Festival Phở 2026 Ninh Bình: Điểm hẹn của những người yêu thich du lịch ẩm thực

Từ ngày 19 đến 22/3, tỉnh Ninh Bình trở thành điểm hẹn của những người yêu ẩm thực với Festival Phở 2026. Sự kiện mang chủ đề "Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại" không chỉ là ngày hội ẩm thực đơn thuần mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình đưa món ăn quốc hồn quốc túy trở thành Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Với quy mô tổ chức hoành tráng cùng sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân, đầu bếp từ khắp mọi miền, festival hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên về tinh hoa ẩm thực Việt.

HÀNH TRÌNH TÔN VINH GIÁ TRỊ DI SẢN

Festival Phở năm nay được tổ chức nhằm tôn vinh tri thức dân gian và nghề truyền thống. Mục tiêu cao nhất là bổ sung cơ sở thực tiễn, dữ liệu sống động để hoàn thiện bộ hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận phở Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Phát biểu tại hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức, bà Lê Thị Thiết, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh Festival Phở 2026 nhằm khẳng định mạch nguồn lịch sử của nghề phở và sự phát triển liên tục của di sản qua các vùng miền.

Không gian phối cảnh tại sự kiện

Bà cũng cho biết festival thêm một lần nữa tôn vinh, định hướng phát triển và bảo tồn di sản Phở Việt trong bối cảnh phở đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời, sự kiện tiếp tục thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, chuẩn hóa, góp phần hoàn thiện hồ sơ đề cử trình UNESCO, hướng tới mục tiêu đưa phở Việt tham gia vào dòng chảy di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Việc tổ chức một festival quy mô quốc gia là cơ hội để thu thập những minh chứng rõ nét nhất về sức sống bền bỉ của món ăn này trong đời sống đương đại. Từ đó khẳng định phở là một di sản văn hóa sống, được cộng đồng gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ, xứng đáng được vinh danh ở tầm thế giới.

CỘI NGUỒN TỪ LÀNG VÂN CÙ

Ninh Bình được chọn làm nơi tổ chức bởi nơi đây có làng Vân Cù thuộc xã Nam Đồng, được xem là một trong những cái nôi của nghề phở. Trước thềm festival, từ ngày 18 đến 19/3, du khách được tham gia chương trình "Về với đình làng Vân Cù - Mở trang di sản". Tại đây, câu chuyện về những thế hệ người dân rời quê hương mang theo bí quyết gia truyền đi khắp mọi miền đất nước được tái hiện sinh động và đầy cảm xúc.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Nam Đồng, cho biết chương trình được tổ chức trong 2 ngày với các hoạt động tham quan quy trình làm phở, thưởng thức ẩm thực và giao lưu văn nghệ. Đây là dịp để địa phương giới thiệu bản sắc văn hóa, lan tỏa hình ảnh của làng nghề, hướng đến việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong không gian phát triển mới.

Phở Việt là Di sản văn hóa thế giới

Nghệ nhân văn hóa ẩm thực Vũ Ngọc Vượng, Phó Chủ nhiệm Chi hội phở Vân Cù, chia sẻ công tác chuẩn bị đã được các nghệ nhân triển khai chu đáo từ trước. Riêng việc nấu nước dùng - yếu tố quyết định chất lượng bát phở - phải được thực hiện công phu trong hơn một ngày, từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến, nhằm giữ trọn hương vị đặc trưng của phở Vân Cù.

Làng nghề Vân Cù hiện có khoảng 80 hội viên thuộc Hiệp hội Văn hóa ẩm thực đang sinh sống và làm nghề phở ở cả trong nước lẫn nước ngoài. Đây là nền tảng quan trọng để phở Việt tiếp tục lan tỏa và được nhiều thực khách quốc tế biết đến, góp phần khẳng định vị thế của ẩm thực Việt trên bản đồ thế giới.

KHÔNG GIAN HỘI TỤ TINH HOA BA MIỀN

Điểm nhấn của festival là không gian trải nghiệm quy tụ khoảng 50 thương hiệu phở nổi tiếng trên khắp cả nước. Lần đầu tiên, thực khách có thể chỉ trong một không gian duy nhất thưởng thức và cảm nhận trọn vẹn bản sắc riêng của phở ba miền. Đó là phở Bắc thanh nhã, tinh tế với nước dùng trong vắt, bánh phở mềm mại. Là phở miền Trung đậm đà với hương vị đặc trưng khó lẫn. Và phở miền Nam phóng khoáng với cách kết hợp gia vị phong phú cùng rau sống đa dạng.

Đa dạng các biến tấu từ phở

Trong khuôn khổ chương trình còn có nhiều hoạt động chuyên đề hấp dẫn như diễn đàn "Phở Việt trong dòng chảy di sản thế giới". Chương trình quảng diễn ẩm thực "Dải Phở cuốn ba miền" hoành tráng. Đêm nghệ thuật "Phở Connect" sôi động và tọa đàm "We Love Phở - Nhịp cầu di sản và sứ mệnh kết nối toàn cầu".

Các hoạt động này tạo không gian trao đổi sôi nổi giữa giới nghiên cứu, đầu bếp, doanh nghiệp và cộng đồng yêu ẩm thực. Qua đó khẳng định phở không chỉ là món ăn quen thuộc trong đời sống mà đã đi sâu vào tiềm thức của người Việt, trở thành giá trị tiêu biểu của văn hóa ẩm thực dân tộc, xứng đáng được vinh danh ở tầm nhân loại.