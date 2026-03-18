CEO Nvidia dự báo bán được 1 nghìn tỷ USD chip AI trong 2 năm

CEO của Nvidia, ông Jensen Huang, đã đưa ra một dự báo đầy tham vọng rằng công ty có thể đạt doanh thu 1 nghìn tỷ USD từ việc bán chip AI trong vòng hai năm tới. Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh Nvidia đang nắm giữ vị trí dẫn đầu trong việc cung cấp các chip AI tiên tiến nhất trên thế giới.

Phát biểu phát biểu tại sự kiện GTC của Nvidia ở Silicon Valley hôm 16/3, ông Huang bày tỏ sự tự tưởng rằng nhu cầu về chip AI sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Tờ báo Financial Times dẫn lời ông Huang: "Hiện tại, tôi thấy rằng từ nay đến năm 2027, ít nhất chúng tôi sẽ đạt được 1 nghìn tỷ USD doanh thu”.

Con số dự báo doanh thu khổng lồ này phản ánh kỳ vọng của ông Huang vào sự phát triển không ngừng của các công cụ AI như Claude Code của Anthropic hay OpenClaw của OpenAI.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều lạc quan. Các nhà đầu tư và phân tích đã bày tỏ lo ngại về khả năng mang lại lợi nhuận của các khoản đầu tư khổng lồ vào cơ sở hạ tầng AI, cũng như những rủi ro chuỗi cung ứng bán dẫn do xung đột ở Trung Đông và sự thiếu hụt chip nhớ cần thiết cho sản phẩm của Nvidia.

Nvidia đã trở thành công ty đắt giá nhất thế giới, với giá trị vốn hóa thị trường 4,5 nghìn tỷ USD, nhờ vào vai trò là nhà cung cấp lớn nhất các loại chip AI tiên tiến. Trước đó, ông Huang đã dự báo doanh thu 500 tỷ USD từ AI đến trong năm 2026, dựa trên nhu cầu và lượng đơn hàng lớn dành cho các phần cứng mới nhất của Nvidia như Blackwell và Rubin.

Dự báo mới nhất mà ông đưa ra về doanh thu 1 nghìn tỷ USD từ phần cứng AI đã vượt xa ước tính của các nhà phân tích Phố Wall - những người dự báo tổng doanh thu của Nvidia vào năm 2027 và 2028 chỉ đạt khoảng 835 tỷ USD.

Trong bài phát biểu nói trên, ông Huang cũng nhấn mạnh rằng nhu cầu ngày càng tăng đối với sức mạnh điện toán đang được thúc đẩy bởi các công cụ phổ biến như Claude Code của Anthropic và nhu cầu về suy luận AI ("inference", tức quy trình vận hành các mô hình và ứng dụng AI).

Cũng trong lần xuất hiện này, ông Huang công bố một loạt sáng kiến mới, từ hợp tác với các công ty robotaxi đến việc phát triển chip cho các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo Trái Đất, một khái niệm mà Elon Musk đã đề xuất, giữ vị trí trung tâm trong tầm nhìn của ông về kết hợp SpaceX với xAI.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là việc Nvidia giới thiệu thêm một thành viên mới vào dòng sản phẩm chip của hãng có tên “bộ vi xử lý ngôn ngữ” Groq 3, được thiết kế để tăng tốc độ phản hồi của các hệ thống AI đối với các truy vấn của người dùng. Động thái này cho thấy Nvidia đang tìm cách củng cố vị thế dẫn đầu của mình trên thị trường chip AI bằng cách khám phá các kiến trúc chip mới, khác với lịch sử bấy lâu nay chỉ cung cấp một loại chip GPU cho các tác vụ AI.

Ông Huang cho biết: "Chúng tôi sẽ sản xuất hàng loạt ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ bắt đầu giao hàng Groq 3 trong nửa cuối năm 2026, có thể là vào khoảng quý 3”.

Chip này sẽ được sản xuất bởi tập đoàn Samsung của Hàn Quốc, một sự thay đổi đối với Nvidia vì công ty thường thuê Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) của Đài Loan để sản xuất các bộ xử lý AI của mình. Đây sẽ là sản phẩm mới đầu tiên từ thỏa thuận cấp phép của Nvidia với công ty khởi nghiệp chip Groq vào cuối năm ngoái, mà theo đó Nvidia cũng đã chiêu mộ nhà sáng lập Jonathan Ross của Grog - người trước đây đã giúp tạo ra chip AI của Google.

Ông Huang cũng nhấn mạnh rằng suy luận AI sẽ trở nên quan trọng hơn khi ngày càng nhiều công ty áp dụng các công cụ AI cá nhân như OpenClaw. OpenClaw, cho phép người dùng tạo ra các trợ lý AI của riêng mình, đã trở thành một thành công có mức độ lan tỏa mạnh trong năm nay, đặc biệt là ở Trung Quốc. Vào tháng 2, OpenAI đã chiêu mộ Peter Steinberger, người tạo ra OpenClaw - công cụ được cung cấp miễn phí dưới giấy phép mã nguồn mở.

Ông Huang so sánh OpenClaw với các công cụ mã nguồn mở khác đã làm nền tảng cho ngành công nghệ, từ hệ điều hành Linux hiện đang thống trị các trung tâm dữ liệu đến giao thức truyền tải siêu văn bản (HTP) cho phép trình duyệt tải các trang web. "Đây là máy tính mới," ông nói.

Nvidia sẽ đang cung cấp một lớp phần mềm bên dưới các tác nhân của OpenClaw, được gọi là "NemoClaw", mà công ty cho biết sẽ tạo ra các rào cản bảo mật và quyền riêng tư mà sản phẩm tiêu chuẩn cho đến nay còn thiếu.