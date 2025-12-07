Chính phủ yêu cầu thực hiện quyết liệt nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm “mọi người có nhà, mọi nhà có Tết”

Kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu toàn hệ thống tập trung khắc phục hậu quả bão lũ, sửa chữa và xây mới nhà cho người dân bị thiệt hại, triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành mục tiêu năm 2025 và chuẩn bị tốt cho năm 2026.

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025, Chính phủ đánh giá bối cảnh kinh tế - xã hội tiếp tục chịu nhiều sức ép khi tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, thiên tai, bão lũ xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng.

VỮNG VÀNG TRƯỚC “TÁC ĐỘNG KÉP”, DUY TRÌ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Năm 2025 ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, với hơn 400 người chết, hơn 700 người bị thương; hàng chục nghìn căn nhà bị cuốn trôi hoặc hư hỏng; nhiều công trình hạ tầng bị tàn phá. Tổng thiệt hại kinh tế ước gần 100 nghìn tỷ đồng, tương đương 0,7 – 0,8% GDP.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự đồng hành của Quốc hội; sự chung sức đồng lòng của người dân và doanh nghiệp cùng hỗ trợ quốc tế, Chính phủ và các địa phương đã nỗ lực triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2025 duy trì xu hướng tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tốt hơn tháng trước và cùng kỳ năm trước.

Thủ tướng chỉ đạo 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới - Ảnh: VGP

Kinh tế vĩ mô được giữ ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn tiếp tục được bảo đảm. CPI bình quân 11 tháng tăng 3,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 30,9%. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 840 tỷ USD, tăng 17,2%; xuất siêu hơn 20,5 tỷ USD. Giải ngân đầu tư công ước 553,25 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 60,6% kế hoạch; vốn FDI đăng ký gần 33,7 tỷ USD, tăng 7,4%.

Nhiều địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên. Các công trình trọng điểm quốc gia, nhất là hạ tầng giao thông và năng lượng, tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, với tổng vốn đầu tư hơn 1,2 triệu tỷ đồng.

Công tác an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Trong 11 tháng, gần 6,8 nghìn tỷ đồng từ dự phòng ngân sách trung ương đã được phân bổ hỗ trợ các địa phương. Chính phủ thành lập Quỹ Nhà ở quốc gia để thúc đẩy chương trình nhà ở xã hội; đồng thời khởi công 100 trường học liên cấp tại các xã biên giới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu - Ảnh: VGP

Công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; nhiều vướng mắc tại gần 3.000 dự án kéo dài đã được tập trung xử lý. Trong ứng phó bão lũ, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt từ sớm, phát động “Chiến dịch Quang Trung” nhằm huy động tổng lực xây dựng, sửa chữa nhà ở và tái định cư cho người dân có nhà cửa bị cuốn trôi, đổ sập.

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên Chính phủ cũng chỉ ra nhiều khó khăn. Động lực tăng trưởng chưa bền vững; giải ngân đầu tư công dù cải thiện nhưng chưa đạt yêu cầu; hoạt động du lịch tại khu vực chịu thiên tai bị chững lại.

Một số văn bản hướng dẫn thi hành luật còn chậm ban hành; tỷ lệ thủ tục hành chính trực tuyến của một số bộ ngành còn thấp. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, ô nhiễm môi trường đô thị và tội phạm công nghệ cao vẫn diễn biến phức tạp.

QUYẾT LIỆT TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Phát biểu kết luận, Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết lĩnh vực, góp phần hoàn thành mục tiêu năm 2025. Thủ tướng chia sẻ với người dân vùng lũ, đánh giá cao tinh thần “tương thân, tương ái”, cùng nỗ lực khôi phục đời sống và sản xuất.

Thủ tướng cũng chỉ rõ các hạn chế, khó khăn cần khắc phục và nêu bài học kinh nghiệm cho thời gian tới. Đặc biệt, yêu cầu hoàn thành sửa chữa hơn 34 nghìn ngôi nhà hư hỏng do thiên tai trước 31/12/2025 và xây mới 1.628 ngôi nhà cho các hộ mất nhà trước 30/1/2026, để “mọi người có nhà, mọi nhà có Tết”. Đồng thời, khôi phục sản xuất, việc làm, đảm bảo sinh kế cho người dân, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia.

Trên cơ sở đánh giá bối cảnh quốc tế và yêu cầu của năm 2025 và cả nhiệm kỳ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu - Ảnh: VGP

Trước hết, chuẩn bị chu đáo các nội dung liên quan bế mạc Kỳ họp Quốc hội thứ 10; các đề án, báo cáo trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đại hội thi đua yêu nước, hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, làm nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Chính sách tiền tệ phải chủ động, linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm. Phản ứng chính sách phải kịp thời, hiệu quả.

Về đầu tư, yêu cầu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; ban hành các nghị định vận hành Trung tâm tài chính quốc tế; thu hút mạnh FDI và đầu tư tư nhân; phân bổ chi tiết dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công 2026. Các bộ ngành rà soát kỹ danh mục công trình khánh thành, khởi công dịp 19/12/2025.

Về tiêu dùng, Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy thị trường trong nước, thương mại điện tử, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu; đẩy mạnh kích cầu, khuyến mại, hội chợ; xem xét miễn giảm thuế, phí, lệ phí; tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp cuối năm.

Về xuất khẩu, yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, chuỗi cung ứng; đẩy nhanh đàm phán các hiệp định FTA mới; thực hiện quyết liệt giải pháp gỡ “Thẻ vàng” IUU trong năm 2025.

Trong nhóm nhiệm vụ phát triển các động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng nhấn mạnh hoàn thiện thể chế để trở thành lợi thế cạnh tranh; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo; mở rộng khu thương mại tự do, mô hình kinh doanh mới; phát triển lĩnh vực mới như bán dẫn, AI, năng lượng tái tạo; tăng cường liên kết vùng, phát triển đô thị và khai thác không gian biển, không gian ngầm, không gian vũ trụ.

Cùng với đó, yêu cầu triển khai hiệu quả các Nghị quyết 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72 của Bộ Chính trị; trình các Nghị quyết mới về kinh tế nhà nước, FDI và văn hóa; rà soát quy định pháp luật liên quan công tác quy hoạch, phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và mục tiêu tăng trưởng hai con số; cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn.

TẬP TRUNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI

Thủ tướng cũng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc tại các dự án tồn đọng kéo dài. Ngân hàng Nhà nước thực hiện phương án xử lý ngân hàng yếu kém; Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo 751 chuẩn bị triển khai cơ chế tháo gỡ cho gần 3.000 dự án.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo - Ảnh: VGP

Thủ tướng dành nhiều thời gian chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ. Yêu cầu hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men cho hộ có nguy cơ thiếu đói; xử lý môi trường; khôi phục hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ vật tư, cây giống, con giống để sớm ổn định đời sống.

Các địa phương phải nhanh chóng thống kê thiệt hại, huy động nguồn lực sửa chữa nhà cửa, khẩn trương hoàn thành các hạng mục tái thiết gắn với chuẩn bị Tết Nguyên đán. Yêu cầu nâng cấp hệ thống dự báo, cảnh báo sớm thiên tai; tăng cường năng lực phòng chống thiên tai tại cơ sở, nhất là cấp xã.

Về văn hóa – xã hội, Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ đầy đủ người có công, gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành 100 nghìn căn trong năm 2025.

Thủ tướng cũng yêu cầu củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại, truyền thông; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh với thông tin sai trái; tạo đồng thuận xã hội.

Giao nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng nhắc nhở các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm 2025 và 5 năm 2021-2025; tạo thế, tạo đà, tạo lực thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.