Hà Tĩnh đưa vào vận hành thử nghiệm ứng dụng công dân số iHaTinh
Nguyễn Thuấn
18/03/2026, 11:22
Hà Tĩnh chính thức đưa vào vận hành thử nghiệm ứng dụng công dân số iHaTinh, tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường, tạo kênh tương tác nhanh giữa người dân và chính quyền, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ trên môi trường số.
Ngày 17/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố vận hành thử nghiệm Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (iHaTinh), tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường, nhằm tăng cường kết nối giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp.
Thông qua ứng dụng iHaTinh, người dân có thể gửi phản ánh về các vấn đề phát sinh trong đời sống kèm theo hình ảnh, video và vị trí GPS ngay trên thiết bị di động. Nhờ đó, các cơ quan chức năng có thể nhanh chóng xác định vị trí, tiếp nhận và xử lý thông tin một cách kịp thời, chính xác.
Bên cạnh ứng dụng di động, hệ thống còn hỗ trợ tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng 19009038. Tại đây, tổng đài viên sẽ tiếp nhận thông tin, xác nhận nội dung, cập nhật lên hệ thống và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xử lý. Người dân có thể theo dõi toàn bộ tiến trình giải quyết theo thời gian thực, từ khi tiếp nhận, đang xử lý đến khi hoàn thành, đồng thời biết rõ đơn vị chịu trách nhiệm.
Đáng chú ý, sau khi có kết quả xử lý, người dân được quyền đánh giá mức độ hài lòng. Đây được xem là một trong những căn cứ quan trọng để chính quyền đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, qua đó nâng cao trách nhiệm giải trình và chất lượng phục vụ. Hệ thống cũng cho phép người dân tương tác với kết quả xử lý, nhận thông báo tự động khi có cập nhật mới hoặc các thông tin khẩn cấp từ chính quyền.
Theo ông Lê Thành Đông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, ứng dụng iHaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường gắn với vận hành thí điểm chức năng giám sát, điều hành thông minh IOC của chính quyền số. Đây là bước đi nhằm thiết lập kênh tương tác trực tiếp, nhanh chóng, hiệu quả giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp trên môi trường số, đồng thời hình thành nền tảng quan trọng trong hệ sinh thái chuyển đổi số của tỉnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, việc triển khai ứng dụng công dân số tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính quyền số, hướng tới mô hình đô thị thông minh với người dân là trung tâm.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh, điện thoại thông minh sẽ trở thành công cụ để người dân phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát, phản ánh và cùng chính quyền xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực quản lý, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, cũng như chất lượng cung ứng dịch vụ công.
Hệ thống được vận hành theo nguyên lý mỗi phản ánh của người dân, sau khi được xác minh, sẽ được xem như một ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý. Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, phân phối đến kết quả giải quyết đều được ghi nhận và giám sát chặt chẽ trên hệ thống.
Đáng chú ý, danh tính người phản ánh được bảo mật và mã hóa tuyệt đối. Kết quả xử lý được công khai để người dân theo dõi, giám sát và đánh giá mức độ hài lòng, đồng thời là cơ sở để đánh giá năng lực quản trị, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.
Việc triển khai ứng dụng iHaTinh không chỉ dừng lại ở một giải pháp công nghệ, mà còn là bước đổi mới phương thức quản trị, hướng tới nền hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp chủ động tham gia sử dụng ứng dụng, cùng chính quyền phát hiện, phản ánh và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, góp phần xây dựng Hà Tĩnh hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
