp xã.
Về văn hóa – xã hội, Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ đầy đủ người có công, gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành 100 nghìn căn trong năm 2025.
Thủ tướng cũng yêu cầu củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại, truyền thông; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh với thông tin sai trái; tạo đồng thuận xã hội.
Giao nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng nhắc nhở các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm 2025 và 5 năm 2021-2025; tạo thế, tạo đà, tạo lực thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 10 nội dung trọng tâm thời gian tới:
1. Chuẩn bị kỹ các nội dung trình Trung ương, Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đại hội Thi đua yêu nước
Rà soát, hoàn thiện các đề án, dự án, báo cáo; chú trọng giải trình, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các dự án luật trình thông qua tại Kỳ họp thứ 10. Tổ chức tốt Đại hội Thi đua yêu nước; chuẩn bị nhiệm vụ phục vụ Đại hội XIV. Bộ Nội vụ hoàn thành khen thưởng trước 10/12/2025.
2. Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, điều hành chính sách tiền tệ – tài khóa chặt chẽ
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành lãi suất, tỉ giá phù hợp; tập trung tín dụng cho sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát tín dụng rủi ro; trình phương án sàn giao dịch vàng trong tháng 12/2025. Bộ Tài chính phát huy dư địa tài khóa, đẩy mạnh giải ngân, miễn giảm thuế phí hợp lý, phấn đấu thu ngân sách vượt 25%, hoàn thiện Nghị quyết 01/2026.
3. Làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ động lực tăng trưởng mới
Đẩy mạnh đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu; phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công; triển khai Trung tâm tài chính quốc tế; thu hút FDI, tư nhân; hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng; phát triển thương mại điện tử, kích cầu tiêu dùng; đàm phán, ký kết thêm FTA; mở cửa thị trường nông sản, gỡ “Thẻ vàng” IUU. Tạo động lực mới từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, AI, chip bán dẫn, năng lượng tái tạo, mô hình kinh doanh mới.
4. Triển khai quyết liệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị
Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72; khẩn trương trình các Nghị quyết mới về kinh tế nhà nước, FDI, văn hóa. Bộ KH&CN hoàn thành hồ sơ Chương trình khoa học – công nghệ trọng điểm và trình Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo trong tháng 12/2025.
5. Hoàn thiện pháp luật về quy hoạch
Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về công tác quy hoạch; điều chỉnh nội dung các quy hoạch đã phê duyệt phù hợp mô hình chính quyền 2 cấp và mục tiêu tăng trưởng hai con số.
6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Hoàn thiện hệ thống văn bản, hướng dẫn; xử lý trụ sở, tài sản công; bảo đảm cơ sở vật chất cho bộ máy. Bộ Nội vụ trình các văn bản triển khai Kết luận 206-KL/TW về tiền lương, phụ cấp, sắp xếp bộ máy trước 15/12/2025.
7. Tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, xử lý dứt điểm tổ chức tín dụng yếu kém
NHNN xử lý cơ cấu lại SCB trong tháng 12/2025; Bộ Tài chính chuẩn bị triển khai cơ chế tháo gỡ gần 3.000 dự án tồn đọng theo chủ trương của Bộ Chính trị.
8. Khắc phục hậu quả thiên tai, chủ động ứng phó bão lũ
Hỗ trợ lương thực, thuốc men, khôi phục hạ tầng; cung ứng vật tư, cây – con giống; huy động nguồn lực khôi phục sản xuất; thần tốc xây dựng, sửa nhà ở cho người dân. Rà soát, nâng cấp hệ thống dự báo, cảnh báo sớm; tăng cường năng lực phòng chống thiên tai cấp xã.
9. Chăm lo văn hóa – xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống Nhân dân
Thực hiện tốt chính sách với người có công, gia đình chính sách, người nghèo, vùng khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa – nghệ thuật quy mô lớn; phát triển công nghiệp văn hóa – giải trí; đẩy mạnh nhà ở xã hội, hoàn thành và vượt mục tiêu 100.000 căn năm 2025.
10. Củng cố quốc phòng – an ninh, đẩy mạnh đối ngoại, tăng cường truyền thông chính sách
Giữ vững trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; tăng cường thông tin – truyền thông, nhất là truyền thông chính sách; chủ động đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, bảo đảm đồng thuận xã hội.
14:52, 06/12/2025
Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực. Tăng trưởng kinh tế ở nhiều địa phương khởi sắc, ước tính có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng năm 2025 từ 8% trở lên.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết ngày 4/12/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 2654/QĐ-TTg trong đó quy định giảm lãi suất cho vay 2%/năm trong 3 tháng đối với khoảng 3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão, lũ tại 22 tỉnh/thành phố với số tiền lãi hỗ trợ khách hàng dự kiến hơn 1.100 tỷ đồng.
Ở cấp độ Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất ngân sách Trung ương năm 2025 với tổng số tiền trên 6,8 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại.
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng, công tác giải ngân đầu tư công, triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia và các nội dung điều hành quan trọng, trong đó nhấn mạnh yêu cầu giữ ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và khắc phục hậu quả bão lũ.
