USD tăng mạnh, dòng tiền toàn cầu tiếp tục đổ vào chứng khoán Mỹ

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm tuần thứ 3 liên tiếp do ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu Tài chính và Công nghiệp như Golman Sachs, Boeing, Caterpillar.

Nguyên nhân chủ yếu do đón nhận các thông tin vĩ mô kém tích cực trong tuần qua với chỉ số PCE lõi đạt 3,1% tăng nhẹ so với tháng trước nhưng là mức cao nhất từ 2024 trong khi GDP quý 4/2025 của Mỹ cũng được điều chỉnh giảm 0,7% từ mức 1,4% quý trước. Đóng cửa tuần, chỉ số DJIA tiếp tục dẫn đầu với mức giảm -1,99%, Nasdaq giảm -1,26% trong khi S&P500 giảm -1,6%.

Theo thống kê của Yuanta, trong tuần qua, dòng tiền ETF tại Mỹ gia tăng trở lại khi hút ròng 16,8 tỷ USD tăng 428% so với tuần trước. ETF cổ phiếu tại Mỹ đảo chiều hút ròng trở lại hơn 2 tỷ USD sau tuần rút ròng ở tuần trước trong bối cảnh USD tăng mạnh và thị trường kỳ vọng Fed sẽ không giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới.

Trong khi đó, ETF trái phiếu tại Mỹ cũng hút thêm 11,9 tỷ USD, +6% so với tuần trước khi lợi suất trái phiếu đang trong xu hướng tăng.

Dòng vốn vào các ETF cổ phiếu đầu tư ngoài Mỹ hút thêm 10,7 tỷ USD tăng 56.4% ở nhóm cổ phiếu trong khi ETF trái phiếu ngoài Mỹ lại bị rút ròng hơn 1 tỷ USD (-137,1%).

Diễn biến dòng vốn ở các quỹ ETF hàng hóa có tuần rút ròng thứ 2 liên tiếp khi rút ròng 1.8tỷ USD, trong bối cảnh USD tiếp tục mạnh lên gây sức ép cho giá kim loại quý.

Nhìn chung, dòng tiền vẫn đang lo ngại rủi ro và nhà đầu tư đang tái cơ cấu theo hướng vừa tăng nắm giữ trái phiếu Mỹ, vừa duy trì tỷ trọng cổ phiếu chọn lọc, đồng thời có xu hướng phân bổ ra các thị trường ngoài Mỹ, trong đó có khu vực Đông Nam Á.

Tại châu Á, vốn ngoại tiếp tục xu hướng rút ròng mạnh mẽ. Cụ thể, Đài Loan tiếp tục dẫn đầu với con số rút ròng 6,9 tỷ USD theo sau bởi Hàn Quốc 5,4 tỷ USD và Ấn Độ 2,7 tỷ USD. Các thị trường Thái Lan, Philippines cũng bị rút ròng lần lượt 629 triệu USD và 108 triệu USD.

Dòng vốn ETF vào khu vực Đông Nam Á tiếp tục hút ròng mạnh đạt 44,7 triệu USD trong đó Philippines, Thái Lan và Việt Nam dẫn đầu với giá trị lần lượt 23,8 triệu USD, 22,2 triệu USD và 13,6 triệu USD. Các yếu tố về chính trị và tăng trưởng ổn định cùng với định giá rẻ đang hỗ trợ dòng vốn quay trở lại khu vực sau giai đoạn rút ròng liên tục.

Riêng tại Việt Nam, dòng vốn ETF vào Việt Nam vẫn đang bị rút ròng với 13,2 triệu USD. Lượng rút ròng vẫn tập trung tại Vaneck và Fubon FTSE lần lượt 12,1 triệu USD và 5,5 triệu USD. Ở chiều ngược lại, E1VFVN30 và FUEVFVND cùng hút ròng 2,1 triệu USD trong khi FUESSV30 hút ròng 0,2 triệu USD, CGS Fullgoal hút 0,1 triệu USD.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại đảo chiều sang mua ròng trở lại với giá trị 1.153 tỷ đồng. Lượng mua ròng tập trung ở MWG (1.536 tỷ đồng) khi doanh nghiệp dự kiến IPO Điện Máy Xanh trong 2026. Ngoài ra, VNM (645 tỷ), HPG (493 tỷ), ACB (278 tỷ) cũng thu hút vốn ngoại mạnh. Ở chiều ngược lại, STB (798 tỷ), VHM (493 tỷ), VIC (453 tỷ) là các cổ phiếu dẫn đầu chiều bán ròng.