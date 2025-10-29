Thứ Tư, 29/10/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Chủ tịch nước Lương Cường lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025

Việt An

29/10/2025, 10:13

Sáng 29/10, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025 và làm việc song phương tại Hàn Quốc...

Chủ tịch nước Lương Cường lên đường tới Hàn Quốc sáng 29/10. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Lương Cường lên đường tới Hàn Quốc sáng 29/10. Ảnh: TTXVN

Sáng 29/10, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025 tại thành phố Gyeongju và làm việc song phương tại Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung từ ngày 29/10 đến 1/11.

Đoàn chính thức tháp tùng Chủ tịch nước có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi; Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công; Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng.

Việt Nam chính thức trở thành thành viên của APEC tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế APEC lần thứ 10, ngày 15/11/1998 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Trong 27 năm tham gia APEC, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong hợp tác APEC và luôn được đánh giá là thành viên có nhiều đóng góp tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả vào việc hiện thực hóa các mục tiêu, tầm nhìn hợp tác của APEC cũng như nâng cao vai trò của Diễn đàn.

Việc Chủ tịch nước dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham gia Tuần lễ cấp cao APEC lần này sẽ góp phần thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với tiến trình hợp tác và liên kết kinh tế ở châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời khẳng định vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm và ngày càng chủ động của Việt Nam trong việc định hình cấu trúc hợp tác khu vực, hướng tới việc đăng cai APEC 2027.

Xây dựng vị trí việc làm cần quan tâm chế độ chính sách cho công chức

Xây dựng vị trí việc làm cần quan tâm chế độ chính sách cho công chức

Nhiều địa phương phản ánh tình trạng đội ngũ cán bộ cơ sở đang phải gánh thêm nhiều việc, nhiều phần việc do tinh giản biên chế nhưng thu nhập chưa được cải thiện, ảnh hưởng đến tâm lý, động lực và hiệu quả công tác...

Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao nội lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao nội lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Nhiều ý kiến đại biểu khuyến nghị cần đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, đặt năng suất, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng; tập trung ưu tiên phát triển kinh tế biển, logistic, nông nghiệp, dịch vụ, y tế, giáo dục…

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp khẩn về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên diện rộng ở miền Trung

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp khẩn về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên diện rộng ở miền Trung

Sáng sớm 29/10, trước tình hình mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh, thành phố miền Trung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn với các bộ, ngành, địa phương để tổ chức ứng phó, khắc phục hậu quả, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp thân mật với cộng đồng người Việt Nam và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, gửi gắm nhiều thông điệp về đại đoàn kết dân tộc, phát huy trí tuệ và bản sắc Việt trên đất khách.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Oxford: Việt Nam chọn con đường hòa bình, hợp tác cùng phát triển

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Oxford: Việt Nam chọn con đường hòa bình, hợp tác cùng phát triển

Trong chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, chiều 28/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách tại Đại học Oxford, truyền tải thông điệp về tầm nhìn phát triển của Việt Nam trong thế kỷ XXI – độc lập, tự chủ, đổi mới sáng tạo và hợp tác cùng thịnh vượng.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

1

5 câu hỏi về cuộc họp tuần này của Ngân hàng Trung ương châu Âu

Thế giới

2

Hội chợ Mùa Thu 2025: Cơ hội mua sắm đặc sản Việt

Thị trường

3

Chính phủ Mỹ ký thỏa thuận 80 tỷ USD thúc đẩy năng lượng hạt nhân

Thế giới

4

Quý 3 thành công của các tập đoàn xa xỉ

Đẹp +

5

Những thế mạnh đưa VPBankS vào nhóm dẫn đầu thị phần phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Chứng khoán

