Chủ tịch nước Lương Cường tiếp nhà sáng lập Tập đoàn MEBO International của Trung Quốc

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Tập đoàn MEBO, trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định và pháp luật Việt Nam, yên tâm đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững và lâu dài tại Việt Nam...
Sáng 30/10 theo giờ địa phương tại thành phố Gyeongju, trong khuôn khổ hoạt động tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp bà Lý Lợi, nhà sáng lập Tập đoàn MEBO International của Trung Quốc.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao thành công của Tập đoàn MEBO trên toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực y học tái tạo, chăm sóc sức khỏe; hoan nghênh việc Tập đoàn MEBO mở rộng đầu tư tại Việt Nam, góp phần củng cố chuỗi cung ứng dược phẩm và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Chủ tịch nước cho biết hiện nay, Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển đa dạng các thành phần kinh tế, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính cho phát triển trong kỷ nguyên mới.
Bày tỏ vui mừng được Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, bà Lý Lợi cho biết MEBO International là một tập đoàn công nghệ sinh học xuyên quốc gia, chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và tiếp thị dược phẩm có nguồn gốc thực vật, thiết bị y tế, mỹ phẩm và thực phẩm chăm sóc sức khỏe.
Tập đoàn có trụ sở tại Trung Quốc và Hoa Kỳ với mạng lưới hoạt động phủ khắp 80 quốc gia trên thế giới.
Khởi nghiệp từ lĩnh vực điều trị bỏng, đến nay MEBO International đã phát triển thành một tập đoàn đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào phát huy giá trị của y dược học truyền thống Trung Quốc, kết hợp với các thành tựu khoa học hiện đại để phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người.
Về hoạt động tại Việt Nam, bà Lý Lợi cho biết MEBO International hiện đang hợp tác với Công ty cổ phần Dược phẩm VCP triển khai giai đoạn 1 của dự án đầu tư trong lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe.
Trong thời gian tới, MEBO International đang xem xét triển khai thêm các dự án đầu tư mới tại Việt Nam trong ba lĩnh vực dược phẩm, công nghệ sinh học và chăm sóc sức khỏe.
Nhà sáng lập Tập đoàn MEBO bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính phủ Việt Nam để sớm có sự hiện diện chính thức, mở rộng hợp tác đầu tư và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành y dược tại Việt Nam.
Ghi nhận ý kiến của bà Phó Chủ tịch tập đoàn MEBO, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Tập đoàn MEBO, trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định và pháp luật Việt Nam, yên tâm đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững và lâu dài tại Việt Nam.
Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có lĩnh vực y, dược, Chủ tịch nước mong rằng các hoạt động đầu tư, hợp tác với Việt Nam của Tập đoàn MEBO sẽ góp phần vào việc củng cố hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước láng giềng anh em.
Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương trên cơ sở có lộ trình, bước đi phù hợp và nằm trong tổng thể của cải cách nền hành chính nhà nước, tổng thể tăng trưởng kinh tế, quy mô nền kinh tế cũng như là khả năng chi trả...
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, chiều 29/10 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer và Tổng Bí thư Tô Lâm tiến hành hội đàm. Ngay sau đó, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác Chiến lược toàn diện...
Tiếp lãnh đạo các tập đoàn, tổ chức tài chinh quốc tế tại Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề nghị những doanh nghiệp này hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo nhân lực, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và cải thiện hoạt động huy động vốn...
Các nghị sĩ Anh khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa rất quan trọng đối với quan hệ hai nước, đưa hợp tác hai nước sang một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc và toàn diện hơn...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: