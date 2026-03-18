Thứ Tư, 18/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Festival Phở 2026 Ninh Bình: Điểm hẹn của những người yêu thich du lịch ẩm thực

Thiên Anh

18/03/2026, 10:39

Từ ngày 19 đến 22/3, tỉnh Ninh Bình trở thành điểm hẹn của những người yêu ẩm thực với Festival Phở 2026. Sự kiện mang chủ đề "Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại" không chỉ là ngày hội ẩm thực đơn thuần mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình đưa món ăn quốc hồn quốc túy trở thành Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Không gian check in tại sự kiện
Không gian check in tại sự kiện

Với quy mô tổ chức hoành tráng cùng sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân, đầu bếp từ khắp mọi miền, festival hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên về tinh hoa ẩm thực Việt.

HÀNH TRÌNH TÔN VINH GIÁ TRỊ DI SẢN

Festival Phở năm nay được tổ chức nhằm tôn vinh tri thức dân gian và nghề truyền thống. Mục tiêu cao nhất là bổ sung cơ sở thực tiễn, dữ liệu sống động để hoàn thiện bộ hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận phở Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Phát biểu tại hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức, bà Lê Thị Thiết, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh Festival Phở 2026 nhằm khẳng định mạch nguồn lịch sử của nghề phở và sự phát triển liên tục của di sản qua các vùng miền.

Không gian phối cảnh tại sự kiện

Bà cũng cho biết festival thêm một lần nữa tôn vinh, định hướng phát triển và bảo tồn di sản Phở Việt trong bối cảnh phở đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời, sự kiện tiếp tục thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, chuẩn hóa, góp phần hoàn thiện hồ sơ đề cử trình UNESCO, hướng tới mục tiêu đưa phở Việt tham gia vào dòng chảy di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Việc tổ chức một festival quy mô quốc gia là cơ hội để thu thập những minh chứng rõ nét nhất về sức sống bền bỉ của món ăn này trong đời sống đương đại. Từ đó khẳng định phở là một di sản văn hóa sống, được cộng đồng gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ, xứng đáng được vinh danh ở tầm thế giới.

CỘI NGUỒN TỪ LÀNG VÂN CÙ

Ninh Bình được chọn làm nơi tổ chức bởi nơi đây có làng Vân Cù thuộc xã Nam Đồng, được xem là một trong những cái nôi của nghề phở. Trước thềm festival, từ ngày 18 đến 19/3, du khách được tham gia chương trình "Về với đình làng Vân Cù - Mở trang di sản". Tại đây, câu chuyện về những thế hệ người dân rời quê hương mang theo bí quyết gia truyền đi khắp mọi miền đất nước được tái hiện sinh động và đầy cảm xúc.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Nam Đồng, cho biết chương trình được tổ chức trong 2 ngày với các hoạt động tham quan quy trình làm phở, thưởng thức ẩm thực và giao lưu văn nghệ. Đây là dịp để địa phương giới thiệu bản sắc văn hóa, lan tỏa hình ảnh của làng nghề, hướng đến việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong không gian phát triển mới.

Phở Việt là Di sản văn hóa thế giới

Nghệ nhân văn hóa ẩm thực Vũ Ngọc Vượng, Phó Chủ nhiệm Chi hội phở Vân Cù, chia sẻ công tác chuẩn bị đã được các nghệ nhân triển khai chu đáo từ trước. Riêng việc nấu nước dùng - yếu tố quyết định chất lượng bát phở - phải được thực hiện công phu trong hơn một ngày, từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến, nhằm giữ trọn hương vị đặc trưng của phở Vân Cù.

Làng nghề Vân Cù hiện có khoảng 80 hội viên thuộc Hiệp hội Văn hóa ẩm thực đang sinh sống và làm nghề phở ở cả trong nước lẫn nước ngoài. Đây là nền tảng quan trọng để phở Việt tiếp tục lan tỏa và được nhiều thực khách quốc tế biết đến, góp phần khẳng định vị thế của ẩm thực Việt trên bản đồ thế giới.

KHÔNG GIAN HỘI TỤ TINH HOA BA MIỀN

Điểm nhấn của festival là không gian trải nghiệm quy tụ khoảng 50 thương hiệu phở nổi tiếng trên khắp cả nước. Lần đầu tiên, thực khách có thể chỉ trong một không gian duy nhất thưởng thức và cảm nhận trọn vẹn bản sắc riêng của phở ba miền. Đó là phở Bắc thanh nhã, tinh tế với nước dùng trong vắt, bánh phở mềm mại. Là phở miền Trung đậm đà với hương vị đặc trưng khó lẫn. Và phở miền Nam phóng khoáng với cách kết hợp gia vị phong phú cùng rau sống đa dạng.

Đa dạng các biến tấu từ phở

Trong khuôn khổ chương trình còn có nhiều hoạt động chuyên đề hấp dẫn như diễn đàn "Phở Việt trong dòng chảy di sản thế giới". Chương trình quảng diễn ẩm thực "Dải Phở cuốn ba miền" hoành tráng. Đêm nghệ thuật "Phở Connect" sôi động và tọa đàm "We Love Phở - Nhịp cầu di sản và sứ mệnh kết nối toàn cầu".

Các hoạt động này tạo không gian trao đổi sôi nổi giữa giới nghiên cứu, đầu bếp, doanh nghiệp và cộng đồng yêu ẩm thực. Qua đó khẳng định phở không chỉ là món ăn quen thuộc trong đời sống mà đã đi sâu vào tiềm thức của người Việt, trở thành giá trị tiêu biểu của văn hóa ẩm thực dân tộc, xứng đáng được vinh danh ở tầm nhân loại.

Du lịch thông minh từ chương trình hộ chiếu ẩm thực Huế

23:33, 02/12/2025

Du lịch thông minh từ chương trình hộ chiếu ẩm thực Huế

Một phố ẩm thực Việt Nam được vinh danh vị trí thứ 10 trong 31 con đường tuyệt nhất thế giới năm 2025

16:35, 01/12/2025

Một phố ẩm thực Việt Nam được vinh danh vị trí thứ 10 trong 31 con đường tuyệt nhất thế giới năm 2025

Người Việt có xu hướng du lịch để khám phá ẩm thực

16:36, 20/11/2025

Người Việt có xu hướng du lịch để khám phá ẩm thực

Từ khóa:

ẩm thực Việt Nam di sản văn hóa phi vật thể Festival Phở 2026 giá trị văn hóa hội thảo ẩm thực làng Vân Cù nghệ nhân ẩm thực ninh bình phở Việt tôn vinh di sản

Đọc thêm

Du lịch mạo hiểm cần một tiêu chuẩn an toàn

Du lịch mạo hiểm cần một tiêu chuẩn an toàn

Theo các nghiên cứu toàn cầu, du lịch mạo hiểm (Adventure Tourism) là một phân khúc đang bùng nổ vì hấp dẫn và mang lại doanh thu lớn. Báo cáo của Research & Markets ước tính quy mô thị trường du lịch mạo hiểm toàn cầu năm 2024 đạt 351 tỉ USD...

TP.HCM khai thác di sản thương hiệu để gia tăng trải nghiệm du lịch

TP.HCM khai thác di sản thương hiệu để gia tăng trải nghiệm du lịch

Nền tảng truyền thông du lịch toàn cầu Travel & Tour World (Mỹ) nhận định năm 2026, du lịch châu Á được dự đoán tiếp tục bùng nổ với sự kết hợp giữa các di tích văn hóa lâu đời, cơ sở hạ tầng được đầu tư và các điểm tham quan mới đang phát triển mạnh mẽ…

Kinh tế đêm tại các đô thị và khu du lịch : Dư địa lớn nhưng cần cơ chế vận hành riêng

Kinh tế đêm tại các đô thị và khu du lịch : Dư địa lớn nhưng cần cơ chế vận hành riêng

Sau giai đoạn trầm lắng, kinh tế ban đêm đang dần trở lại như một hướng đi quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị và du lịch tại Việt Nam. Từ TP. Hồ Chí Minh đến Hà Nội, Đà Nẵng, nhiều địa phương đã bắt đầu tái kích hoạt các hoạt động dịch vụ về đêm nhằm gia tăng giá trị gia tăng cho ngành du lịch...

2026 - năm của du lịch đường sắt

2026 - năm của du lịch đường sắt

Ngành du lịch đang trải qua những thay đổi đáng kể, không chỉ về điểm đến mà còn về cách thức và thời điểm du khách lựa chọn cho chuyến đi. Năm 2026 được dự báo sẽ là năm của du lịch đường sắt, khi du khách ngày càng chú trọng đến giá trị và trải nghiệm...

Xung đột Trung Đông khiến du lịch nơi nào hưởng lợi?

Xung đột Trung Đông khiến du lịch nơi nào hưởng lợi?

Với mức thiệt hại ước tính lên tới 515 triệu Euro (khoảng 593 triệu USD) mỗi ngày, giới chuyên gia cảnh báo ngành du lịch Trung Đông có thể mất nhiều năm để phục hồi sau những tổn thất hiện nay…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy