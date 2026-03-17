Phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số tạo đột phá tăng trưởng nhanh và bền vững
Nhĩ Anh
17/03/2026, 20:20
Tại Hội thảo đóng góp ý kiến của cử tri trí thức gửi tới kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức ngày 17/3, nhiều ý kiến tâm huyết của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tập trung vào các vấn đề lớn của đất nước như mô hình phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế...
Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, ngày 15/3, cử tri cả
nước đã tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Theo kế hoạch dự kiến, Kỳ họp thứ Nhất của
Quốc hội Khóa XVI sẽ khai mạc ngày 6/4.
Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội
nghị lấy ý kiến cử tri trí thức khoa học và công nghệ, góp ý cho những vấn đề lớn
của đất nước, nhằm tổng hợp các kiến nghị, đề xuất gửi tới Quốc hội trước kỳ họp
đầu tiên của nhiệm kỳ mới.
Theo Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đây là những nội dung ý nghĩa thiết thực, giúp các đại biểu Quốc hội khóa XVI, có thêm những ý kiến góp ý, thông tin để phục vụ quá trình đưa ra quyết định trong hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật trong thời gian tới.
ƯU TIÊN HOÀN THIỆN THỂ CHẾ CHO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Góp ý tại hội thảo, TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến
– Điện tử Việt Nam cơ bản nhất trí với Đề cương tổng hợp ý kiến, kiến nghị của
cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Tuy nhiên, trong
7 lĩnh vực cụ thể của bản Đề cương báo cáo, đại biểu nhận thấy chưa đề cập tới
lĩnh vực khoa học công nghệ.
Ông Lai cho rằng đây là một lĩnh vực quan trọng,
đóng vai trò then chốt và là động lực trong các Chiến lược phát triển và được đề
cập trong nhiều Nghị quyết của Trung ương trong thời gian gần đây.
Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 57-NQ/TW đã xác định
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những đột
phá chiến lược, là động lực chủ yếu của mô hình tăng trưởng mới dựa trên tri thức
và dữ liệu.
Theo ông Lai, trong bối cảnh thế giới
đang chuyển dịch mạnh sang kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, cùng với
cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và các nguy cơ an ninh phi truyền thống
gia tăng, lựa chọn phát triển
dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam là hoàn toàn đúng
đắn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu rất cao về thể chế, nguồn lực và năng lực thực
thi.
Nhấn mạnh vai trò quan trọng của khoa học công nghệ, đổi mới
sáng tạo và chuyển đổi số đối với quá trình phát triển của đất nước trong giai
đoạn tới, ông Lai cũng nêu những băn khoăn về khoảng cách giữa mục tiêu và thực
thi về đầu tư cho khoa học, công nghệ, R&D còn rất lớn. Cùng với đó là khoảng
cách số giữa các khu vực; vấn đề rủi ro mất an toàn, an ninh mạng, lừa đảo trực
tuyến, lộ lọt dữ liệu cá nhân…
Ngoài ra, nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực then chốt
như AI, dữ liệu lớn, an ninh mạng, bán dẫn, công nghệ sinh học vẫn thiếu trầm
trọng; hệ sinh thái R&D chưa thật sự hình thành các trung tâm dẫn dắt đủ mạnh…
Từ thực tiễn đó, TS Lai kiến nghị Quốc hội khóa XVI và Chính
phủ nhiệm kỳ 2026–2031 cần ưu tiên thể chế hóa mạnh mẽ hành lang pháp lý và các
chiến lược cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Cùng với việc tiếp tục thể chế hóa đầy đủ Nghị quyết
57-NQ/TW và các chủ trương của Đại hội XIV, ông Lai kiến nghị Quốc hội ban hành
Nghị quyết chuyên đề về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số giai đoạn 2026 – 2031, coi đây là “xương sống” của mô hình phát
triển mới.
Cần rà soát, sửa đổi đồng
bộ các luật liên quan theo
hướng giảm mạnh rào cản hành chính, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và
cơ chế tài chính linh hoạt cho tổ chức khoa học công nghệ công lập, đồng thời tạo
hành lang pháp lý minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
Cử tri trí thức trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển
đổi số tin tưởng với quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc
mạnh mẽ của Quốc hội khóa XVI, Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số sẽ thực sự trở thành động lực chính của mô
hình tăng trưởng mới, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và bao
trùm.
Chủ tịch Hội Vô tuyến- Điện tử Việt Nam kiến nghị Quốc hội
và Chính phủ ưu tiên cao cho việc hoàn thiện thể chế, tăng đầu tư chiến lược
cho R&D, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ, bảo đảm an ninh mạng
và bảo vệ dữ liệu cá nhân, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, để khoa học,
công nghệ và chuyển đổi số thực sự phục vụ người dân, doanh nghiệp và sự thịnh
vượng lâu dài của quốc gia.
PHÁT TRIỂN KINH TẾ DỰA TRÊN CÁC NGUỒN LỰC THỂ CHẾ, KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC
Tham gia góp ý kiến, TSKH. Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên Phó Chủ tịch VUSTA, cho rằng trong bối cảnh
tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội
khóa XVI cần tập trung vào những nhiệm vụ chiến lược nhằm đặt nền móng cho cả
nhiệm kỳ.
Theo ông Khải, trước hết Quốc hội cần xác định chương trình
lập pháp chiến lược cho giai đoạn 2026–2031 thông qua chương trình xây dựng luật,
pháp lệnh 5 năm với các ưu tiên lớn như hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa, cải cách thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,
phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân
tạo.
Quốc hội cũng cần thảo luận và định hình các trụ cột phát
triển dài hạn của đất nước trong giai đoạn mới, trong đó nhấn mạnh tăng trưởng
dựa trên khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế số, kinh
tế xanh và kinh tế tuần hoàn; đồng thời nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của
nền kinh tế.
Trong bối cảnh nhiều quốc gia gia tăng các biện pháp bảo hộ
thương mại, Quốc hội, Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện thể chế hội nhập kinh tế
quốc tế thế hệ mới, rà soát việc thực thi các hiệp định thương mại tự do quan
trọng. Đồng thời cần xây dựng khung pháp lý phù hợp để bảo vệ doanh nghiệp Việt Nam trước
các biện pháp phòng vệ thương mại, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong
các lĩnh vực công nghệ cao và thúc đẩy sự tham gia sâu hơn của Việt Nam vào chuỗi
giá trị toàn cầu.
TSKH. Nghiêm Vũ Khải cũng đề xuất Quốc hội tăng cường giám
sát tối cao đối với các chương trình chiến lược quốc gia như chuyển đổi số, cải
cách bộ máy nhà nước, các dự án hạ tầng trọng điểm, quản lý tài nguyên, môi trường
và ứng phó với biến đổi khí hậu...
Quan tâm góp ý vấn đề phát triển kinh tế, PGS.TS Đặng Văn
Thanh, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam nhấn mạnh rằng muốn bứt phá, buộc
phải sớm chuyển sang nền kinh tế dựa trên tri thức, sáng tạo và năng lực lãnh đạo
quốc gia, mà ở đó con người chính là hạ tầng mềm của sự phát triển.
Theo ông Thanh, vấn đề đặt ra là phải triển khai và tổ chức
thực hiện sao cho có hiệu quả các giải pháp để thực hiện được mục đích mà Đại hội
Đảng XIV đã đề ra: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển
nhanh và bề vững đất nước. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh
tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới
sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính;…
Về mô hình phát triển kinh tế và những giải pháp có liên
quan phát triển kinh tế - xã hội như vấn đề thể chế, về phát triển bền vững, vấn
đề nguồn nhân lực, khoa học công nghệ rất cần được quan tâm. Ông Thanh cũng nhấn mạnh việc cần tiếp tục mô
hình tăng trưởng kinh tế đã và đang được đổi mới.
Theo đại diện Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, nhiệm
kỳ 2026-2031, Quốc hội Khóa XVI trong thời kỳ nền kinh tế Việt Nam đã và đang
bước vào một giai đoạn mới, một thời kỳ mới, đòi hỏi vận hành nền kinh tế theo
mô hình phát triển mới- mô hình phát triển và tăng trưởng kinh tế năng suất- chất lượng và hiệu quả. Việt Nam cần tận dụng triệt để những thành tựu của
khoa học công nghệ, những lợi thế trong hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu,
rộng và toàn diện. Ông Thanh nhấn mạnh việc cần phát triển kinh tế dựa trên các nguồn lực thể chế,
khoa học công nghệ và nguồn nhân lực.
