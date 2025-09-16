Thứ Ba, 16/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga

Minh Hiếu

16/09/2025, 20:55

Chiều 16/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrusev trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 15 – 18/9/2025.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nicolai Patrushev. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nicolai Patrushev. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào đón ông Patrusev và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Biển Nga sang thăm Việt Nam. Đồng thời chúc mừng những thành tựu mà nước Nga đạt được thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Putin và mong nước Nga luôn phát triển ổn định, tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho hòa bình, thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Nga Patrusev, coi đây là một trong những hoạt động quan trọng trong triển khai thực chất những lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước để đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga thời gian qua, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại tại mỗi nước và trong quan hệ song phương, bao gồm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nga.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay. Đồng thời, nhấn mạnh chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam trong quan hệ với Nga, nhất là trong giai đoạn phát triển mới hiện nay.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các cơ quan, bộ, ngành, địa phương hai nước cần trao đổi cụ thể, thẳng thắn để triển khai hợp tác trên từng lĩnh vực, hiện thực hóa các thỏa thuận và cam kết của Lãnh đạo cấp cao hai nước vì lợi ích của hai dân tộc và đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đề nghị Hội đồng Biển Nga ủng hộ thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong không gian biển, cũng như trong các lĩnh vực truyền thống và trụ cột như quốc phòng - an ninh, năng lượng - dầu khí, kinh tế - thương mại, giáo dục – đào tạo, giao thông vận tải… phù hợp với lợi ích của mỗi bên, vì hòa bình, ổn định và phát triển chung ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an toàn hàng hải tại Biển Đông; đề nghị Nga tiếp tục có tiếng nói ủng hộ giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Nga Nikolai Patrusev bày tỏ cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị và thân tình của phía Việt Nam dành cho đoàn công tác, và khẳng định Nga coi trọng triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam như một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực.

Đánh giá hợp tác song phương còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển, ông Patrusev cho biết Hội đồng Biển Liên bang Nga sẽ tiếp tục ủng hộ việc mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác với Việt Nam, trong đó có hợp tác biển giữa hai nước, với trọng tâm là các lĩnh vực nghiên cứu khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực biển.

Ông Patrusev cũng khẳng định chuyến công tác của Đoàn là để triển khai những định hướng hợp tác đã được Tổng thống Putin trao đổi với Tổng Bí thư Tô Lâm trong tháng 5/2025 và với Chủ tịch nước Lương Cường đầu tháng 9/2025; cam kết phối hợp cùng các bộ, ngành cơ quan hai nước đẩy mạnh các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, biến tiềm năng thành kết quả thiết thực như Chủ tịch nước chỉ đạo.

Hai bên nhất trí tăng cường các cơ chế tham vấn lẫn nhau giữa các cơ quan chuyên môn nhằm xử lý các khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, nhằm phục vụ hiểu quả cho công cuộc xây dựng và phát triển tại hai nước; ghi nhận các kết quả hợp tác trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga và nhất trí tiếp tục phát triển Trung tâm này.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường chuyển lời hỏi thăm đến Tổng thống Nga Putin và mong muốn ông Patrusev sẽ tiếp tục quan tâm và ủng hộ hỗ trợ Bộ, ngành hai nước thúc đảy hợp tác phát triển sâu rộng, thực chất, cùng có lợi.

đối tác chiến lược Nga quan hệ ngoại giao việt nam

