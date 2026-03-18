CEO Nvidia dự báo bán được 1 nghìn tỷ USD chip AI trong 2 năm

Bình Minh

18/03/2026, 11:22

Nvidia, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn, đang đặt cược lớn vào sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI)...

CEO Jensen Huang của Nvidia - Ảnh: Bloomberg.

CEO của Nvidia, ông Jensen Huang, đã đưa ra một dự báo đầy tham vọng rằng công ty có thể đạt doanh thu 1 nghìn tỷ USD từ việc bán chip AI trong vòng hai năm tới. Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh Nvidia đang nắm giữ vị trí dẫn đầu trong việc cung cấp các chip AI tiên tiến nhất trên thế giới.

Phát biểu phát biểu tại sự kiện GTC của Nvidia ở Silicon Valley hôm 16/3, ông Huang bày tỏ sự tự tưởng rằng nhu cầu về chip AI sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Tờ báo Financial Times dẫn lời ông Huang: "Hiện tại, tôi thấy rằng từ nay đến năm 2027, ít nhất chúng tôi sẽ đạt được 1 nghìn tỷ USD doanh thu”.

Con số dự báo doanh thu khổng lồ này phản ánh kỳ vọng của ông Huang vào sự phát triển không ngừng của các công cụ AI như Claude Code của Anthropic hay OpenClaw của OpenAI.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều lạc quan. Các nhà đầu tư và phân tích đã bày tỏ lo ngại về khả năng mang lại lợi nhuận của các khoản đầu tư khổng lồ vào cơ sở hạ tầng AI, cũng như những rủi ro chuỗi cung ứng bán dẫn do xung đột ở Trung Đông và sự thiếu hụt chip nhớ cần thiết cho sản phẩm của Nvidia.

Nvidia đã trở thành công ty đắt giá nhất thế giới, với giá trị vốn hóa thị trường 4,5 nghìn tỷ USD, nhờ vào vai trò là nhà cung cấp lớn nhất các loại chip AI tiên tiến. Trước đó, ông Huang đã dự báo doanh thu 500 tỷ USD từ AI đến trong năm 2026, dựa trên nhu cầu và lượng đơn hàng lớn dành cho các phần cứng mới nhất của Nvidia như Blackwell và Rubin.

Dự báo mới nhất mà ông đưa ra về doanh thu 1 nghìn tỷ USD từ phần cứng AI đã vượt xa ước tính của các nhà phân tích Phố Wall - những người dự báo tổng doanh thu của Nvidia vào năm 2027 và 2028 chỉ đạt khoảng 835 tỷ USD.

Trong bài phát biểu nói trên, ông Huang cũng nhấn mạnh rằng nhu cầu ngày càng tăng đối với sức mạnh điện toán đang được thúc đẩy bởi các công cụ phổ biến như Claude Code của Anthropic và nhu cầu về suy luận AI ("inference", tức quy trình vận hành các mô hình và ứng dụng AI).

Cũng trong lần xuất hiện này, ông Huang công bố một loạt sáng kiến mới, từ hợp tác với các công ty robotaxi đến việc phát triển chip cho các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo Trái Đất, một khái niệm mà Elon Musk đã đề xuất, giữ vị trí trung tâm trong tầm nhìn của ông về kết hợp SpaceX với xAI.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là việc Nvidia giới thiệu thêm một thành viên mới vào dòng sản phẩm chip của hãng có tên “bộ vi xử lý ngôn ngữ” Groq 3, được thiết kế để tăng tốc độ phản hồi của các hệ thống AI đối với các truy vấn của người dùng. Động thái này cho thấy Nvidia đang tìm cách củng cố vị thế dẫn đầu của mình trên thị trường chip AI bằng cách khám phá các kiến trúc chip mới, khác với lịch sử bấy lâu nay chỉ cung cấp một loại chip GPU cho các tác vụ AI.

Ông Huang cho biết: "Chúng tôi sẽ sản xuất hàng loạt ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ bắt đầu giao hàng Groq 3 trong nửa cuối năm 2026, có thể là vào khoảng quý 3”.

Chip này sẽ được sản xuất bởi tập đoàn Samsung của Hàn Quốc, một sự thay đổi đối với Nvidia vì công ty thường thuê Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) của Đài Loan để sản xuất các bộ xử lý AI của mình. Đây sẽ là sản phẩm mới đầu tiên từ thỏa thuận cấp phép của Nvidia với công ty khởi nghiệp chip Groq vào cuối năm ngoái, mà theo đó Nvidia cũng đã chiêu mộ nhà sáng lập Jonathan Ross của Grog - người trước đây đã giúp tạo ra chip AI của Google.

Ông Huang cũng nhấn mạnh rằng suy luận AI sẽ trở nên quan trọng hơn khi ngày càng nhiều công ty áp dụng các công cụ AI cá nhân như OpenClaw. OpenClaw, cho phép người dùng tạo ra các trợ lý AI của riêng mình, đã trở thành một thành công có mức độ lan tỏa mạnh trong năm nay, đặc biệt là ở Trung Quốc. Vào tháng 2, OpenAI đã chiêu mộ Peter Steinberger, người tạo ra OpenClaw - công cụ được cung cấp miễn phí dưới giấy phép mã nguồn mở.

Ông Huang so sánh OpenClaw với các công cụ mã nguồn mở khác đã làm nền tảng cho ngành công nghệ, từ hệ điều hành Linux hiện đang thống trị các trung tâm dữ liệu đến giao thức truyền tải siêu văn bản (HTP) cho phép trình duyệt tải các trang web. "Đây là máy tính mới," ông nói.

Nvidia sẽ đang cung cấp một lớp phần mềm bên dưới các tác nhân của OpenClaw, được gọi là "NemoClaw", mà công ty cho biết sẽ tạo ra các rào cản bảo mật và quyền riêng tư mà sản phẩm tiêu chuẩn cho đến nay còn thiếu.

Nvidia đang có quá nhiều tiền để tiêu

Nvidia trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt mốc vốn hóa 5 nghìn tỷ USD

Danh mục đầu tư của Nvidia có những gì?

Cú sốc giá dầu có thể thay đổi triển vọng lãi suất tại 4 ngân hàng trung ương lớn

Bối cảnh hiện nay có thể dẫn tới những tín hiệu chính sách tiền tệ mới từ Fed, ECB, BOE và BOJ trong tuần này…

Chứng khoán Mỹ giữ đà hồi phục dù giá dầu leo thang trở lại

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (17/3), nhờ đà phục hồi xuất hiện từ phiên trước, dù chiến sự căng thẳng ở Vùng Vịnh tiếp tục đẩy giá dầu leo thang trên mốc 100 USD/thùng...

Vàng chững giá trước cuộc họp Fed, SPDR Gold Trust tiếp tục xả hàng

“Tôi nghĩ giá vàng vẫn có khả năng thiết lập kỷ lục mới, nhưng điều đó có lẽ sẽ không sớm xảy ra. Tôi cho rằng các nhà đầu cơ giá lên đang cạn lực” - nhà phân tích cao cấp Jim Wyckoff của Kitco Metals nhận định...

Kinh tế Trung Quốc có nhiều dấu hiệu khởi sắc

Kinh tế Trung Quốc đã có một sự khởi đầu tích cực cho năm 2026, với sự tăng trưởng đáng ngạc nhiên trong tiêu dùng nội địa và đầu tư...

Iran vẫn xuất khẩu hàng triệu thùng dầu mỗi ngày

Hoạt động vận tải dầu của Iran qua eo biển Hormuz vẫn diễn ra, với khối lượng gần như không thay đổi so với trước chiến tranh...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Intel Việt Nam tung vi xử lý Core Ultra series 3 dựa trên công nghệ tiến trình 18A

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

