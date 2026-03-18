Trang chủ Chứng khoán

USD tăng mạnh, dòng tiền toàn cầu tiếp tục đổ vào chứng khoán Mỹ

Thu Minh

18/03/2026, 11:24

Trong tuần qua, dòng tiền ETF tại Mỹ gia tăng trở lại khi hút ròng 16,8 tỷ USD tăng 428% so với tuần trước. ETF cổ phiếu tại Mỹ đảo chiều hút ròng trở lại hơn 2 tỷ USD sau tuần rút ròng ở tuần trước trong bối cảnh USD tăng mạnh và thị trường kỳ vọng Fed sẽ không giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới.

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm tuần thứ 3 liên tiếp do ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu Tài chính và Công nghiệp như Golman Sachs, Boeing, Caterpillar.

Nguyên nhân chủ yếu do đón nhận các thông tin vĩ mô kém tích cực trong tuần qua với chỉ số PCE lõi đạt 3,1% tăng nhẹ so với tháng trước nhưng là mức cao nhất từ 2024 trong khi GDP quý 4/2025 của Mỹ cũng được điều chỉnh giảm 0,7% từ mức 1,4% quý trước. Đóng cửa tuần, chỉ số DJIA tiếp tục dẫn đầu với mức giảm -1,99%, Nasdaq giảm -1,26% trong khi S&P500 giảm -1,6%.

Theo thống kê của Yuanta, trong tuần qua, dòng tiền ETF tại Mỹ gia tăng trở lại khi hút ròng 16,8 tỷ USD tăng 428% so với tuần trước. ETF cổ phiếu tại Mỹ đảo chiều hút ròng trở lại hơn 2 tỷ USD sau tuần rút ròng ở tuần trước trong bối cảnh USD tăng mạnh và thị trường kỳ vọng Fed sẽ không giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới.

Trong khi đó, ETF trái phiếu tại Mỹ cũng hút thêm 11,9 tỷ USD, +6% so với tuần trước khi lợi suất trái phiếu đang trong xu hướng tăng.

Dòng vốn vào các ETF cổ phiếu đầu tư ngoài Mỹ hút thêm 10,7 tỷ USD tăng 56.4% ở nhóm cổ phiếu trong khi ETF trái phiếu ngoài Mỹ lại bị rút ròng hơn 1 tỷ USD (-137,1%). 

Diễn biến dòng vốn ở các quỹ ETF hàng hóa có tuần rút ròng thứ 2 liên tiếp khi rút ròng 1.8tỷ USD, trong bối cảnh USD tiếp tục mạnh lên gây sức ép cho giá kim loại quý.

Nhìn chung, dòng tiền vẫn đang lo ngại rủi ro và nhà đầu tư đang tái cơ cấu theo hướng vừa tăng nắm giữ trái phiếu Mỹ, vừa duy trì tỷ trọng cổ phiếu chọn lọc, đồng thời có xu hướng phân bổ ra các thị trường ngoài Mỹ, trong đó có khu vực Đông Nam Á.

Tại châu Á, vốn ngoại tiếp tục xu hướng rút ròng mạnh mẽ. Cụ thể, Đài Loan tiếp tục dẫn đầu với con số rút ròng 6,9 tỷ USD theo sau bởi Hàn Quốc 5,4 tỷ USD và Ấn Độ 2,7 tỷ USD. Các thị trường Thái Lan, Philippines cũng bị rút ròng lần lượt 629 triệu USD và 108 triệu USD.

Dòng vốn ETF vào khu vực Đông Nam Á tiếp tục hút ròng mạnh đạt 44,7 triệu USD trong đó Philippines, Thái Lan và Việt Nam dẫn đầu với giá trị lần lượt 23,8 triệu USD, 22,2 triệu USD và 13,6 triệu USD. Các yếu tố về chính trị và tăng trưởng ổn định cùng với định giá rẻ đang hỗ trợ dòng vốn quay trở lại khu vực sau giai đoạn rút ròng liên tục.

Riêng tại Việt Nam, dòng vốn ETF vào Việt Nam vẫn đang bị rút ròng với 13,2 triệu USD. Lượng rút ròng vẫn tập trung tại Vaneck và Fubon FTSE lần lượt 12,1 triệu USD và 5,5 triệu USD. Ở chiều ngược lại, E1VFVN30 và FUEVFVND cùng hút ròng 2,1 triệu USD trong khi FUESSV30 hút ròng 0,2 triệu USD, CGS Fullgoal hút 0,1 triệu USD.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại đảo chiều sang mua ròng trở lại với giá trị 1.153 tỷ đồng. Lượng mua ròng tập trung ở MWG (1.536 tỷ đồng) khi doanh nghiệp dự kiến IPO Điện Máy Xanh trong 2026. Ngoài ra, VNM (645 tỷ), HPG (493 tỷ), ACB (278 tỷ) cũng thu hút vốn ngoại mạnh. Ở chiều ngược lại, STB (798 tỷ), VHM (493 tỷ), VIC (453 tỷ) là các cổ phiếu dẫn đầu chiều bán ròng.

Cổ phiếu nào phục hồi tốt sau mỗi lần thị trường biến động mạnh?

Khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Triển vọng tín nhiệm nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ xung đột tại Iran?

Cú sốc giá dầu có thể thay đổi triển vọng lãi suất tại 4 ngân hàng trung ương lớn

Bối cảnh hiện nay có thể dẫn tới những tín hiệu chính sách tiền tệ mới từ Fed, ECB, BOE và BOJ trong tuần này…

Chứng khoán Mỹ giữ đà hồi phục dù giá dầu leo thang trở lại

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (17/3), nhờ đà phục hồi xuất hiện từ phiên trước, dù chiến sự căng thẳng ở Vùng Vịnh tiếp tục đẩy giá dầu leo thang trên mốc 100 USD/thùng...

Vàng chững giá trước cuộc họp Fed, SPDR Gold Trust tiếp tục xả hàng

"Tôi nghĩ giá vàng vẫn có khả năng thiết lập kỷ lục mới, nhưng điều đó có lẽ sẽ không sớm xảy ra. Tôi cho rằng các nhà đầu cơ giá lên đang cạn lực" - nhà phân tích cao cấp Jim Wyckoff của Kitco Metals nhận định...

Đà tăng tiếp diễn, VN-Index hướng tới kháng cự 1.740-1.750 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 18/3/2026

Cổ phiếu nào phục hồi tốt sau mỗi lần thị trường biến động mạnh?

Đầu tư những doanh nghiệp có nền tảng tốt, có bảng tài chính lành mạnh, dòng tiền ổn định và có lợi thế cạnh tranh dài hạn. Trong thực tế, những doanh nghiệp như vậy thường có khả năng vượt qua các chu kỳ khó khăn tốt hơn và phục hồi nhanh hơn khi kinh tế cải thiện.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Intel Việt Nam tung vi xử lý Core Ultra series 3 dựa trên công nghệ tiến trình 18A

Giá dầu tăng mạnh, nhiều ngư dân “bỏ biển” chờ giải pháp

Thị trường tiêu dùng cho người cao tuổi bắt đầu tăng tốc

Anh “đánh cược” với chuyển dịch xanh: Lao động dầu khí trước nguy cơ bị bỏ lại

Tăng cường công tác phối hợp giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

