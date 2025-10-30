Thứ Năm, 30/10/2025

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp nhà sáng lập Tập đoàn MEBO International của Trung Quốc

Thái Bình

30/10/2025, 10:18

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Tập đoàn MEBO, trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định và pháp luật Việt Nam, yên tâm đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững và lâu dài tại Việt Nam...

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tiến sỹ Lý Lợi, Người sáng lập Tập đoàn MEBO. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tiến sỹ Lý Lợi, Người sáng lập Tập đoàn MEBO. Ảnh: TTXVN.

Sáng 30/10 theo giờ địa phương tại thành phố Gyeongju, trong khuôn khổ hoạt động tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp bà Lý Lợi, nhà sáng lập Tập đoàn MEBO International của Trung Quốc.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao thành công của Tập đoàn MEBO trên toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực y học tái tạo, chăm sóc sức khỏe; hoan nghênh việc Tập đoàn MEBO mở rộng đầu tư tại Việt Nam, góp phần củng cố chuỗi cung ứng dược phẩm và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chủ tịch nước cho biết hiện nay, Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển đa dạng các thành phần kinh tế, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính cho phát triển trong kỷ nguyên mới.

Bày tỏ vui mừng được Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, bà Lý Lợi cho biết MEBO International là một tập đoàn công nghệ sinh học xuyên quốc gia, chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và tiếp thị dược phẩm có nguồn gốc thực vật, thiết bị y tế, mỹ phẩm và thực phẩm chăm sóc sức khỏe.

Tập đoàn có trụ sở tại Trung Quốc và Hoa Kỳ với mạng lưới hoạt động phủ khắp 80 quốc gia trên thế giới.

Khởi nghiệp từ lĩnh vực điều trị bỏng, đến nay MEBO International đã phát triển thành một tập đoàn đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào phát huy giá trị của y dược học truyền thống Trung Quốc, kết hợp với các thành tựu khoa học hiện đại để phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người.

Về hoạt động tại Việt Nam, bà Lý Lợi cho biết MEBO International hiện đang hợp tác với Công ty cổ phần Dược phẩm VCP triển khai giai đoạn 1 của dự án đầu tư trong lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Tập đoàn MEBO. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Tập đoàn MEBO. Ảnh: TTXVN.

Trong thời gian tới, MEBO International đang xem xét triển khai thêm các dự án đầu tư mới tại Việt Nam trong ba lĩnh vực dược phẩm, công nghệ sinh học và chăm sóc sức khỏe.

Nhà sáng lập Tập đoàn MEBO bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính phủ Việt Nam để sớm có sự hiện diện chính thức, mở rộng hợp tác đầu tư và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành y dược tại Việt Nam.

Ghi nhận ý kiến của bà Phó Chủ tịch tập đoàn MEBO, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Tập đoàn MEBO, trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định và pháp luật Việt Nam, yên tâm đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững và lâu dài tại Việt Nam.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có lĩnh vực y, dược, Chủ tịch nước mong rằng các hoạt động đầu tư, hợp tác với Việt Nam của Tập đoàn MEBO sẽ góp phần vào việc củng cố hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước láng giềng anh em.

